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YouTube Android uygulaması önemli yenilikler ile güncellendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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YouTube Android uygulaması önemli yenilikler ile güncellendi
İnternet dünyasının büyük ismi Google, popüler YouTube video servisinin Android uygulamasını önemli yenilikler ile 5.0 sürümüne güncelledi.
Özellikle yapılan tasarım değişikliği ile kart stili şeklinde bir yapıya kavuşan YouTube Android uygulaması, artık uygulama içerisinde çoklu işlem yapılmasına imkan sağlayabiliyor. Bu sayede kullanıcılar herhangi bir video izlerken, izledikleri videoyu küçültüp servis içerisinde gezinmeye devam edebiliyorlar. Ayrıca geçmiş, favoriler, çalma listesi, yüklemeler ve sonra izle işlevlerine de hızlı erişim özellikleri eklenen güncelleme, artık çalma listesi içerisinde arama yapılmasına da izin verebiliyor. Tablet modelleri için bazı ara yüz güncellemelerini içeren güncelleme, uygulamanın simge tasarımını da yeniliyor.
Yapılan güncelleme ile çok daha kullanışlı bir yapıya kavuşan ücretsiz YouTube Android uygulamasına buradan ya da direkt olarak Google Play Store üzerinden ulaşabilirsiniz.

http://www.androidpolice.com/2013/08/19/breaking-massive-youtube-for-android-v5-0-update-brings-brand-new-ui-in-app-multitasking-and-much-more/ Yorum Yaz
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Be All My Sins Remembered 6 yıl en beğenilen
Birde arka planda çalışabilse tadından yenmezdi.
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hayranim 5 yıl
konu hortlatma ekibi dedected!
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carter 5 yıl
Uygulamanın en önemli eksiği arka planda çalışmıyor oluşu, umarım bu sorunu en kısa sürede çözerler.
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worldmaster61 6 yıl
İki onemli eksigi arka planda calisma ve icerik yerellestirme.
Hadi arkada calismamayi anladim da yerellestirme niye yok arkadas cok mu zor yani.
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gael 6 yıl
bu programı nezaman açsam telefon kitleniyordu ,şimdiki güncellemede düzelmiş görünüyor umarım bidaha kitlenme olmaz
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Brucedeluxe 6 yıl
Yeni uygulama çok güzel olmuş, bi de arka planda çalışma eklense tadından yenmez dediğiniz gibi.

uygulamada olmasa bile tarayıcıda arka planda çalışıyor ama önce videoyu tamamen buffer etmesi gerekiyor, 2. dinlemede ekran kapatılsa bile şarkı çalmaya devam ediyor.

Not : LG Optimus G de QSlide uygulamasında açıldığında bu şekilde, diğer telefonları bilmiyorum.
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Pritt31 6 yıl
Bana da geldi, çok güzel olmuş.
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Oscar Heykeli 6 yıl
İçerik yerelleştirmede Ürdün var Türkiye yok. [>:]
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Hypervenom 6 yıl
hani gelmedi güncelleme
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paardon 6 yıl
Arada birden fazla video izlediğimde uygulama kendi kendini yeniden başlatıyordu düzelmiştir inşallah.
Ve şu arka planda çalışmama mevzusu hakikaten çok can sıkıcı.
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denizaya 6 yıl
iOS'a da bekleriz
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cübbeli gandalf 6 yıl
bazen silmek gerekiyordu videoyu açmıyordu onu gidersinler görünümü değiştireceklerine birde arka planda çalışsa ne güzel olur
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gorkem2626 6 yıl
Bana daha güncelleme gelmedi
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