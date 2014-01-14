Dünyanın çevrimiçi video tarafındaki en büyük oyuncusu YouTube, kanal sahipleri için hazırladığı yeni yorum yönetim sistemini hayata soktu.

Resmi YouTube bloğu üzerinden duyurulan gelişme doğrultusunda kanal sahipleri artık, Topluluk menüsü altında yer alan Yorumlar bölümünden ekledikleri videolara gelen yorumları onaylayabilecek, bu yorumları silebilecek veya spam olarak işaretleyebilecekler. Diğer alt menüden ise yasaklı kullanıcıları değiştirerek, istenildiği taktirde videoları yorumu kapatabilecekler.

Yeni yorum sistemi hakkında YouTube tarafından hazırlanan sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.

http://youtubecreator.blogspot.com/2014/01/comments-page-brings-your-comments-in.html