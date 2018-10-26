Yıl bitmeden Android Oreo ve Pie güncellemesi alacak Xiaomi modelleri

Ürettiği fiyat/performans odaklı, bütçe dostu cihazlarla global bir popülarite yakalayan Çinli mobil teknoloji üreticisi Xiaomi, aynı zamanda Android güncellemelerini vaktinde kullanıcılarına ulaştırmasıyla biliniyor.

Görünüşe bakılırsa Xiaomi, bu yılın sonuna kadar daha pek çok cihazına Android Pie ve Oreo güncellemelerini ulaştıracak. Şirket, 2018 yılının Android güncellemeleri takvimini yayınladı. Listede bu yıl içerisinde Android Oreo ve Pie güncellemesi almış cihazların yanı sıra, gelecek günlerde güncelleme alacak cihazlar da bulunuyor.

Mi 8 ve Mi 8 Explorer geçtiğimiz günlerde zaten Android Pie güncellemesi almışlardı. Yılın son çeyreğinde de Mi 8 serisinin geri kalan modelleri Mi 8 Pro ve Mi 8 SE de Android Pie güncellemesi alacak. Aynı tarihlerde Android Pie güncellemesi alacak olan bir başka isim daha Mi Max 3.

Yılın son çeyreğinde Android Oreo güncellemesi alacak cihazlar arasında ise Redmi 5, 5A, 5 Plus ve Mi 5X yer alıyor.

https://www.gsmarena.com/xiaomi_updates_its_rollout_schedule_of_android_pie_and_oreo_for_q4_2018-news-33912.php