YouTube uygulamasının Windows Phone versiyonu yenilendi

Windows Phone kullanıcılarına daha iyi bir YouTube deneyimi yaşatmak için harekete geçen Microsoft, YouTube uygulamasını güncelleyerek bir web kısayolu olmaktan çıkardı.





Windows Phone kullanıcılarını alternatif uygulama arayışından kurtaran güncellenmiş YouTube uygulamasıyla birlikte video, çalma listesi ve kanallara rahatlıkla erişilebiliyor. Ayrıca, bunlar cihazın başlangıç ekranına da eklenebiliyor.





Windows Phone'un Çocuk Odası özelliğini de destekleyen uygulama bu sayede, içeriklere kısıtlama getirerek çoçuklar için daha kullanılabilir bir hale YouTube içeriği sunuyor. Şu an için Türkçe dil desteği olmasa da Windows Phone platformunda tatmin edici bir deneyim sunan güncellenen YouTube uygulamasına Windows Store üzerinden buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/youtube/dcbb1ac6-a89a-df11-a490-00237de2db9e