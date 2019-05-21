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Yeni yasa öncesi, ABD Çevre Koruma Kurumu’ndan hava kirliliği tespit yöntemine ayar

NY Times’a göre ABD Çevre Koruma Kurumu,Trump yönetiminin Uygun Temiz Enerji yasasına zemin hazırlamak için daha önce kullandığı bir yöntemde değişikliğe gidiyor. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Gökhan G.
Editör
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Yeni yasa öncesi, ABD Çevre Koruma Kurumu’ndan hava kirliliği tespit yöntemine ayar
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New York Times’da yayınlanan bir rapor, ABD Çevre Koruma Kurumu’nun (Environmental Protection Agency-EPA) hava kirliliği nedeniyle ortaya çıkan sağlık sorunlarının tespiti için kullanılan yöntemde bir değişikliğe gideceğini gündeme taşıdı. 

Trump yönetiminin hayata geçirmeye çalıştığı ve Obama döneminde kabul edilen “Temiz Enerji Planı” adlı uygulamayı değiştirmesi planlanan “Uygun Temiz Enerji” (Affordable Clean Energy -ACE) yasasının kömür santralleri üzerindeki yaptırımları hafifletmeye çalışacağı belirtiliyor. Eğer yasa bu haliyle geçerse, yıllık prematüre ölüm sayısının 1,400 kadar olacağı ve solunum yetmezliği vakalarında da ciddi artışlar yaşanacağı ifade ediliyor.

New York Times’ın yayınladığı raporda, “Başkanlık idaresinin kendi gündemine aldığı yasa değişikliği tekliflerinin, bir önceki yönetimin aldığı kararlara kıyasla daha doğru görünmesi için kâğıt üzerindeki verilerde sayısal değişiklik yapması zaten bilindik bir olay. Ancak yeni teklif edilen modelde bir tuhaflık var. Teklif bu haliyle temellerini, asılsız tıbbi çıkarımlara dayandırıyor ve onlarca yılda oluşturulmuş bilirkişi incelemelerini hiçe sayıyor.” cümlelerine yer verilmiş.

Gazete, Haziran ayında uygulamaya konulacak ACE yasası ile getirilmesi beklenen değişikliklerin Mart ayında halka açık biçimde icra edilen EPA panelinde gündeme getirildiğini ve petrol lobisinin desteklediği üyelerin; hava kirliliği ve solumum yolu hastalıkları arasındaki bağlantının “belirsizliklerle dolu” olduğu kararına vardığını hatırlatmış.

Sağlık için en büyük tehdit

Amerikan Akciğer Kurumu’nun yayınladığı “Havanın Durumu” adlı raporda; Obama döneminde kabul edilen Temiz Enerji Planı için “Ulusumuzun sahip olduğu ve kömür santrallerinin sebep olduğu kirlenmeyi sınırlandıran en iyi federal plan” ifadelerinin kullanıldığını belirten New York Times, son günlerde CHEST dergisinde yayınlanan bir makaleye de atıfta bulunmuş. Raporda hava kirliliğinin, vücuttaki tüm organları hem akut hem de kronik olarak etkileyebileceği vurgulanmış. Yayınlanan raporun ilk cümlesi ise oldukça çarpıcı. Doktorların kaleme aldığı cümlede, “Hava kirliliği, sağlığımızı tehdit eden en büyük çevresel risk olabilir.” sözü yer alıyor.

Gazeteye göre EPA’nın tam da bu dönemde yöntemsel değişikliğe gitmek istemesi ise bir tesadüf değil. NYTimes, Haziran ayından önce kamuoyu oluşturularak halkın tepkisinin yumuşatılmaya çalışıldığını iddia ediyor.

 

https://electrek.co/2019/05/20/epa-air-pollution-estimates/ Yorum Yaz
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MS4343 2 hf.
Trump, troll olma yolunda emin adımlarla ilerliyor(bu konu için değil, genel olarak)
'Popülizimde' bizim yönetimi bile geçmiş vaziyette
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PRODJ 2 hf.
Minareyi çalan kılıfını hazırlar sözü tam da Trump yönetimini ifade ediyor
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madmahmutd 2 hf.
Yav hava kirliliğinde belirli gazlar ve partikül boyutlatına bakılıyo (PM2.5 ve PM10 boyutları, mikron cinsinden) Ağır metal ve petrokimyasallar vb. gibi şeyler ölçülmüyo ki en önemlileri bunlar. Söylediğim şeyler de ölçülür ve tüm kirlilik objektif bir şekilde gösterilirse insanlara, işte o zaman doğayı sırf kendi cepleri için katleden mahlukların tahtı sarsılmaya başlar.
Herhangi bir psikolojik veya fizyolojik sağlık probleminiz varsa, bunun sebebi çevre kirliliği ve sağlıksız beslenmenizdir.
Ben şu sayfanın çevirisini yapmıştım olmayan İngilizcemle ama yayınlanmamış.Bu sayfaya bakabilirsiniz ama dediğim eksikler var.
aqicn.org/...
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Tugrul_512bit 2 hf.
500+ atom bombasını kendi topraklarında test etmiş ülkeden temizlik konusunda çok da birşey beklemiyoruz.
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