YouTube Android uygulaması önemli yenilikler ile güncellendi

İnternet dünyasının büyük ismi Google, popüler YouTube video servisinin Android uygulamasını önemli yenilikler ile 5.0 sürümüne güncelledi.

Özellikle yapılan tasarım değişikliği ile kart stili şeklinde bir yapıya kavuşan YouTube Android uygulaması, artık uygulama içerisinde çoklu işlem yapılmasına imkan sağlayabiliyor. Bu sayede kullanıcılar herhangi bir video izlerken, izledikleri videoyu küçültüp servis içerisinde gezinmeye devam edebiliyorlar. Ayrıca geçmiş, favoriler, çalma listesi, yüklemeler ve sonra izle işlevlerine de hızlı erişim özellikleri eklenen güncelleme, artık çalma listesi içerisinde arama yapılmasına da izin verebiliyor. Tablet modelleri için bazı ara yüz güncellemelerini içeren güncelleme, uygulamanın simge tasarımını da yeniliyor.

Yapılan güncelleme ile çok daha kullanışlı bir yapıya kavuşan ücretsiz YouTube Android uygulamasına buradan ya da direkt olarak Google Play Store üzerinden ulaşabilirsiniz.

http://www.androidpolice.com/2013/08/19/breaking-massive-youtube-for-android-v5-0-update-brings-brand-new-ui-in-app-multitasking-and-much-more/