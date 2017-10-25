Yerli jet motoru için anlaşma tamam, çalışmalar başlıyor!

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Kısa bir süre önce Kale Grubu, Türkiye’de savunma sanayiine dönük önemli iki adım atmıştı. Pratt & Whitney ile ayrı Rolls-Royce ile ayrı iki şirket kuran ve her iki ayrı ortaklıkta da %51 hissenin sahibi olan Kale Holding, Rolls-Royce ile olan ortaklığı kapsamında yerli jet motoru için anlaşmaya vardı.





Sivil ve askeri alanda kullanılabilecek bir jet motoru geliştirecek olan şirket, üretimi de Türkiye’de yapacak. Bu süreçte elde edilecek bilgi birikimi ve teknik deneyim hakkında söz sahibi Türkiye olacak. Üretilecek olan motor, Milli Muharip Uçak projesinde de kullanılabilecek. Hatırlanacağı üzere Temel Kotil de bir konuşmasında Rolls-Royce’un bu konuda en istekli isimlerden olduğunu belirtmişti.





Yolcu Uçağı Projesi’nden Haber Var

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız milli muharip uçak ve bölgesel yolcu uçağı üretimi konusunda da çalışmaların devam ettiğini açıkladı ve jet motoru üretiminin bu aşamada çok önemli bir gelişme olduğunun altını çizdi. Hatırlanacağı üzere bir Arap sitesinde yayınlanan asılsız bir haberde yolcu uçağı projesinin iptal edildiği basında haber olmuştu. Bu açıklama ile bu konu da yalanlanmış oldu.





Ayrıca motor için çalışmaların ARGE ve tasarım aşamasında devam ettiği ifade edilmiş. Üretim yeri konusundaysa araştırmalar devam ediyormuş. Üretim için ilk adımların atılması 5 yıla yakın bir sürenin alacağı belirtiliyor. Temel Kotil de yaptığı açıklamalarda Milli Muharip Uçağın en erken 10 yıl sonra yerli motor ile uçabilir olacağını ifade etmişti.





İngilizler Neden Bu Kadar İlgili?

F35 projesinde de yer alan İngilizler, yeni nesil bir avcı uçağı ihtiyacını karşılamak adına Eurofihter Typhoon’ların modernizasyonu konusunu görüşmüştü ancak aşırı pahalı oluşu başta olmak üzre çeşitli nedenlerle bu konu çok fazla gündeme gelmedi. Türkiye’nin projesi de İngilizlerin hem beklentilerini karşılıyor hem de çok ciddi bir araştırma maliyetine girmeden çözüm bulmak anlamına geliyor. İngiliz hükumetinin bu yöndeki pozitif tutumu, BAE Systems, Roll-Royce gibi firmaları da doğal olarak işin içine çekiyor.