YouTube, yeni web oynatıcısını test ediyor

Haber Editörü
Google'ın geçtiğimiz hafta içerisinde abonelik tabanlı bir sistemi hayata geçireceğini öğrendiğimiz popüler video servisi YouTube, yeni web oynatıcısını test etmeye başladı.
Şimdiden bazı kullanıcılara açılan, "EditThisCookie" isimli Chrome eklentisiyle ise VISITOR_INFO1_LIVE'a tıklanarak "Q06SngRDTGA" değerinin değiştirilmesiyle de herkes tarafından kullanılabilen bu yeni YouTUbe oynatıcısı, şeffaf ilerletme çubuğuyla çok daha modern bir çizgi ortaya koyuyor. Tercih edilen oldukça doygun beyaz ve kırmızı renk tercihiyle ayar seçeneklerini dikkat çekici şekilde ön plana çıkartan tasarım, genel yerleşim şablonu açısından ise herhangi bir yenilik almıyor.
YouTube'un yeni oynatıcı tasarımı kısa zaman içerisinde herkesin aktif kullanımına sunulacak.
http://www.androidpolice.com/2015/04/12/youtubes-experimental-web-player-interface-can-be-activated-using-a-chrome-extension/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle