YouTube'da önemli düzenleme: Para kazanmak artık daha zor

2007 yılında kullanıcıların paylaştıkları videolardan para kazanabilmeleri için "İş Ortağı Programı"nı (YouTube Partner Program) hayata geçiren ve 2012'de herkesin hizmetine sunan YouTube, aradan geçen 5 yılın ardından radikal bir değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Kişilerin büyük bölümünün sadece maddi amaçlar doğrultusunda etmelerine dikkat çeken uzmanlar, bu yüzden özgün içerik üretilmediğini ve popüler isimlere, markalara, şirketlere, film ve müzik stüdyolarına ait videoların kopyalanarak tekrar tekrar yüklendiğini dile getiriyor.

Resmi blogta yer alan açıklamaya göre yeni düzenlemenin hayata geçirilmesiyle artık kanalında toplam 10 bin görüntülemeyi aşan kişiler İş Ortağı Programı’na başvurabilecek. YouTube ise bu eşik değerine ulaşılana kadar ilgili kanal hakkında yeteri kadar bilgi sahibi olmak, içeriklerin telif haklarını ihlal etmediğini doğrulamak istiyor.

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Ürün yönetiminden sorumlu yardımcı Ariel Bardin, 10 bin barajını aşarak programa başvuranların mercek altına alınacağını ve eğer her şey düzgün ise reklam yayınlamaya hak kazanacaklarını belirtti. Böylelikle başka kullanıcı ya da kanalların videolarını yükleyenlerin para kazanma hayalleri bir nebze olsun engellenecek. Diğer taraftan reklam verenler ürün ve hizmetlerini daha sağlıklı şekilde tanıtma fırsatı yakalayacak.

https://youtube-creators.googleblog.com/2017/04/introducing-expanded-youtube-partner.html