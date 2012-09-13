Yıl sonuna kadar yaygın kullanımdaki akıllı telefonların kamera çözünürlükleri 8MP olarak kalacak

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Akıllı telefonlarda önemli bir tercih sebebi olarak görülen kamera modüller, VGA çözünürlükten bugün 12-13MP sınırına kadar çıkmış durumda. Yeni tanıtılan amiral gemisi modellerde genel olarak 8MP çözünürlükte kameralara yer verilmesi, daha yüksek çözünürlük beklentisinde olan kullanıcılar tarafından eleştiriliyordu. Tayvan merkezli lens modülü üreticisi Largan'ın patronu konuya açıklık getirdi.
Lin En-ping'e göre, 10MP ve üzeri çözünürlükleri kullanmanın teknik olarak bir sakıncası olmasa da üretim maliyetlerinin fazla olması nedeniyle tercih dışı kalmalarına neden oluyor.
Çözünürlükler aynı kalırken, akıllı telefon üreticileri lens kalınlığını azaltma, daha büyük diyafram aralığı ve optik lenslerle kombinasyon gibi farklı yükseltme talebinde bulunuyor.
Daha fazla lens parçasının kullanımı optik performansı artırırken, maliyetleri de yükseltiyor. Günümüzde pek çok 5MP ve 8MP çözünürlükteki kameralarda, 5P adı verilen 5 elemanlı lens çözümü kullanılıyor. Ayrıca 5MP çözünürlükte 6P, 8MP çözünürlükte 4P çözümü de yine düşük bir maliyetle üreticilere tedarik edilebiliyor.
Akıllı telefonlarda, dijital kameralardaki gibi optik zoomların kullanılması teknolojik kısıtlamalar nedeniyle önümüzdeki 2-3 yıl için imkansız görünüyor. Çünkü bu özelliğe sahip lensler akıllı telefonun istenen inceliğini karşılayamıyor. Şu anda bazı üreticiler otomatik zoom lensleri yerine 3x veya 4x optik zoom sağlayan lensleri kullanmayı deniyor.
Lens modülleri pazarında en çok taleplerden birisi Çinli akıllı telefon üreticilerinden geliyor. Ancak bu talepler genelde kısa vadede ve dengesiz oluyor. Firmaların belirli bir lens tasarımı üzerine odaklanması, lens üreticilerinin de bu tasarımları daha çok müşteriye satması anlamına geliyor.
http://www.digitimes.com/news/a20120912PD200.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Mesela Nokia'nın Pureview güzel bir özellik. Veya telefonun kamerası 8 Mpixel olsa da OIS özelliği olması veya BSI aydınlatma türü lens kullanması daha önemli. Bu tip tekniklere önem verdikten sonra 41 Mpixel olmayıversin. 8 Mpixel olsun. Adam gibi video çeksin, atlama yapmasın, düzgün fotoğraf çeksin titreme yapmadan. Bu gibi şeyler.
Benim bir telefondan beklentilerim şunlardır:
• Zil sesi yüksek çıkacak ve kalitesi de bozuk olmayacak.
• Ekran büyük olacak ve az pil harcayacak. Lumia 920 gibi ekranın kenarlarında çok geniş çerçeve olmayacak. Aynı boyutta 5.5 ekranlı telefon var= Note2)
• Pili One X teki gibi kasaya yapışık olmayacak. Sonra pil biter ve yedek pil takamazsın.
• Pilinin miliamperi yüksek olacak.
• Kalınlık çok önemli. Bende 5 inç Dell telefon vardı. Elle zor tutuyordun. Ama Galaxy S3 ince olduğu için 4.8 inç ama elle rahatça tutuluyor. İnce olacak.
• Ağırlık ta çok önemli. Bir telefon en fazla 130-140 gram olacak.
• Kamerası belirli bir kalitenin altında olmayacak. Lumia 920 nin kamerası güzel mesela. Sony'nin Exmor R sensörlü telefonları da hoşuma gidiyor kamera olarak.
• Hızı çok iyi olmalı. İşletim sistemi bana O yasak Bu yasak Şu yasak dememeli.
• Fiyatı CallCenter gibi olmamalı...
4 MP ile A4 ebadında çıktı alınabilir.
Reklam afişi mi basacaklarmış?
Lens kaliteli olsun yeter.