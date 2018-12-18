Yerli sosyal medya sitesi Ahmetesor 100 bin üyeye ulaştı

Dünyada sosyal ağ kullanımı her geçen gün daha çok artıyor ve artık ülkeler sosyal medya sitelerini stratejik bir

uygulaması dünya genelinde oldukça rağbet görüyor.

Ahmetesor herne kadar soru cevap merkezli olarak kurulmuş olsa da, zaman içerisinde tam bir sosyal ağ olma yönünde evrilmiş bulunuyor. Sitede "yayın" adı verilen kişisel paylaşımlar yapılabiliyor, üyeler birbirlerini takip edebiliyor, mesajlaşabiliyor ve Ahmetesor gruplarında sohbet edebiliyorlar.

Henüz 6 aylık bir girişim olmasına rağmen Ahmetesor 100 bin üyeye ulaşmış durumda. Günde ortalama 5 bin sorunun sorulup, 30 binden fazla cevabın girildiği sitede, self servis reklam uygulaması da bulunuyor. Üyeler kazandıkları AP Puan'larla site içerisinde açtıkları konuları öne çıkarabiliyor ve daha fazla etkileşim alabiliyorlar.

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