YouTube geçen yıl son çeyrekte 8.3 milyon videoyu kaldırdı

Geçen yıl YouTube için oldukça zor geçti. Çocuk kategorisinde absürt Disney karakterli videoların istilası, ünü YouTuber’ların sorumsuz videoları ve aşırılık içeren videoların kontrol edilememesi çok eleştirildi. Bunun sonucunda da reklam verenler platformdan uzaklaşmaya başladı.

Milyonlarca içerik

Yaşanan sıkıntılar sonrasında kontrol araçlarını geliştiren ve sert tedbirler alan YouTube haliyle şikâyet konusu olan videoları daha hızlı kaldırmaya başladı. Geçen yılın son çeyreğinde kaldırılan video sayısı 8.3 milyon oldu.

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Platformun ilk kez yayınladığı topluluk raporunda yer alan rakamın 6.7 milyonu şikayet edildikten sonra yapay zeka tarafından incelenmiş ve hiç izleme almadan kaldırılmış. Firma eleştirilmesine rağmen yapay zekâ kontrol merkezinin iyi bir şey olduğunu ifade ediyor.

Rakamlar Ekim ve Aralık 2017 tarihleri arasında elde edilmiş. Aralık ayında firma Google içerisindeki 10 bin çalışana videoları incelemesi için ekstra görevler verildiğini ifade etmişti. Yapay zekâ şikâyet konusu videoda ikna olmazda bu ekibe yönlendiriyor ve son kararı onlar veriyor. Bu bakımdan rakamlara insan eli değmedi diyebiliriz. Bu yılın ilk çeyreğindeki rakamlarda moderatör etkisini göreceğiz.