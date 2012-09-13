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Yıl sonuna kadar yaygın kullanımdaki akıllı telefonların kamera çözünürlükleri 8MP olarak kalacak

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı telefonlarda önemli bir tercih sebebi olarak görülen kamera modüller, VGA çözünürlükten bugün 12-13MP sınırına kadar çıkmış durumda. Yeni tanıtılan amiral gemisi modellerde genel olarak 8MP çözünürlükte kameralara yer verilmesi, daha yüksek çözünürlük beklentisinde olan kullanıcılar tarafından eleştiriliyordu. Tayvan merkezli lens modülü üreticisi Largan'ın patronu konuya açıklık getirdi.

Lin En-ping'e göre, 10MP ve üzeri çözünürlükleri kullanmanın teknik olarak bir sakıncası olmasa da üretim maliyetlerinin fazla olması nedeniyle tercih dışı kalmalarına neden oluyor.

Çözünürlükler aynı kalırken, akıllı telefon üreticileri lens kalınlığını azaltma, daha büyük diyafram aralığı ve optik lenslerle kombinasyon gibi farklı yükseltme talebinde bulunuyor. 

Daha fazla lens parçasının kullanımı optik performansı artırırken, maliyetleri de yükseltiyor. Günümüzde pek çok 5MP ve 8MP çözünürlükteki kameralarda, 5P adı verilen 5 elemanlı lens çözümü kullanılıyor. Ayrıca 5MP çözünürlükte 6P, 8MP çözünürlükte 4P çözümü de yine düşük bir maliyetle üreticilere tedarik edilebiliyor.

Akıllı telefonlarda, dijital kameralardaki gibi optik zoomların kullanılması teknolojik kısıtlamalar nedeniyle önümüzdeki 2-3 yıl için imkansız görünüyor. Çünkü bu özelliğe sahip lensler akıllı telefonun istenen inceliğini karşılayamıyor. Şu anda bazı üreticiler otomatik zoom lensleri yerine 3x veya 4x optik zoom sağlayan lensleri kullanmayı deniyor. 

Lens modülleri pazarında en çok taleplerden birisi Çinli akıllı telefon üreticilerinden geliyor. Ancak bu talepler genelde kısa vadede ve dengesiz oluyor. Firmaların belirli bir lens tasarımı üzerine odaklanması, lens üreticilerinin de bu tasarımları daha çok müşteriye satması anlamına geliyor.

http://www.digitimes.com/news/a20120912PD200.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SystemApps 7 yıl
Lumia tarafında umarım 808deki gibi 41mp sensörleri görürüz.Sırf o zoom olayı için bile o çıkıntıya katlanırım.Tabi bunu f2.0 ve oisle birleştirirse acayip olur :D
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fotifoti 7 yıl
ne kaar megapiksel o kaar yer işgali. Kaliteli, net , düşük noise güzel fotoğraf çeksin yeter.
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OverClocK1ng 7 yıl
100 Mpixel olsa ne olmasa ne. Bazı arkadaşlar (kendisi kim olduğunu biliyor) telefon alırken kameranın 1.öncelikli şey olduğuna inanıyorlar ve Lumia 920 o yüzden çok satacak diyorlar. Tamam baya satacak ama Nokia isterse 100 Mpixel cihaz yapsa, bir telefonun kamerası isterse 8 Mpixel olsun belirli bir kalitede fotoğraflar çekebilip iyi kalitede video kaydediyorsa çok yüksek megapixel in birinci önceliğe getirecek kadar etmen olacağını düşünmüyorum.
Mesela Nokia'nın Pureview güzel bir özellik. Veya telefonun kamerası 8 Mpixel olsa da OIS özelliği olması veya BSI aydınlatma türü lens kullanması daha önemli. Bu tip tekniklere önem verdikten sonra 41 Mpixel olmayıversin. 8 Mpixel olsun. Adam gibi video çeksin, atlama yapmasın, düzgün fotoğraf çeksin titreme yapmadan. Bu gibi şeyler.
Benim bir telefondan beklentilerim şunlardır:
• Zil sesi yüksek çıkacak ve kalitesi de bozuk olmayacak.
• Ekran büyük olacak ve az pil harcayacak. Lumia 920 gibi ekranın kenarlarında çok geniş çerçeve olmayacak. Aynı boyutta 5.5 ekranlı telefon var= Note2)
• Pili One X teki gibi kasaya yapışık olmayacak. Sonra pil biter ve yedek pil takamazsın.
• Pilinin miliamperi yüksek olacak.
• Kalınlık çok önemli. Bende 5 inç Dell telefon vardı. Elle zor tutuyordun. Ama Galaxy S3 ince olduğu için 4.8 inç ama elle rahatça tutuluyor. İnce olacak.
• Ağırlık ta çok önemli. Bir telefon en fazla 130-140 gram olacak.
• Kamerası belirli bir kalitenin altında olmayacak. Lumia 920 nin kamerası güzel mesela. Sony'nin Exmor R sensörlü telefonları da hoşuma gidiyor kamera olarak.
• Hızı çok iyi olmalı. İşletim sistemi bana O yasak Bu yasak Şu yasak dememeli.
• Fiyatı CallCenter gibi olmamalı...
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suluuguru 7 yıl
MP yüksek olup da ne olacak,
4 MP ile A4 ebadında çıktı alınabilir.
Reklam afişi mi basacaklarmış?
Lens kaliteli olsun yeter.
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bilgehankalkan 7 yıl
Pureview 808 bu konuda tartışmasız en üst seviyedeki cihaz. O teknoloji sayesinde optik kalitesine yakın yakınlaştırmalar sağlıyor. Diğer üreticilerde ona benzer teknolojileri ile seneye boy gösterecektir diye umuyorum. Bu işin başında da Samsung önderlik yapacaktır hatta.
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depeche35 7 yıl
Lens konusunda sanırım iphone5 de bir süpriz yapamadı...
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ALBAY 7 yıl
En fazla 12 olabilir misal n8 deki gibi.Valla n8 in kamerasındaki kaliteyi hiçbir cihazda göremedim ben.Bir de 808 var tabi.Adamlar yapıyor.S2 var bende bildiğin çamur.Koyma bari telefona gerek yok.
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rtsbora 7 yıl
Zaten cep telefonları için 8 mp yeterli bir değer. Tek başına mp değerini arttırmaktansa kamera kalitesini yükseltmek daha mantıklı bir seçim.
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FlyingUnderpants 7 yıl
megapixel'i daha fazla arttırmaya gerek yok. resim kalitesi ve az ışıkta daha iyi performansın üstüne gidilmeli.
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