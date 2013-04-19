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Yılın ilk çeyreğinde Turkcell, 2.7 milyar TL gelir elde etti

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Yılın ilk çeyreğinde Turkcell, 2.7 milyar TL gelir elde etti

Ülkemizin en büyük operatörü konumundaki Turkcell, yılın ilk çeyreğindeki mali tablolara göre hem gelirlerini hem de yatırımlarını artırmaya devam ediyor.

Yılın ilk çeyreği itibariyle Turkcell, 2.7 milyar TL gelir elde ederken, yıllık bazda yüzde 13 artış gösterdi. Net kar ise yüzde 10 yıllık artışla 566 milyon TL oldu. 

Grubun diğer ülkelerde faaliyet gösteren şirketleri ile birlikte toplam abone sayısı 70 milyona yükseldi. Turkcell abonelerinin yüzde 22'sinin akıllı telefon kullanıcısı olduğu belirtilirken, mobil internet ve servis gelirleri yüzde 16 büyüyerek 616 milyon TL oldu. Mobil internet yüzde 39 artışla 319 milyon TL olurken, mesajlaşma ve servisler de yüzde 1 düşüşle 297 milyon TL oldu. 

Abone başı aylık ortalama gelir 21TL, abone başı aylık ses kullanımı da 239 dakika olarak ölçüldü.

Önümüzdeki çeyrek yıl mali tablolarında da yükseliş bekleyen Turkcell, bu yıl 1.7 milyar TL tutarında yatırım yapmayı planlıyor.

http://medya.turkcell.com.tr/ilk-ceyrekte-%13-buyuyen-turkcell-2013te--17-milyar-tl-yatirim-yapmayi-planliyor-bulten_4310.html Yorum Yaz
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multiTYRT 6 yıl en beğenilen
Bende milleti o kadar kazıklasam bende milyoner olurdum


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lj94 6 yıl
yüksek ücretler karşısında operatör değişikliği yapmak zorunda kaldım. çok pahalısın turkcell.
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batkent 6 yıl
Biliyor muydunuz ? eğer türkcell abonelerinin %50si hat taşıma yaparsa en ucuz operatör türkcell olacak. Şuan operatörleri engelleyen olay BTK'nın abone sayısına göre onlara bir rekabet çizelgesi koyması ve turkcell'in abone sayısı yüzünden bu kadar pahalı olması. Keşke insanlar hat taşıma olayına biraz önem verse de hem rekabet arttsa hem fiyatlar düşse.
Biliyor muydunuz ? eğer türkcell abonelerinin %50si hat taşıma yaparsa en ucuz operatör türkcell olacak. Şuan operatörleri engelleyen olay BTK'nın abone sayısın...
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BuZ-MaViSi 6 yıl
Neden bu geliri açıklıyorlar anlamıyorum. Bana ne senin gelirinden. Milleti ne kadar kazıkladıklarini mı belgelendiriyorlar.
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alican09turk 6 yıl BuZ-MaViSi
BuZ-MaViSi

Neden bu geliri açıklıyorlar anlamıyorum. Bana ne senin gelirinden. Milleti ne kadar kazıkladıklarini mı belgelendiriyorlar.

Halka açık bir şirket sonuçta yatırımcılara bunları açıklamaları gerek. Ayrıca artık her büyük şirket gelirini, karını açıklıyor. Çok olağan bir şey. Kar ya da geliri yüksek olan her şirket o zaman insan kazıklıyor. Apple, Google, Avea vs vs
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yamans0758 6 yıl
Aylik 40 lira yetmiyordu turkcellde simdi 19 liraya 500 dk hy 1000 sms 1 gb da internet kullaniyorum freezone da bu zihnetle devam turkcell
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Ayarsız Enerji 6 yıl
birazdan vodafone gececeğim değştirin şu lanet sömürücü hattı
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Ribo 6 yıl
Milleti kaziklaya kaziklaya milyarder oldular [>:]
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electro77 6 yıl
Vay be 3 ayda bu kadar karın olması ne kadar çok kazıklandığımızın resmidir.
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Ayarsız Enerji 6 yıl
az etmiş bu kadar soyguna rağmen helal
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Srcn81 6 yıl
Allah daha çok versin..
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mert1907 6 yıl
Ben avea'da her yone 500dk 5000sms ve sinirsiz neti 20 liraya kullaniyorum %50 indirimle. Dun Turkcell'den bi bayan aradi ve tarifemi soyleyince size ondan daha iyisini sunamayiz dedi ve kapatti :D 6.5 sene Turkcell kullandım ve cekım gucu dısında baska bıseye yaramaz.
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alican09turk 6 yıl
Pazar payları birbirlerine daha yakın olsun, operatörlerin fiyatları arasında da çok uçurum olmasın diye haliyle Turkcell'den müşteri alıp diğer operatörlere dağıtmaya çalışıyor BTK. Abone sayıları birbirine yakın olduğunda rekabet daha da kızışır. Turkcell abone kaybı yaşayabilir ama bence gelirlerini düşürmez kolay kolay. Süreyya Ciliv bir yolunu bulur
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__Ferocious__ 6 yıl
Bir yolma üstadı için az bile bu gelir...
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GoldPunch 6 yıl
Valla helal olsun. Turkcell gerçekten dünya çapında bir şirket. Her ne kadar tarifeleri pahalı da olsa ses kalitesi ve 3G hızı çok iyi.
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DH Misafiri 6 yıl
Peki düzenleyen devlet kurumuna neden sormuyorsunuz arkadaşlar, kontör ücretleri saniye bazında ücretlendirme yapmak amacıyla kaldırıldı ama neden hala dakika başına ücretlendiriliyoruz diye?
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DH Misafiri 6 yıl
Yaz sonu gibi btk kararı açıklar.Sevinen de kına yakar artık..
Şuanlık gizli bilgi herhangi bir şey aktaramam ama yazık olacak çalıştığım firmaya
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