Yeni yıla yepyeni bir stil ile girmeye hazır mısınız?

Yeni yıla sayılı günler kaldı. Tüketiciler yılbaşında sevdiklerini ve kendini mutlu etmek adına hediye arayışına başladı. Braun’un tıraş makineleri ve bakım setleri ile sevdiklerinizi şımartabilirsiniz.

Braun’un erkek bakım setleri ve tıraş makineleri hayatı kolaylaştırmak için en kıza zamanda etkili ve hassas tıraş deneyimi vaad ediyor. Braun’un tıraş makineleri ve şekillendiricileri ile kişisel bakımınız için ayırdığınız zamanı minimuma indirebilir, kısa sürede etkili ve keskin tıraş olabilirsiniz.

Braun’un ürün portfolyosunda farklı tıraş tercihlerine uygun çeşitli ürünler bulunuyor. Geniş ürün yelpazesi, kafa karışıklığı yaratabilir. Bu karışıklığı gidermek adına Braun’un saç/sakal bakım ürünlerinin işlevlerini derledik. Hangi ürünün sizin için doğru tercih olacağını kolaylıkla tespit edebilirsiniz.

Stilinden ödün vermeyenler için: Braun MGK 3080 Erkek Bakım Seti – 269 TL

Tepeden Tırnağa Hassas Stil

Braun’un tüm vücut için kusursuz bakımlı bir görünüm ve stil kazanımı için tasarladığı Braun MK3080 4 çoklu bakım kiti 9 ayrı kesim şeklini bir arada barındırıyor. 60 dakika çalışma süresi ile ıslak ve kuru kullanılabilen Braun MK3080 saç ve sakal alanında farklı stiller denemeyi vaad ediyor.

Sakala stil verme – İki sabit tarak 2 mm'lik adımlarda 13 uzunluk ayarı ile her zaman hassas bir görünüm elde etmeyi sağlar.

İki sabit tarak 2 mm'lik adımlarda 13 uzunluk ayarı ile her zaman hassas bir görünüm elde etmeyi sağlar. Saç kesme – Akıllı saç kesme tarağı saçı ve sakalı için hassasiyet ve kontrol sağlar.

Akıllı saç kesme tarağı saçı ve sakalı için hassasiyet ve kontrol sağlar. Vücut bakımı – Vücut bakım eki tüm vücudundaki tüyler için yakın bir tıraş sağlar.

Braun Series 9 / 9290 - 1449TL

Olağanüstü Nazik bir Tıraş Deneyimi;

Dünyanın en etkili tıraş makinesi olarak gösterilen Braun 9 Serisi, olağanüstü nazik bir tıraş deneyimi vaad ediyor. 10 farklı boyuta adapte olabilen, 5 farklı kesme aparatının mükemmel uyumunu, dakikada 40.000 çapraz kesme hareketine sahip Syncro Sonic teknolojisiyle bir araya getirerek ilk vuruşta herhangi bir tıraş makinesinden çok daha fazlasını alıyor. Bu akıllı tıraş makinesi cilt hatlarını okuyarak, hassas ve yenilikçi tasarımı ile her uygulamada kontrolü elinizde tuttuğunuzu hissetmenizi sağlıyor. Sakal yoğunluğuna kendini uyarlayan AutoSense teknolojisi ile en fazla ihtiyaç duyduğunuz noktalarda güçlü, tam kendinize uygun bir tıraş deneyimine kavuşabilirsiniz.

Braun Series 7 Tıraş Makinesi / 7899 - 1199TL

Akıllı AutoSense ve SyncroSonic™ teknolojisi ile sakalınızı okuyan ve kendini ona uyarlayan 7 Serisi hassasiyet teknolojisi ona tek bir darbede kişiselleşmiş yakın tıraş imkanını sağlar. Cildin tahriş olma riski önemli ölçüde düşer. Hassastan turboya ayarlanabilir 5 Özelleştirme Modu vardır ve tam ihtiyaç duyulan noktalarda güç sağlar.

Braun Series 5 Tıraş Makinesi / 5140 – 749TL

Cildi için rahat ve kusursuz bir tıraş isteyenler için Braun 5 Serisi ile, zor alanlarda dahi verimlilik ve yakınlık deneyimi sağlayın. Skin-Sensitive teknolojisi ile 5 Serisi cildi korumak için basıncı en aza indirir ve AutoSense teknolojisi ve Comfort FlexHead ile hem geniş hem de en küçük alanlarda kolaylıkla gezinir. Olağanüstü bir performans sunarken çalışırlarken cilt konforundan ödün vermez.

Braun Series 3 Tıraş Makinesi / BT3010 – 349 TL

Braun Series 3 tıraş makinesi yenilikçi MicroComb teknolojisi ile sakalların daha kalın tıraş bıçakları arasından geçmesini sağlayarak tek dokunuşta hızlı ve rahat bir tıraş deneyimi sunuyor. Her dokunuşta uzun ve kısa sakalları aynı anda keserek 3 günlük sakalları bile etkili bir biçimde tıraş edebiliyor.