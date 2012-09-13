Yıl sonuna kadar yaygın kullanımdaki akıllı telefonların kamera çözünürlükleri 8MP olarak kalacak

Akıllı telefonlarda önemli bir tercih sebebi olarak görülen kamera modüller, VGA çözünürlükten bugün 12-13MP sınırına kadar çıkmış durumda. Yeni tanıtılan amiral gemisi modellerde genel olarak 8MP çözünürlükte kameralara yer verilmesi, daha yüksek çözünürlük beklentisinde olan kullanıcılar tarafından eleştiriliyordu. Tayvan merkezli lens modülü üreticisi Largan'ın patronu konuya açıklık getirdi.





Lin En-ping'e göre, 10MP ve üzeri çözünürlükleri kullanmanın teknik olarak bir sakıncası olmasa da üretim maliyetlerinin fazla olması nedeniyle tercih dışı kalmalarına neden oluyor.





Çözünürlükler aynı kalırken, akıllı telefon üreticileri lens kalınlığını azaltma, daha büyük diyafram aralığı ve optik lenslerle kombinasyon gibi farklı yükseltme talebinde bulunuyor.





Daha fazla lens parçasının kullanımı optik performansı artırırken, maliyetleri de yükseltiyor. Günümüzde pek çok 5MP ve 8MP çözünürlükteki kameralarda, 5P adı verilen 5 elemanlı lens çözümü kullanılıyor. Ayrıca 5MP çözünürlükte 6P, 8MP çözünürlükte 4P çözümü de yine düşük bir maliyetle üreticilere tedarik edilebiliyor.





Akıllı telefonlarda, dijital kameralardaki gibi optik zoomların kullanılması teknolojik kısıtlamalar nedeniyle önümüzdeki 2-3 yıl için imkansız görünüyor. Çünkü bu özelliğe sahip lensler akıllı telefonun istenen inceliğini karşılayamıyor. Şu anda bazı üreticiler otomatik zoom lensleri yerine 3x veya 4x optik zoom sağlayan lensleri kullanmayı deniyor.





Lens modülleri pazarında en çok taleplerden birisi Çinli akıllı telefon üreticilerinden geliyor. Ancak bu talepler genelde kısa vadede ve dengesiz oluyor. Firmaların belirli bir lens tasarımı üzerine odaklanması, lens üreticilerinin de bu tasarımları daha çok müşteriye satması anlamına geliyor.