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Yerli girişim Pixery Labs ödüllü yazılım turnuvası düzenliyor

Ülkemizin önemli girişimlerinden Pixery Labs, yetenekli Türk mühendisler ve yazılımcılar arayışı hedefi ile ödüllü bir Hackathon düzenliyor. Toplam ödül ise 35000TL.
2 ay
2,6b
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7
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Funimate ve Impresso gibi mobil mağazalarda popüler olan iki video düzenleme yazılımının geliştiricisi Pixery Labs para ödüllü bir yazılım turnuvası düzenliyor. Toplam ödül 35000TL olacak.

Pixery Labs kimdir?

2014 yılında kurulan Pixery Labs ilk olarak Funimate uygulaması ile mobil dünyaya adım attı. Funimate, 5 yılda dünya genelinde 100’den fazla ülkede toplamda 40 milyondan fazla indirme sayısına ulaştı.

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Nisan 2018’de kullanıcıların beğenisine sunulan, sosyal medya için video reklamı hazırlama uygulaması Impresso ise Apple tarafından “Günün Uygulaması” olarak seçildi. Özellikle TikTok uygulamasının patlama yapması sonrasında Pixery firması büyümeye başladı.

Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketlerinin yer aldığı Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye 2018 listesinde, gelirlerinde %4.600 büyüme başarısı ile 4.lük ödülünün sahibi oldu.

35.000TL ödüllü

Pixery Labs mobil dünyada başarılı olmak isteyen geliştiricilerin kendisini gösterebileceği bir hackathon yani kodlama yarışmasına davet ediyor. 27-28 Nisan 2019 tarihlerinde düzenlenecek olan ve 2-4 kişilik takımların yarışacağı Pixery Hackathon, Levent’te bulunan Kolektif House’da gerçekleşecek.

İki gün sürecek hackathonun odağı dünyada en hızlı gelişen teknoloji alanları olan bilgisayarlı görü, artırılmış gerçeklik, makina öğrenmesi, kamera ve video teknolojileri olacak. Heyecanın ve rekabetin yüksek olacağı bu yarışmanın sonunda gruplar prototiplerini jüriye sunacaklar.

Jürinin değerlendirmesinin sonunda birinciliğe hak kazanan takım 20.000TL, ikinci 10.000 TL, üçüncü 5.000 TL ödülün sahibi olacak. Sürpriz ödüllerin de yer aldığı hackathona ekibinizle birlikte katılmak için son tarih 21 Nisan. Hackathon hakkında daha fazla bilgi edinmek ve başvuru yapmak için https://www.pixerylabs.com/hackathon2019 sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

 

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DH Misafiri 1 ay
Arkadaslar iyi güzel söylüyorsunuz ama yurtdışında bu tür etkinliklere devasa kaynak finansal destek sağlaniyor ve onlar icin bu tür seyler yeni bile degil. Bizde böyle etkinlikler daha yeni filizlenmeye basliyor. Küçücük bir adim bile değisen dünyanin yeniliklerine karsi merak uyandirmasi icin tesvik edici olabilir.
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AqRaMa 2 ay
Genç biri değerli milyonlarca dolar olacak bir şey düşünür bunlarda 10 bin TL verip hakkını alır, ne güzel
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RaptorFX 2 ay
Sadece fikir haklarını çalacak aman pardon alacakları ürünler için bile bu para az. Şaka gibi ödüller.
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smart1978 2 ay
Toplam odul 35 bin mi ? Cok komik bir deger ! :)
20
10
5
Olarak ...
Saka mi bu :) ?
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Spider_hip 2 ay smart1978
Kabul normal şartlarda bu işlerin değeri bu değil ama yinede bu tarz ödüllü etkinliklerin artması güzel. Gerçekten başarılı bir proje ortaya çıkarsa arkasından ciddi destekte verirler muhakkak. Diğer yandan birazda haklılar. Şu tv de oyun yapım yarışması yapılıyor da ne oldu. Orada ödül de epey büyük ama projelere bakın. Ne yazık ki çoğunlukla içler acısı. Ben 2. ya da 3. seçmiyorum da diyemiyorsun. Normalde 5 lira bile vermeyeceğin projeye berbatların iyisi diyip 2. 3. seçmek zorunda kalıyorsun.
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crazywinner3 2 ay
Helal nice etkinliklere :)
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