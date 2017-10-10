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YouTube silah videolarına kısıtlama getiriyor

Geçtiğimiz hafta Las Vegas'ta yaşanan saldırının ardından YouTube; yarı otomatik tüfeklerin tam otomatik tüfeklere benzer hızda atış yapmasını sağlayan eğitim videolarını platformdan kaldırıyor.
1 yıl
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sosyal medya
Furkan Babur
Yazar
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1 Ekim gecesi ABD'nin Las Vegas şehrinde yaşanan saldırıda 58 kişi hayatını kaybetmiş 500'den fazla insan ise yaralanmıştı. Saldırının ardından saldırganın kullandığı 23 adet yarı otomatik tüfeğin 12'sinde ''bump stock'' kullanıldığının açıklanması, ülkede bump stock kullanımını tartışılır hale getirmişti. Tüfeğin dipçik kısmına takılan bump stock, yarı otomatik tüfeklerin neredeyse tam otomatik tüfeklerle aynı hızda atış yapabilmesine olanak sağlayan bir eklenti olarak dikkat çekiyor. Olayda saldırganın 10 dakika gibi oldukça kısa bir sürede yüzlerce insanı bump stock aracılığıyla yaralayabildiği belirtilmişti.


Bump Stock Eğitim Videoları Kaldırılıyor 

Konuyla ilgili açıklama yapan ABD Ulusal Silah Derneği, bump stock satışlarının daha fazla denetlenmesi gerektiğini dile getirirken bu eklentinin yaygınlaşmasına ilişkin bir kısıtlama da YouTube'dan geldi. YouTube sözcüsü tarafından yapılan açıklamaya göre popüler video platformu, Vegas saldırısının ardından ''mevcut silahların nasıl daha hızlı ateşlenebileceğini'' öğreten videoları yasaklamak için içerik denetleme politikasını genişletti. Şirketin uzun süredir ''zararlı ve tehlikeli'' içeriklere karşı olduğunu belirten sözcü; ateşli silahları satmaya veya kullanımını teşvik etmeye yönelik olan videoların yanı sıra dönüştürme cihazları ve bump stock kullanımına ilişkin videoların da platformdan kaldırılacağını kaydetti.


Saldırının ardından söz konusu videoları detaylı bir şekilde inceleyen YouTube sonrasında içerik denetleme politikasını genişletme kararı aldı. Tabi şirketin denetlemeyi nasıl yapacağı ve platformdaki ''silahları dönüştürmeye'' yönelik videoları tespit ederek hepsini nasıl platformdan kaldıracağı merak konusu zira YouTube üzerinde bump stock'la ilgili on binlerce video bulunuyor. Dahası bu eklentileri Amazon veya eBay gibi ticaret platformlarından 20$'dan başlayan fiyatlarla satın alanların yanı sıra ''Evdeki malzemelerle kendi bump stock'unuzu yapın.'' temalı videolar YouTube'da oldukça popüler.


Tabi YouTube'un ilgili tüm videoları kaldırması zaman alacaktır ancak yine de şirketin tehlikeli sonuçlara yol açabilecek videolar konusunda böyle bir hamle yapması toplumsal hassasiyeti dikkate aldığını gösteriyor. Bununla birlikte her ay yaklaşık 45 milyar saatlik videonun izlendiği dev bir platformun, tehlikeli sonuçlar doğurabilecek bu tip videoları kaldırma kararı almakta geç kaldığını da söylemek mümkün.


https://www.engadget.com/2017/10/09/youtube-ban-gun-modification-bump-stock/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
10ff 1 yıl
Ya siz mumkunse silah ile ilgili haber yapmayin ya
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SEO-Uzmanı 1 yıl
önce google ın adı neden google diye araştırın !
onaltiyildiz.com/...
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Silent Guardian 1 yıl
Streisand effect nedir bir bakıverin derim

Kopyalıp yapıştırmak zor gelmiyor da, şimdi hem sayfa düzeni mahvolmasın hem de kolaya alışmayalım
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artenis 1 yıl Silent Guardian
Silent Guardian

Streisand effect nedir bir bakıverin derim




Kopyalıp yapıştırmak zor gelmiyor da, şimdi hem sayfa düzeni mahvolmasın hem de kolaya alışmayalım


haberin yarısına geldim sonra da bir baktım tam 1 saat harcamışım videolarda iyice kavradım nedir ne değildir. SOnra gelip kalan yarısını okudum hbaerin sonra da bu yorumu gördüm
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yaki83 1 yıl
Simdi bu haberlerle dahada populer olacak..
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