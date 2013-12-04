YouTube'un müzik servisi 2014 içerisinde kullanıma sunulacak





Video denildiği zaman akla gelen ilk servislerden YouTube, öğrenilen son bilgilere göre müzik servisini 2014 içerisinde kullanıma sunulacak.





Farklı noktalardan gelen bilgilere göre altyapı çalışmaları ve lisans anlaşmaları tamamlandığı belirtilen YouTube'un müzik servisi, süren diğer geliştirmeler nedeniyle son ayında bulunduğumuz 2013 yılı yerine 2014'ün ilk çeyreğinde kullanıma sunulacak. Geçtiğimiz günlerde resmi olarak yayınlanmayan Android APK'si içerisinde de ortaya çıkan servis, çevrimdışı ve arka planda oynatma gibi özellikleri sunacak. Müzik hizmetinin ayrıca ücretsiz ve ayda 9,99$'a ücretli olmak üzere iki farklı kullanım yapısı ortaya koyacağı söyleniyor.

http://mashable.com/2013/12/04/report-youtube-delays-subscription-music-service-launch-into-2014/?utm_campaign=Mash-Prod-RSS-Feedburner-All-Partial&utm_cid=Mash-Prod-RSS-Feedburner-All-Partial&utm_medium=feed&utm_source=feedly