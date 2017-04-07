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YouTube'da önemli düzenleme: Para kazanmak artık daha zor

Gelir programını yenileyeceğini duyuran YouTube, site üzerinden para kazanmayı güçleştiriyor. Öyle ki yüklediğiniz videolardan kazanç sağlayabilmek için bu görüntüleme sayısını geçmeniz gerekiyor.
2 yıl
6,3b
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22
Web Siteleri
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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2007 yılında kullanıcıların paylaştıkları videolardan para kazanabilmeleri için "İş Ortağı Programı"nı (YouTube Partner Program) hayata geçiren ve 2012'de herkesin hizmetine sunan YouTube, aradan geçen 5 yılın ardından radikal bir değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Kişilerin büyük bölümünün sadece maddi amaçlar doğrultusunda etmelerine dikkat çeken uzmanlar, bu yüzden özgün içerik üretilmediğini ve popüler isimlere, markalara, şirketlere, film ve müzik stüdyolarına ait videoların kopyalanarak tekrar tekrar yüklendiğini dile getiriyor.

Resmi blogta yer alan açıklamaya göre yeni düzenlemenin hayata geçirilmesiyle artık kanalında toplam 10 bin görüntülemeyi aşan kişiler İş Ortağı Programı’na başvurabilecek. YouTube ise bu eşik değerine ulaşılana kadar ilgili kanal hakkında yeteri kadar bilgi sahibi olmak, içeriklerin telif haklarını ihlal etmediğini doğrulamak istiyor.
Ayrıca Bkz. "Boyner, popüler online alışveriş sitesi Morhipo'yu satıyor"
Ürün yönetiminden sorumlu yardımcı Ariel Bardin, 10 bin barajını aşarak programa başvuranların mercek altına alınacağını ve eğer her şey düzgün ise reklam yayınlamaya hak kazanacaklarını belirtti. Böylelikle başka kullanıcı ya da kanalların videolarını yükleyenlerin para kazanma hayalleri bir nebze olsun engellenecek. Diğer taraftan reklam verenler ürün ve hizmetlerini daha sağlıklı şekilde tanıtma fırsatı yakalayacak.

https://youtube-creators.googleblog.com/2017/04/introducing-expanded-youtube-partner.html Yorum Yaz
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gcb1903 2 yıl en beğenilen
Yabancı kaynakları bilmem ama yerli içerikler tam bir çöplük. O kadar az değerli özgün içerik var ki. Kimi Pepe oyuncağını almış küçük kız çocuklarını ekran bağımlısı yapıyor, kimi aptal aptal küfürler, şaklabanlıklar yapıyor, kimi soyunuyor. Umarım bu kadar daha da kötü duruma götürmez. Her şeyi like ve izlenme sayısı sanar oldu yeni nesil.
Yabancı kaynakları bilmem ama yerli içerikler tam bir çöplük. O kadar az değerli özgün içerik var ki. Kimi Pepe oyuncağını almış küçük kız çocuklarını ekran bağ...
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zaomss 2 yıl
Keşke birde yaş sınırı getirseler.
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SEO-Uzmanı 1 yıl
youtube izleme başına ne kadar para veriyo !?
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Pi 2 yıl
Allah belani versin yutup.
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3arbar 2 yıl
şirketlerin reklam pastasının bir bölümünü youtube a ayırdıkları malumunuz.tv ve gazete den sonra youtube önemli bir alan .tv ve gazeteye görede oldukça düşük maliyet.
bir şirketin youtubera video başına ödediği para şirkete göre düşük ama youtubera göre kaymaklı kadayıf dır.
bu arada 10 bin abonen varsa küçük çaplı teklifler almaya başlarsın şirketlerden.
reklam ise vlog un içine giydirilir.(misal eleman markete girip marketten erikli su alıp çıkar vs)
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3arbar 2 yıl
youtube videolarının çoğu reklam videoları.iki çeşit gizli reklam var.birincisi inceleme adı altında reklam ikincisi vlog adı altında ürün reklamı.hele abone sayısı 100 bin falan olmuşsa artık sen şirketlere vlog videoları hazırlar durumuna geliyorsun.asıl parada buradan geliyor zaten.yoksa tıklama falan hikaye.tabi reklam için para veren şirket tıklamaya bakıyor tabi.ne kadar izlenmiş diye.
vlogger diye bilinen tipler aslında şirketlerin reklam yüzü durumunda.içerik falan beklemek mantıksız oluyor haliylen.reklam videosunun ne içeriği olacak aga
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Kerim5100 2 yıl
Çakma Türk YouTube sığırları bunu beğenmedi :D
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esmerbuyucu 2 yıl
Youtube kadar gereksiz bir sosyal mecra yoktur herhalde.
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shalashaska 2 yıl
Gamecell buzz i tek gecerim yerli icerikte, Talha Aynaci ve Dost'u izlemek gercekten cok keyifli,darisi bolumsonunun basina
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Paetzold 2 yıl
Gülmeme challenge, ağlamama challenge
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likeablex 2 yıl
Sen o kadar emek çek, sahada saatlerce çekim yap,adam bot ile küfür ile meme ile seni geçsin. Defalarca video sildim sinirlenip. Ne yazık ki hakkı ile işi yapınca karşılığı yoktur.


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S.Vettel 2 yıl
Başlık yanıltıcı olmuş sanki 10.000 izlenme altında milyon dolarlar kazanılıyorda bundan sonra limit olmuş gibi
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