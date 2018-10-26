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Yıl bitmeden Android Oreo ve Pie güncellemesi alacak Xiaomi modelleri

Xiaomi, bu yılın son çeyreğinde Android Pie ve Oreo güncellemesi alacak cihazlarını açıkladı. Yakın gelecekte güncelleme alacak Xiaomi cihazları haberimizde yer alıyor.
6 ay
14,4b
1
12
Cep İşletim Sistemleri
Zeynep Yolcu
Yazar
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Yıl bitmeden Android Oreo ve Pie güncellemesi alacak Xiaomi modelleri
 
Ürettiği fiyat/performans odaklı, bütçe dostu cihazlarla global bir popülarite yakalayan Çinli mobil teknoloji üreticisi Xiaomi, aynı zamanda Android güncellemelerini vaktinde kullanıcılarına ulaştırmasıyla biliniyor.
Görünüşe bakılırsa Xiaomi, bu yılın sonuna kadar daha pek çok cihazına Android Pie ve Oreo güncellemelerini ulaştıracak. Şirket, 2018 yılının Android güncellemeleri takvimini yayınladı. Listede bu yıl içerisinde Android Oreo ve Pie güncellemesi almış cihazların yanı sıra, gelecek günlerde güncelleme alacak cihazlar da bulunuyor.
Mi 8 ve Mi 8 Explorer geçtiğimiz günlerde zaten Android Pie güncellemesi almışlardı. Yılın son çeyreğinde de Mi 8 serisinin geri kalan modelleri Mi 8 Pro ve Mi 8 SE de Android Pie güncellemesi alacak. Aynı tarihlerde Android Pie güncellemesi alacak olan bir başka isim daha Mi Max 3.
Yılın son çeyreğinde Android Oreo güncellemesi alacak cihazlar arasında ise Redmi 5, 5A, 5 Plus ve Mi 5X yer alıyor. 

https://www.gsmarena.com/xiaomi_updates_its_rollout_schedule_of_android_pie_and_oreo_for_q4_2018-news-33912.php Yorum Yaz
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carnageous 4 ay
o yüzden android one tabanlı cşhaz almak lazım 2 yıl güncelleme garanti.
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_CeKoCu_ 6 ay
Zamanla değişebilir diye düşünüyorum. Daha çok erken 🤔
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marsk35 6 ay
Mi 6 ortalıkta yok ne varsa ne varsa applede var 5s bile ios 12 verdi bu firmanın sonuda samsung gibi olucak güncelleme konusunda
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KoşanBalık 6 ay
Redmi 5a oreo gelmicek sadece m10 gelicek diyorlardı. Sevindim bu habere. Bir sürüm ilerlemiş olduk en azından.
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46and77 6 ay
8.1 ve 9.0 sürümleri hatalarla dolu.
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joshbarnes 6 ay
Mi Max 2 için Oreo güncellemesi yok, ancak Mi Max 3 bu yıl Pastayı alacak mı? Xiaomi'yi boşver. Sevindim, AOSP'a taşındım. Mi forumunda çok sayıda öfkeli MM2 kullanıcısı var.
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__Nikolaus__ 6 ay
Mi4 de andorid 6 da kaldı.
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Mr. Jingles 6 ay
Cihaza göre sürüm sınıflandırması yapmak nedir arkadaş? Niye orta seviyeye de Pie vermiyor? Orta seviye diye işletim sistemi sürümünden bile kısıyorlar. Mi 8 serisi üst seviye diye Pie'yı vermiş orta seviyelere ise eskimiş Oreo'yu veriyor. Doğrudan Pie ver geç. Bu Çinlilerden adam olmaz.
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dr20mouse 6 ay
İlk mi max android 7'de kaldı.
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carloska 6 ay
redmi note 3 pro MM da kaldı
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xiaomi, android güncellemeleri ve
6 etiket daha android oreo android pie Cep İşletim Sistemleri Mobil Teknolojiler Zeynep Yolcu Popüler
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