YouTube, 48 ile 60fps video oynatma desteğine kavuşuyor

Dünyanın en popüler video platformu YouTube, YouTube Creators'un resmi Twitter hesabından aktarıldığı kadarıyla saniyede 60 ile saniyede 48 kare oynatma hızlarına kavuşuyor.

Resmi açıklamada kısa süre içerisinde geleceği belirtilen 60 ile 48 fps desteği, özellikle oyun videoları çekenler için faydalı bir yapı ortaya koyuyor ve kişileri daha önce sunulan 24 fps'den kurtarıyor. 60fps hızını özellikle 1080 piksel çözünürlüğündeki videolarda gözler önüne serebilen servis, ayrıca "YouTube Stüdyosu" isimli uygulamasının Android (iOs daha sonra) sürümünü de aşağıda yer alan yeniliklerle güncelliyor;

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Video ayrıntılarınızı ve ayarlarınızı güncelleyin YouTube'ın ayrıca 7500 adet lisans bağımsız ses efekti ve arkaplan müziğini de ücretsiz olarak kullanıcılarına sunuyor. 60 ile 48 fps desteğinin resmi kullanım tarihi ise şimdilik açıklanmış bilgiler arasında yer almıyor.

http://www.geeky-gadgets.com/youtube-60fps-and-48fps-video-support-arriving-soon-27-06-2014/