Yılın ilk çeyreğinde Turkcell, 2.7 milyar TL gelir elde etti





Ülkemizin en büyük operatörü konumundaki Turkcell, yılın ilk çeyreğindeki mali tablolara göre hem gelirlerini hem de yatırımlarını artırmaya devam ediyor.





Yılın ilk çeyreği itibariyle Turkcell, 2.7 milyar TL gelir elde ederken, yıllık bazda yüzde 13 artış gösterdi. Net kar ise yüzde 10 yıllık artışla 566 milyon TL oldu.





Grubun diğer ülkelerde faaliyet gösteren şirketleri ile birlikte toplam abone sayısı 70 milyona yükseldi. Turkcell abonelerinin yüzde 22'sinin akıllı telefon kullanıcısı olduğu belirtilirken, mobil internet ve servis gelirleri yüzde 16 büyüyerek 616 milyon TL oldu. Mobil internet yüzde 39 artışla 319 milyon TL olurken, mesajlaşma ve servisler de yüzde 1 düşüşle 297 milyon TL oldu.





Abone başı aylık ortalama gelir 21TL, abone başı aylık ses kullanımı da 239 dakika olarak ölçüldü.





Önümüzdeki çeyrek yıl mali tablolarında da yükseliş bekleyen Turkcell, bu yıl 1.7 milyar TL tutarında yatırım yapmayı planlıyor.

http://medya.turkcell.com.tr/ilk-ceyrekte-%13-buyuyen-turkcell-2013te--17-milyar-tl-yatirim-yapmayi-planliyor-bulten_4310.html