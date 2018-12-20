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Yeni yıla yepyeni bir stil ile girmeye hazır mısınız?

Braun’un ürün portfolyosunda farklı tıraş tercihlerine uygun çeşitli ürünler bulunuyor. Geniş ürün yelpazesi, kafa karışıklığı yaratabilir. Braun’un bakım ürünlerinin işlevlerini derledik.
5 ay
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Zamazingo
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Advertorial
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Yeni yıla sayılı günler kaldı. Tüketiciler yılbaşında sevdiklerini ve kendini mutlu etmek adına hediye arayışına başladı. Braun’un tıraş makineleri ve bakım setleri ile sevdiklerinizi şımartabilirsiniz.

Braun’un erkek bakım setleri ve tıraş makineleri hayatı kolaylaştırmak için en kıza zamanda etkili ve hassas tıraş deneyimi vaad ediyor. Braun’un tıraş makineleri ve şekillendiricileri ile kişisel bakımınız için ayırdığınız zamanı minimuma indirebilir, kısa sürede etkili ve keskin tıraş olabilirsiniz.

Braun’un ürün portfolyosunda farklı tıraş tercihlerine uygun çeşitli ürünler bulunuyor. Geniş ürün yelpazesi, kafa karışıklığı yaratabilir. Bu karışıklığı gidermek adına Braun’un saç/sakal bakım ürünlerinin işlevlerini derledik. Hangi ürünün sizin için doğru tercih olacağını kolaylıkla tespit edebilirsiniz.

Stilinden ödün vermeyenler için: Braun MGK 3080 Erkek Bakım Seti – 269 TL

Tepeden Tırnağa Hassas Stil

Braun’un tüm vücut için kusursuz bakımlı bir görünüm ve stil kazanımı için tasarladığı Braun MK3080 4 çoklu bakım kiti 9 ayrı kesim şeklini bir arada barındırıyor. 60 dakika çalışma süresi ile ıslak ve kuru kullanılabilen Braun MK3080 saç ve sakal alanında farklı stiller denemeyi vaad ediyor.

  • Sakala stil verme – İki sabit tarak 2 mm'lik adımlarda 13 uzunluk ayarı ile her zaman hassas bir görünüm elde etmeyi sağlar.
  • Saç kesme – Akıllı saç kesme tarağı saçı ve sakalı için hassasiyet ve kontrol sağlar.
  • Vücut bakımı – Vücut bakım eki tüm vücudundaki tüyler için yakın bir tıraş sağlar.    

Braun Series 9 / 9290 - 1449TL

Olağanüstü Nazik bir Tıraş Deneyimi;

Dünyanın en etkili tıraş makinesi olarak gösterilen Braun 9 Serisi, olağanüstü nazik bir tıraş deneyimi vaad ediyor. 10 farklı boyuta adapte olabilen, 5 farklı kesme aparatının mükemmel uyumunu, dakikada 40.000 çapraz kesme hareketine sahip Syncro Sonic teknolojisiyle bir araya getirerek ilk vuruşta herhangi bir tıraş makinesinden çok daha fazlasını alıyor. Bu akıllı tıraş makinesi cilt hatlarını okuyarak, hassas ve yenilikçi tasarımı ile her uygulamada kontrolü elinizde tuttuğunuzu hissetmenizi sağlıyor. Sakal yoğunluğuna kendini uyarlayan AutoSense teknolojisi ile en fazla ihtiyaç duyduğunuz noktalarda güçlü, tam kendinize uygun bir tıraş deneyimine kavuşabilirsiniz.

Braun Series 7 Tıraş Makinesi / 7899 - 1199TL

Akıllı AutoSense ve SyncroSonic™ teknolojisi ile sakalınızı okuyan ve kendini ona uyarlayan 7 Serisi hassasiyet teknolojisi ona tek bir darbede kişiselleşmiş yakın tıraş imkanını sağlar. Cildin tahriş olma riski önemli ölçüde düşer. Hassastan turboya ayarlanabilir 5 Özelleştirme Modu vardır ve tam ihtiyaç duyulan noktalarda güç sağlar.

Braun Series 5 Tıraş Makinesi / 5140 – 749TL

Cildi için rahat ve kusursuz bir tıraş isteyenler için Braun 5 Serisi ile, zor alanlarda dahi verimlilik ve yakınlık deneyimi sağlayın. Skin-Sensitive teknolojisi ile 5 Serisi cildi korumak için basıncı en aza indirir ve AutoSense teknolojisi ve Comfort FlexHead ile hem geniş hem de en küçük alanlarda kolaylıkla gezinir. Olağanüstü bir performans sunarken çalışırlarken cilt konforundan ödün vermez.

Braun Series 3 Tıraş Makinesi / BT3010 – 349 TL

Braun Series 3 tıraş makinesi yenilikçi MicroComb teknolojisi ile sakalların daha kalın tıraş bıçakları arasından geçmesini sağlayarak tek dokunuşta hızlı ve rahat bir tıraş deneyimi sunuyor. Her dokunuşta uzun ve kısa sakalları aynı anda keserek 3 günlük sakalları bile etkili bir biçimde tıraş edebiliyor.


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caneycaney 5 ay en beğenilen
ne reklam aldınız be arkadaş

artık anasayfa konular heryer kesmiyor sizi.w
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EmirAkın 5 ay
Yine çekiliş bekliyoruz, öncekiler gibi olmasın da
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freedom36 5 ay
Bu adamlar da taş yemiyor herhalde?! Tabi ki reklam alacaklar. Derdiniz ne sizin? O çok sevdiğiniz teknoloji haberlerini okuyabilin diye bunu yapmak zorundalar.
Siz niye çalışıyorsunuz peki arkadaşlar? Neden gidip dükkanınızı falan açıyorsunuz? İnsanlar bıktı sizin otobüse binip işe gitmenizden, dükkanınızın kapısının sürekli açılıp kapanma sesinden(!) Neymiş, siteden bilmem ne fışkırıyormuş, her yer reklam olmuş... Madem öyle gidin o çok övdüğünüz başka yerlerden takip edin haberleri. Sanki adamın kafasına silah dayıyorlar. Manyak mısınız nesin oğlum siz ya?! (DH ile ortaklığım olsa bu kadar savunabilirdim ama yok maalesef :D Sadece arkadaşların iç sesine tercüman olayım dedim; çünkü kendilerine sonuna kadar hak veriyor ve bu konuda destekliyorum.)
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MaSSive 5 ay freedom36
Hayırdır? Manyakmısınız, oğlum siz vs hayırdır. Oğlunun babasına da, konuyla eş değer görüp verdiğin abuk subuk kişilerin bireysel iş yaşamında benzetme yaptığın saçma sapan mantığına da, iç sesine de başlarım.
Körmüsün? Okuduğunu anlama sorunun mu var.
Ne yazmışım orada,?
Tamam bu teker reklamsız dönmez, git oradan takip et dediğin örnek verdiğim adamlarda reklam alıyor ama Donanımhaber kadar, başlık açıp göstere göstere reklam yapmıyor.
Başlık da ki Markanın ürünlerini alıp kullanıp inceleme yapsa yine bir derece dersin tamam, o da yok.
Banner reklamları da anlarım, kalkıpta otomobil camına,
firma broşörü koyar gibi, konu açıp reklam yapmak neyin nesi.
Eleştiriyi donanımhaberin iç sesi olarak, tercümanı olarak kendine görev bilmeden önce, sen kendi uslubuna bak.
Pazar da, orda burda ürün hizmet almadan önce araştırma yapan, fiyat alan müşteri, şurda şu fiyat sen de niye bu fiyat diyince,git oradan al ozaman diyen görgüsüz, mantığa sahip pazarcı ağzınla gelip eleştiriye, git oradan takip et deme hakkını sana kim veriyor?
Bu forum da ki bir çok haber editörü daha yokken, youtube vb görsel incelemeler yaygınlaşmadan çok önce den beri ben bu forumda ürün alıp onlarca inceleme yapmış, biriyim.
Forumu kullanıyorsam eleştirme hakkımı da yeri geldimi kullanırım.
Anladınmı Donanımhaber'in iç sesi!!!
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Cute Hentai 5 ay
Braun alıp kullanmaya başlayan bir aile dostumuzdan haber alamaz hale geldik. Telefonu çalıyor fakat açılmıyor. Sakal kesicem derken kelleyi mi uçurdu nedir. Acımız büyük...
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MaSSive 5 ay
Donanımreklam ajansı kurun da tam olsun.
Sayfanın her yerinden, bir ay öncesine göre, her geçen gün, artarak süregelen reklam banner ları fışkırdığı yetmez miş gibi.,haftaya beş para etmez, satılmamış elde kalmış, x marka ederin den daha fazla A101 de, bim de,
Yılbaşı yaklaştı,hediyemi arıyorsun, sevdiklerini sevindir, onu şımart vb yazılı başlık açıp klişe kurgularla yaptığınız,reklam olurda bukadar göze sokacak kadar reklamlar can sıkıcı.
Tamam reklamsız bu teker dönmez, Youtube u, Facebook instagram mı, Gsmarenasın dan, Xda sına hepsi reklam alıyor, almasına da,
Gerek yaptıkları incelemeler de, gerekse tanıtımlar da,ürün yerleştirme vb adına ne dersen de, sizin kadar göstere göstere abartılı reklam yapmıyor.
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Bgood 5 ay
Amazon.com.tr Braun ürünleri çok çok daha ucuz !
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Sercan.S 5 ay
braun almanizi tavsiye etmem mgk 3020 aldim ve kesinlikle çöp fiyatinin karsiligi degil 100 liraya almıştım
sarji kisa suruyor diye icini acip baktim icine bir tane aaa boyutunda pil koymuslar 30 liraya aldigim tras makinesinde bile 2 tane aa pil var ve sarjda kullanim sunuyo ve suresi braunun 4 kati fazla tavsiyem braunun en baba urunlari hariç yaklaşmayin ki fiyatinin karsiligini almak istiyorsanız
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Seyrim 5 ay
Kullanan var mı traş makinesi önerir misiniz..
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caneycaney 5 ay en beğenilen
ne reklam aldınız be arkadaş

artık anasayfa konular heryer kesmiyor sizi.w
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