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YouTube, 48 ile 60fps video oynatma desteğine kavuşuyor

4 yıl
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Can Tunçer
Haber Editörü
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YouTube, 48 ile 60fps video oynatma desteğine kavuşuyor
Dünyanın en popüler video platformu YouTube, YouTube Creators'un resmi Twitter hesabından aktarıldığı kadarıyla saniyede 60 ile saniyede 48 kare oynatma hızlarına kavuşuyor.
Resmi açıklamada kısa süre içerisinde geleceği belirtilen 60 ile 48 fps desteği, özellikle oyun videoları çekenler için faydalı bir yapı ortaya koyuyor ve kişileri daha önce sunulan 24 fps'den kurtarıyor. 60fps hızını özellikle 1080 piksel çözünürlüğündeki videolarda gözler önüne serebilen servis, ayrıca "YouTube Stüdyosu" isimli uygulamasının Android (iOs daha sonra) sürümünü de aşağıda yer alan yeniliklerle güncelliyor;
  • Kullanımı kolay analizlerle kanal ve video performansını izleyin
  • Hayran yorumlarını ve mesajlarını filtreleyin ve yanıtlayın
  • En çok ilgilendiğiniz konularla ilgili en güncel bilgileri edinmek için anlık bildirimleri özelleştirin
  • Video ayrıntılarınızı ve ayarlarınızı güncelleyin
YouTube'ın ayrıca 7500 adet lisans bağımsız ses efekti ve arkaplan müziğini de ücretsiz olarak kullanıcılarına sunuyor. 60 ile 48 fps desteğinin resmi kullanım tarihi ise şimdilik açıklanmış bilgiler arasında yer almıyor.

http://www.geeky-gadgets.com/youtube-60fps-and-48fps-video-support-arriving-soon-27-06-2014/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Virinom 4 yıl
Bizde bu yurtdışı çıkışları varken bize 1080p 60FPS'yi rüyamızda görürüz. Ayrıca merak ettiğim bir konu var acaba 60FPS olarak kaydedilip upload edilmiş bir videoyu tercihen 48 veya 30 FPS izleyebilecek miyiz?
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BARIŞ55 4 yıl
Bu hızlarla ve akk ile?

Bence komple flash player gitsin html5 gelsin. Bıktım şu flashtan!
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bkaakco 4 yıl
Ses ve müzik eklenmesi de iyi. Malum telif hakkı.
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Master_Evil 4 yıl
ses olayı iyi olmuş
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Guest-9D2914531 4 yıl
Oyun videolarında gözde görülür fark olacaktır, heyecanla bekliyoruz
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Stadhouder 4 yıl
Allah rızası için gelsin türkiyeye gerçi youtube bazen kafayı bulup videoları 144 p açıyıor bunu nasıl başarmış anlamadım ?
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