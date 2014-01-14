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YouTube, kanal sahipleri için hazırladığı yeni yorum yönetim sistemini hayata soktu

5 yıl
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19
Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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YouTube, kanal sahipleri için hazırladığı yeni yorum yönetim sistemini hayata soktu
Dünyanın çevrimiçi video tarafındaki en büyük oyuncusu YouTube, kanal sahipleri için hazırladığı yeni yorum yönetim sistemini hayata soktu.
Resmi YouTube bloğu üzerinden duyurulan gelişme doğrultusunda kanal sahipleri artık, Topluluk menüsü altında yer alan Yorumlar bölümünden ekledikleri videolara gelen yorumları onaylayabilecek, bu yorumları silebilecek veya spam olarak işaretleyebilecekler. Diğer alt menüden ise yasaklı kullanıcıları değiştirerek, istenildiği taktirde videoları yorumu kapatabilecekler.
Yeni yorum sistemi hakkında YouTube tarafından hazırlanan sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. 

http://youtubecreator.blogspot.com/2014/01/comments-page-brings-your-comments-in.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
cübbeli gandalf 5 yıl
YouTube kapanacagi dogru mu?
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SEO-Uzmanı 5 yıl
sağlam yiyici, sağlam irade de bulunur !
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Neyinkafasi 5 yıl
Youtubenin kalmamasının sebebi hükümet değil "BU VİDEO İZLE ÜLKE KARIŞACAK" türevindeki ülkeyi karıştırmaya çalışan yabancı uyruklu kişiler veya sadece reklam tıklattırıp para kazanma derdinde olan aptalların suçudur.boşuna hükümeti eleştirmeyin o aptal videolar YouTube de oldukça hükümet en iyisini yapıyor.en azından ülke rahat olacak.varsın YouTube olmasın giren yine girer.
2 Yanıt Yanıtla
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MustafaPasam 5 yıl Neyinkafasi
Neyinkafasi
Youtubenin kalmamasının sebebi hükümet değil "BU VİDEO İZLE ÜLKE KARIŞACAK" türevindeki ülkeyi karıştırmaya çalışan yabancı uyruklu kişiler veya sadece reklam tıklattırıp para kazanma derdinde olan aptalların suçudur.boşuna hükümeti eleştirmeyin o aptal videolar YouTube de oldukça hükümet en iyisini yapıyor.en azından ülke rahat olacak.varsın YouTube olmasın giren yine girer.

Bu ne kadar saçma yobazca bir düşüncedir.yaşasın hükumet tarzı videolar yaygınlaşsa kapatılmasına gerek olmayacak mıydı yani ? hükümete ne oluyor kim ne paylaşırsa paylaşsın.ben hayatımda bu kadar saçma bir şey okumadım.ciddiyim abartmıyorum
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Vinewood 5 yıl Neyinkafasi
Neyinkafasi
Youtubenin kalmamasının sebebi hükümet değil "BU VİDEO İZLE ÜLKE KARIŞACAK" türevindeki ülkeyi karıştırmaya çalışan yabancı uyruklu kişiler veya sadece reklam tıklattırıp para kazanma derdinde olan aptalların suçudur.boşuna hükümeti eleştirmeyin o aptal videolar YouTube de oldukça hükümet en iyisini yapıyor.en azından ülke rahat olacak.varsın YouTube olmasın giren yine girer.

"Nick mesaj uyumu."

















Der çekilirim
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Guest-B61CB1CD0 5 yıl
O değil de artık yorum yapacak Bi Youtube bile kalmayacak
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Bradley Cooper 5 yıl
böylesi daha iyi oldu. diğer türlü 10 yorumdan biri gelen kutusuna düşüyordu.
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Pi 5 yıl
" Yorumum ustte gorunsun diye 1 yildiz verdim."









Bi de sunlara cozum bulsalar
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makaramasuko 5 yıl
Bi dur you tube zaten ortalık karışık
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zaferaa 5 yıl
wayy desene küfürbazlar işsiz kaldı :D
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Fenomenon 5 yıl
güzel olmuş spam yapan çok kişi vardı.
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thunderstruck7 5 yıl
Bizim ülkemizde bu site engellendikten sonra ne anlamı var ki? YouTube' suz günler kapıya dayandı...
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acura07 5 yıl
kotu elestırı yapılmayacak desenıze :)
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