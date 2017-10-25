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Yerli jet motoru için anlaşma tamam, çalışmalar başlıyor!

Kale Grubu ile İngiliz Rolls-Royce’un Türkiye’de kuracağı ortak şirket, motor üretimi için anlaşmaya vardı. Üretilecek motorun hakları Türkiye’de olacak. İşte detaylar:
1 yıl
7,9b
1
52
Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Yerli jet motoru için anlaşma tamam, çalışmalar başlıyor!
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Kısa bir süre önce Kale Grubu, Türkiye’de savunma sanayiine dönük önemli iki adım atmıştı. Pratt & Whitney ile ayrı Rolls-Royce ile ayrı iki şirket kuran ve her iki ayrı ortaklıkta da %51 hissenin sahibi olan Kale Holding, Rolls-Royce ile olan ortaklığı kapsamında yerli jet motoru için anlaşmaya vardı.


Sivil ve askeri alanda kullanılabilecek bir jet motoru geliştirecek olan şirket, üretimi de Türkiye’de yapacak. Bu süreçte elde edilecek bilgi birikimi ve teknik deneyim hakkında söz sahibi Türkiye olacak. Üretilecek olan motor, Milli Muharip Uçak projesinde de kullanılabilecek. Hatırlanacağı üzere Temel Kotil de bir konuşmasında Rolls-Royce’un bu konuda en istekli isimlerden olduğunu belirtmişti.


Yolcu Uçağı Projesi’nden Haber Var

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız milli muharip uçak ve bölgesel yolcu uçağı üretimi konusunda da çalışmaların devam ettiğini açıkladı ve jet motoru üretiminin bu aşamada çok önemli bir gelişme olduğunun altını çizdi. Hatırlanacağı üzere bir Arap sitesinde yayınlanan asılsız bir haberde yolcu uçağı projesinin iptal edildiği basında haber olmuştu. Bu açıklama ile bu konu da yalanlanmış oldu.


Ayrıca motor için çalışmaların ARGE ve tasarım aşamasında devam ettiği ifade edilmiş. Üretim yeri konusundaysa araştırmalar devam ediyormuş. Üretim için ilk adımların atılması 5 yıla yakın bir sürenin alacağı belirtiliyor. Temel Kotil de yaptığı açıklamalarda Milli Muharip Uçağın en erken 10 yıl sonra yerli motor ile uçabilir olacağını ifade etmişti.


İngilizler Neden Bu Kadar İlgili?

F35 projesinde de yer alan İngilizler, yeni nesil bir avcı uçağı ihtiyacını karşılamak adına Eurofihter Typhoon’ların modernizasyonu konusunu görüşmüştü ancak aşırı pahalı oluşu başta olmak üzre çeşitli nedenlerle bu konu çok fazla gündeme gelmedi. Türkiye’nin projesi de İngilizlerin hem beklentilerini karşılıyor hem de çok ciddi bir araştırma maliyetine girmeden çözüm bulmak anlamına geliyor. İngiliz hükumetinin bu yöndeki pozitif tutumu, BAE Systems, Roll-Royce gibi firmaları da doğal olarak işin içine çekiyor.


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Bualix 1 yıl en beğenilen
ahmet. yeter ciğerimizi söktün
Ahaber'e döndürdünüz forumu, kan kaybediyor üye kaybediyor...
İnşallah bu mesajı gönderirken forum çökmez.
Bismillah.
ahmet. yeter ciğerimizi söktünAhaber'e döndürdünüz forumu, kan kaybediyor üye kaybediyor...İnşallah bu mesajı gönderirken forum çökmez.Bismillah...
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2 Yanıt Yanıtla +82
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fractal design 1 yıl
Yine bir "ahmet. Haber Müdürü" haberi.
Müdür bizim yerli otomobil açıklanacaktı hani ne oldu?
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RichesMen 1 yıl
Bizim muhalefet Motoru uçağı görene kadar yalan yalan der..
sonra yapınca'da %100 yerli değil derler...
6 Yanıt Yanıtla +45
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aycibin 1 yıl
ilk yerli jetski'ciyi de bekliyoruz!
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REV0 1 yıl
Bloklu cahil cuhelalar mesaj atmasin bana, anlayan anlamistir. Blok acma geregi duymuyorum ama viziltiniz yine mesaj olarak geliyor, kasmayin bosuna.
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shifisitert 1 yıl
ucakmı kaldı devır ınsansız hava aracı devrı.. Yolcu ucagı fln hıkaye dunyada boeing var gerısı yok
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kadirirdem 1 yıl
Hadi bakalım,göreceğiz.
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fz18 1 yıl
Bir yıl sonra modası geçecek telefon için, iddaa sızdırma adı altında yapılan yüzlerce haberden rahatsız olmayanlar milli bir proje ile ilgili haber yapıldığında adeta kuduruyorlar :)
yok hükumet bülteni, yok a haber, yok seçim mi var?
er yada geç dalga geçtiğiniz bu projeler gerçekleşecek, hemde size rağmen.
Yanıtla +2
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Bluflame 1 yıl
tamam ingilizlerle anlaşma yaptıkda, bizim reis 3-5 yıl sonra “eyy ingiltere sen kimsin yaw” diye bir çıkış yapıp aramız bozulursa, adamlarda ambargo koyarsa ne olur ? bizim dış politika esen rüzgara göre değişiyor.
örnek: abd, almanya, avusturya, fransa, ... elimizde dost ülke kalmadı, herkesle kavgalıyız.
Yanıtla +1
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Assassino! 1 yıl
Mayışlar yatmış mayışlar

Ahmet bey, yerli Star Destroyer'ımız ne zaman geliyor? Şunu bir müjdeleyin artık ümmete.
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REV0 1 yıl
ahmet kardesim.
Bu mesajimi silecegini biliyorum, gecmiste orneklerini gordum. Daha once sana attigim "dogru haber yapmiyorsun" mesajindan sonra bol aylikli bolum bani cezasi vermistin. Yine aynisini yapacagindan kuskum yok. Lakin yalan haber varse yalan haber var denilir.
Ben gazeteci degilim, senin de oldugunu dusunmuyorum, kendine ozel haber kaynaklarin falan yok ise, bu konuyu sagdan soldan gordugun haberleri derleyerek actin. Dolayisiyla, senin yaptigin "haber" arastirmasi ile, benim yaptigim ve basit bir sekilde google"a girerek arama yapmak arasinda bir fark goremiyorum.
Oncelikle haberin son kismindan baslayalim:
"F35 projesinde de yer alan İngilizler, yeni nesil bir avcı uçağı ihtiyacını karşılamak adına Eurofihter Typhoon’ların modernizasyonu konusunu görüşmüştü ancak aşırı pahalı oluşu başta olmak üzre çeşitli nedenlerle bu konu çok fazla gündeme gelmedi. Türkiye’nin projesi de İngilizlerin hem beklentilerini karşılıyor hem de çok ciddi bir araştırma maliyetine girmeden çözüm bulmak anlamına geliyor. İngiliz hükumetinin bu yöndeki pozitif tutumu, BAE Systems, Roll-Royce gibi firmaları da doğal olarak işin içine çekiyor."
Bunu neden yazma geregi duydun bilmiyorum, lakin yalan bir haber. An itibariyle EF2000'ler ZATEN MODERNIZE EDILIYOR. Hem de ureticilerinden biri olan BAE tarafindan:
defenseindustrydaily.com/...
Ucagin en son modeli de zaten Tranche 3. Ingiltere bunlardan da aldi, ve Ilk parti modellerin emekliye cikmasiyla filosunda 107 EF2000 kalmis olacak 2030 yilina kadar.
baesystems.com/...
raf.mod.uk/...
eurofighter.com/...
"Ucak pahaliye geldi o yuzden Ingiltere almiyor" demen basindan sonuna kadar yalan, nitekim yukarida devlet ve BAE Systems'in sitesinden direk link veriyorum sana. Bana yanlis bilgilendirme yapiyorsun deme sansin yok.
Ayriyetten...
Bir ucagi modernize etmek, yeni bir ucak yapmaktan nasil daha pahali oluyor, bunu da bizle paylasacagini umuyorum. Ayni paragraftan devam edelim: "Türkiye’nin projesi de İngilizlerin hem beklentilerini karşılıyor hem de çok ciddi bir araştırma maliyetine girmeden çözüm bulmak anlamına geliyor."
Yine bos bir cumle.
1. Yeni ucak yapmak, CIDDI bir arastirma maliyetine girmektir, arge ister, test ister, binlerce labo ve test saati ister. Yeni bir ucak yapmak arastirma maliyetine cozum nasil dersin ? Cumlenin kendisi esyanin tabiatina aykiri.
2. Turkiye'nin ne bilgisi varmis ki Ingiltere ile ucak uretiyor ? Madem boyle, Ingiltere'den neden muhendis ithal ediyoruz ? TFX kapsaminda, BAE'den 300e yakin muhendis gelecegini neden yazmiyorsun ?
3. 6ci nesil ucak yapmak isteyen Ingiltere'nin beklentilerini turkiye nasil karsiliyor ?
4. NATO'da ariza olan, Rusya ile Iran ile dirsek temasinda olan Turkiye ile, Rusya'nin hava sahasini devamli isgal eden, Kuzey denizinden tut, mans kanalina kadar her alanda kapisan, Rus oligarklara siginma izni veren Ingiltere mi ortak is yapacak, hem de ucak gelistirecek ?
5. Ben hala "cok ciddi arastirma maliyetine girmeden" kismina takildim. Eger durum buysa, ortak ucak yapmak arastirma maliyetinden kisiyorsa, uretilecek ortak ucagin oyle son nesil ucak olmadigini da kendin kabul etmissin. Yine kendi haberinde, onceki haberlerini ciziyorsun.
Ama en onemlisi.
Ingiltere ve ABD, hali hazirda 6ci nesil ucak uzerinde calisiyor. Dogal olarak Turkiye'nin uretecegi ucaga ihtiyaci yok.
popularmechanics.com/...
Yazindan yukari cikalim:
"Ayrıca motor için çalışmaların ARGE ve tasarım aşamasında devam ettiği ifade edilmiş. Üretim yeri konusundaysa araştırmalar devam ediyormuş. Üretim için ilk adımların atılması 5 yıla yakın bir sürenin alacağı belirtiliyor. Temel Kotil de yaptığı açıklamalarda Milli Muharip Uçağın en erken 10 yıl sonra yerli motor ile uçabilir olacağını ifade etmişti."
Ayri komedi.
Cin yaklasik 30 senedir havacilik endustrisinde bir yer kapmaya calisiyor. Yurtdisindan gerek aldigi, gerek yuruttugu ucaklari kopyala yapistir basladigi endustri su an, ABD - Rusya denginde olmasa da, kendi alanlarinda Cin'in isini gorecek ve tehlike yaratacak kapasiteye ulasmis durumda. J20 olsun, J17 olsun, J31 olsun, bunlar Cin'in kendi muhendisiyle, kendi teknolojisiyle gelistirdigi ucaklardir. (Arkaplandaki endustriyel casuslugu saymiyorum). Yine ayni cin, C17'dne bozma kendi nakliye ucagini da yapmistir.
Lakin bu ucaklarin en buyuk problemi; 1. Motor, 2. Radardir. Cin 30 yillik bilgi birikimine, dunyanin uretim motoru olmasina, 1 milyarlik nufusuna, Rusya ile yapilan once anlasmaya, endustriyel casusluga ragmen... kendi motorunu yapamamaktadir.
J20 ucaklari icin motor anlasmasi yapmasina ragmen, Cin bile 30 yilin ardindan yuksek randimanli jet motoru yapabilecek bilgi ve muhendislik deneyimine ulasiyorsa, Turkiye, 10 yilda nasil bir motor yapacaktir ?
Tank motoru yapamayan, araba motoru yapamayan bir ulke, 10 yilda yuzde 100 yerli motor nasil yapar ?
Suc sende degil ahmet kardesim.
Yaziyi asagidan yukariya okudugum icin, haberine konu olan kisinin Ziya Altunyaldız oldugunu gordum. Habere konu olan, bu onemli aciklamalari yapan Ziya bey'in biyografisini birakiyorum buraya:
Ziya Altunyaldız (d. 10 Ocak 1963, Bozkır, Konya) Türk bürokrat ve siyasetçi.
1983 yılında Konya İmam Hatip Lisesi'nden, 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. ABD'de West Coast Üniversitesi'nde Uluslararası İşletme İdaresi alanında yüksek lisans yapmış, İngiltere'de Londra Metropolitan Üniversitesi'nde Uluslararası Karşılaştırmalı Ticaret Hukuku alanında diploma sonrası programı tamamlamıştır.Devlet Planlama Teşkilatı'nda Uzman Yardımcısı olarak görev yapmış, Dış Ticaret Müsteşarlığı'nda; çeşitli görevler üstlendikten sonra müsteşar yardımcısı olarak görev almış, Londra Büyükelçiliği'nde Ticaret Müşavirliği görevini yürütmüştür. 2010 yılında Gümrük Müsteşarı olmuş. 2011 yılında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın kurulması üzerine yeniden Bakanlık Müsteşarı olarak atanmış ve 2015 Türkiye genel seçimlerinde aday olmak üzere müsteşarlık görevinden istifa etmiştir.
Imamhatip mezunu, isletme okuyan adamin, savunma projesi yonettigi ulkede, 10 yilda ucak motorunu bir yerinle yaparsin.
Herkese hayirli gunler.
Not: Ahmet'in uzerine gitmeyin, adam ekmek pesinde, ahmet'e bu haberleri yaptiranlara bakin.
2 Yanıt Yanıtla +5
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hollowman_ 1 yıl REV0
REV0
ahmet kardesim.
Bu mesajimi silecegini biliyorum, gecmiste orneklerini gordum. Daha once sana attigim "dogru haber yapmiyorsun" mesajindan sonra bol aylikli bolum bani cezasi vermistin. Yine aynisini yapacagindan kuskum yok. Lakin yalan haber varse yalan haber var denilir.
Ben gazeteci degilim, senin de oldugunu dusunmuyorum, kendine ozel haber kaynaklarin falan yok ise, bu konuyu sagdan soldan gordugun haberleri derleyerek actin. Dolayisiyla, senin yaptigin "haber" arastirmasi ile, benim yaptigim ve basit bir sekilde google"a girerek arama yapmak arasinda bir fark goremiyorum.
Oncelikle haberin son kismindan baslayalim:
"F35 projesinde de yer alan İngilizler, yeni nesil bir avcı uçağı ihtiyacını karşılamak adına Eurofihter Typhoon’ların modernizasyonu konusunu görüşmüştü ancak aşırı pahalı oluşu başta olmak üzre çeşitli nedenlerle bu konu çok fazla gündeme gelmedi. Türkiye’nin projesi de İngilizlerin hem beklentilerini karşılıyor hem de çok ciddi bir araştırma maliyetine girmeden çözüm bulmak anlamına geliyor. İngiliz hükumetinin bu yöndeki pozitif tutumu, BAE Systems, Roll-Royce gibi firmaları da doğal olarak işin içine çekiyor."
Bunu neden yazma geregi duydun bilmiyorum, lakin yalan bir haber. An itibariyle EF2000'ler ZATEN MODERNIZE EDILIYOR. Hem de ureticilerinden biri olan BAE tarafindan:
defenseindustrydaily.com/...
Ucagin en son modeli de zaten Tranche 3. Ingiltere bunlardan da aldi, ve Ilk parti modellerin emekliye cikmasiyla filosunda 107 EF2000 kalmis olacak 2030 yilina kadar.
baesystems.com/...
raf.mod.uk/...
eurofighter.com/...
"Ucak pahaliye geldi o yuzden Ingiltere almiyor" demen basindan sonuna kadar yalan, nitekim yukarida devlet ve BAE Systems'in sitesinden direk link veriyorum sana. Bana yanlis bilgilendirme yapiyorsun deme sansin yok.
Ayriyetten...
Bir ucagi modernize etmek, yeni bir ucak yapmaktan nasil daha pahali oluyor, bunu da bizle paylasacagini umuyorum. Ayni paragraftan devam edelim: "Türkiye’nin projesi de İngilizlerin hem beklentilerini karşılıyor hem de çok ciddi bir araştırma maliyetine girmeden çözüm bulmak anlamına geliyor."
Yine bos bir cumle.
1. Yeni ucak yapmak, CIDDI bir arastirma maliyetine girmektir, arge ister, test ister, binlerce labo ve test saati ister. Yeni bir ucak yapmak arastirma maliyetine cozum nasil dersin ? Cumlenin kendisi esyanin tabiatina aykiri.
2. Turkiye'nin ne bilgisi varmis ki Ingiltere ile ucak uretiyor ? Madem boyle, Ingiltere'den neden muhendis ithal ediyoruz ? TFX kapsaminda, BAE'den 300e yakin muhendis gelecegini neden yazmiyorsun ?
3. 6ci nesil ucak yapmak isteyen Ingiltere'nin beklentilerini turkiye nasil karsiliyor ?
4. NATO'da ariza olan, Rusya ile Iran ile dirsek temasinda olan Turkiye ile, Rusya'nin hava sahasini devamli isgal eden, Kuzey denizinden tut, mans kanalina kadar her alanda kapisan, Rus oligarklara siginma izni veren Ingiltere mi ortak is yapacak, hem de ucak gelistirecek ?
5. Ben hala "cok ciddi arastirma maliyetine girmeden" kismina takildim. Eger durum buysa, ortak ucak yapmak arastirma maliyetinden kisiyorsa, uretilecek ortak ucagin oyle son nesil ucak olmadigini da kendin kabul etmissin. Yine kendi haberinde, onceki haberlerini ciziyorsun.
Ama en onemlisi.
Ingiltere ve ABD, hali hazirda 6ci nesil ucak uzerinde calisiyor. Dogal olarak Turkiye'nin uretecegi ucaga ihtiyaci yok.
popularmechanics.com/...
Yazindan yukari cikalim:
"Ayrıca motor için çalışmaların ARGE ve tasarım aşamasında devam ettiği ifade edilmiş. Üretim yeri konusundaysa araştırmalar devam ediyormuş. Üretim için ilk adımların atılması 5 yıla yakın bir sürenin alacağı belirtiliyor. Temel Kotil de yaptığı açıklamalarda Milli Muharip Uçağın en erken 10 yıl sonra yerli motor ile uçabilir olacağını ifade etmişti."
Ayri komedi.
Cin yaklasik 30 senedir havacilik endustrisinde bir yer kapmaya calisiyor. Yurtdisindan gerek aldigi, gerek yuruttugu ucaklari kopyala yapistir basladigi endustri su an, ABD - Rusya denginde olmasa da, kendi alanlarinda Cin'in isini gorecek ve tehlike yaratacak kapasiteye ulasmis durumda. J20 olsun, J17 olsun, J31 olsun, bunlar Cin'in kendi muhendisiyle, kendi teknolojisiyle gelistirdigi ucaklardir. (Arkaplandaki endustriyel casuslugu saymiyorum). Yine ayni cin, C17'dne bozma kendi nakliye ucagini da yapmistir.
Lakin bu ucaklarin en buyuk problemi; 1. Motor, 2. Radardir. Cin 30 yillik bilgi birikimine, dunyanin uretim motoru olmasina, 1 milyarlik nufusuna, Rusya ile yapilan once anlasmaya, endustriyel casusluga ragmen... kendi motorunu yapamamaktadir.
J20 ucaklari icin motor anlasmasi yapmasina ragmen, Cin bile 30 yilin ardindan yuksek randimanli jet motoru yapabilecek bilgi ve muhendislik deneyimine ulasiyorsa, Turkiye, 10 yilda nasil bir motor yapacaktir ?
Tank motoru yapamayan, araba motoru yapamayan bir ulke, 10 yilda yuzde 100 yerli motor nasil yapar ?
Suc sende degil ahmet kardesim.
Yaziyi asagidan yukariya okudugum icin, haberine konu olan kisinin Ziya Altunyaldız oldugunu gordum. Habere konu olan, bu onemli aciklamalari yapan Ziya bey'in biyografisini birakiyorum buraya:
Ziya Altunyaldız (d. 10 Ocak 1963, Bozkır, Konya) Türk bürokrat ve siyasetçi.
1983 yılında Konya İmam Hatip Lisesi'nden, 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. ABD'de West Coast Üniversitesi'nde Uluslararası İşletme İdaresi alanında yüksek lisans yapmış, İngiltere'de Londra Metropolitan Üniversitesi'nde Uluslararası Karşılaştırmalı Ticaret Hukuku alanında diploma sonrası programı tamamlamıştır.Devlet Planlama Teşkilatı'nda Uzman Yardımcısı olarak görev yapmış, Dış Ticaret Müsteşarlığı'nda; çeşitli görevler üstlendikten sonra müsteşar yardımcısı olarak görev almış, Londra Büyükelçiliği'nde Ticaret Müşavirliği görevini yürütmüştür. 2010 yılında Gümrük Müsteşarı olmuş. 2011 yılında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın kurulması üzerine yeniden Bakanlık Müsteşarı olarak atanmış ve 2015 Türkiye genel seçimlerinde aday olmak üzere müsteşarlık görevinden istifa etmiştir.
Imamhatip mezunu, isletme okuyan adamin, savunma projesi yonettigi ulkede, 10 yilda ucak motorunu bir yerinle yaparsin.
Herkese hayirli gunler.
Not: Ahmet'in uzerine gitmeyin, adam ekmek pesinde, ahmet'e bu haberleri yaptiranlara bakin.

Öncelikle bir imla düzetlmesi yapayım "ayriyetten" değil "ayriyeten"
İngilizlerin EF 2000 tranche 3 modernizasyonu yeni bir konu değil, yeni olmadığı gibi tranche 3 modernizasyonu 5.nesile alternatif bir modernizasyon olmayıp, maliyeti de bir hayli yüksek olduğundan dolayı İngiltere kamuoyunda, özellikle savunma sanayiinde çok tartışılan bir konu oldu. Hatta daha geçen ay İsviçre'nin çok yüksek bakım maliyetlerinden sebep elindeki EF2000'leri emekli etme kararı çok sansasyon yarattı.
İkincisi İngilizlerin F-35'in kaynak kodlarını alamaması ve yetmez gibi 2030'lu yıllar için artık ömürlerini tamamlayacak olan EF2000'lerin alternatifi olacak 5. nesil hava üstünlüğü uçağı konusunda bir projelerinin olmayışı, üstüne bir de 5. nesil bir savaş uçağını tek başına geliştirmenin yüksek mali külfeti (Fransızlar 5.nesil geliştireceğiz diye yola çıkıp, yapamayacaklarını anlayınca projeyi Rafale'ye dönüştürmüşlerdi) İngilizleri TR ile ortaklığa itti. Ortada anlaşılmayacak birşey de yok, Biz bu konuya maddi kaynak koyma niyetindeyiz, İngilizlerde de teknoloji altyapısı mevcut. Bariz bir win win durumu. Üstelik anlaşmalar da bu gelecek tayahhülüne göre atıldı.
Bir diğeri TR'nin 10 yılda yerli motor yapıp yapamayacağı. Bu konuda yapılacak olan çok muhtemeldir Çin'in motor şirketi Shenyang'ın GE ile olan ortaklığına benzer olacaktır. Sonuçta bugün J-10 ve J-11'in bazı varyantlarında ortak ürettikleri WS-10 motorunu kullanabildiler. Bizim bu ortaklıktan çok fazla kazancımız olacaktır. En başta teknoloji eğitim sayesinde Turbofan, turbojet motorlar, motor malzeme mühendisliği bilgisi ve jet motorların geliştirilmesi know how'ı konusunda fiili olarak çalışarak yetişmiş mühendislere ve bir kuruma (TEİ ve KALE grup) sahip olacağız. Dahası motoru ortak üreteceğiz, 10 yıl sonra yerli üretimden kastın tasarımını bizim geliştirip, yaptığımız bir motor olacağını kimse düşünmüyor zaten, fakat Bugünün EJ2000 motorunun 5. nesile uygun geliştirilmiş bir varyantını Rolls Royce ile beraber geliştirip (geliştirme sürecince yer alıp, süreçleri gözlemleyip, öğrenip) kendi fabrikalarımızda üreteceğiz. Böylesi bir önemli atılımı anlamsız niyet okumalar, ilgisiz haberlerle küçümsemek sizlere ne katıyor anlamış değilim.
Ahmet de savunma sanayisini ciddi takip eden olumlu düşünceye sahip, içinde anlamsız eziklikleri, saçma kompleksleri ve tabi anlamsız siyasi nefretleri bulunmayan her Türk vatandaşı gibi olan haberleri olduğu haliyle aktarıyor. Ortada kabak gibi anlaşma varken, İki devlet ciddi ciddi bu işi sonuca götürmek isterken, hatta bence zorundayken, genel ifadeleri zorlama yorumlamanın da manası yok.
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Hümiyettin 1 yıl REV0
Geçenlerde de Türk Telekom'un 50 milyar lira borcu olduğunu iddia etmişti ve Türk Telekom basın açıklaması yapıp iddia sahipleri hakkında yasal işlem başlatacağını söyledi.
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Wol4onak 1 yıl
Evet Ahmetnokta ahaberleri sundu
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PAUL WALKER 1 yıl
%45777433 yerli civatasi bile
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