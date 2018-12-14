Youtube, politikalarını ihlal eden 58 milyon videoyu kaldırdı

YouTube, politikalarının ihlaline bağlı olarak üçüncü çeyrekte 58 milyondan fazla video ve 224 milyon yorumu kaldırdı. Şirket geçtiğimiz Perşembe günü yaptığı açıklama ile sorunlu içerikle mücadeleye önem verdiğini vurguladı.

Youtube katı kurallar uyguluyor

Amerika Birleşik Devletleri, özellikle Avrupa ve Asya'daki çıkar grupları ve eleştirmenlerin şiddeti teşvik ettikleri gerekçesi ile radikal ve nefret dolu içeriklerin kaldırılması için başta Youtube ve Facebook olmak üzere diğer sosyal medya devlerine baskı yapıyor. Avrupa Birliği yasaları gereği, çevrimiçi hizmet sunan şirketler, hükümetin isteği gereği kaldırılması istenen içeriği bir saat içinde yayından çekmesi gerekiyor. Bunu yapmayan şirketler ise büyük yaptırımlarla karşı karşıya kalıyor.

Konunun en büyük muhataplarından Youtube, geçtiğimiz Perşembe günü yaptığı duyuruyla üçüncü çeyreğin raporunu açıkladı. Otomatik tespit araçlarıyla kaldırılan bu 58 milyon videonun 1 milyon 670 bin kanalda yayınlandığını ve çoğunun da az bir gösterim aldığı belirtildi.

https://www.engadget.com/2018/12/13/youtube-removed-58-million-videos-violating-policies/