YouTube kurucularından Zeen projesi, beta sürümüne geçti

Nisan ayında YouTube kurucularının yeni firması AVOS tarafından yeni bir magazin tecrübesi sloganıyla tanıtılan Zeen nihayet beta yayınına başladı.





Kullanıcıların kendi videolarını yüklediği YouTube'u kurarak önemli bir dönemi başlatan Chad Hurley ve Steve Chen, bu kez aynı başarıyı kullanıcıların kendi magazinlerini hazırladığı Zeen projesi ile tekrarlamayı planlıyor.





Zeen, üye olan kullanıcılara kendi tasarladıkları magazinlerini okuma ve paylaşma imkanı veriyor. Zeen aslında Paper.li gibi hizmetlerle aynı ancak daha fazla kişiselleştirme imkanı tanıyor.





Twitter, Facebook veya Instagram ile üye olduktan sonra Zeen üzerinde magazininiz için lisanslı şablonlardan ve kapaklardan seçim yapmaya başlıyorsunuz. Tasarım bittikten sonra ise Google aramaları, YouTube içeriği, Instagram fotoğrafları, Twitter, RSS beslemeleri veya sık kullanılan sitelerinizden her sayfaya bir içerik gelecek şekilde seçiyorsunuz ve magazininiz yayına hazır hale geliyor.





Beta aşamasında olduğu için şu an paylaşım imkanı bulunmuyor ancak denemeye değecek bir hizmet.