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Youtube, politikalarını ihlal eden 58 milyon videoyu kaldırdı

Youtube'un sorunlu içeriklerle başı oldukça dertte. Yapılan açıklamalara göre şirket yılın üçüncü çeyreğinde 58 milyon videoyu yayından kaldırdı. Detaylar haberimizde...
5 ay
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Web Siteleri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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YouTube, politikalarının ihlaline bağlı olarak üçüncü çeyrekte 58 milyondan fazla video ve 224 milyon yorumu kaldırdı. Şirket geçtiğimiz Perşembe günü yaptığı açıklama ile sorunlu içerikle mücadeleye önem verdiğini vurguladı.

Youtube katı kurallar uyguluyor

Amerika Birleşik Devletleri, özellikle Avrupa ve Asya'daki çıkar grupları ve eleştirmenlerin şiddeti teşvik ettikleri gerekçesi ile radikal ve nefret dolu içeriklerin kaldırılması için başta Youtube ve Facebook olmak üzere diğer sosyal medya devlerine baskı yapıyor. Avrupa Birliği yasaları gereği, çevrimiçi hizmet sunan şirketler, hükümetin isteği gereği kaldırılması istenen içeriği bir saat içinde yayından çekmesi gerekiyor. Bunu yapmayan şirketler ise büyük yaptırımlarla karşı karşıya kalıyor.
Konunun en büyük muhataplarından Youtube, geçtiğimiz Perşembe günü yaptığı duyuruyla üçüncü çeyreğin raporunu açıkladı. Otomatik tespit araçlarıyla kaldırılan bu 58 milyon videonun 1 milyon 670 bin kanalda yayınlandığını ve çoğunun da az bir gösterim aldığı belirtildi.

https://www.engadget.com/2018/12/13/youtube-removed-58-million-videos-violating-policies/ Yorum Yaz
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AnotherPlanet 5 ay en beğenilen pspoor
Orta Doğu buna güldü.
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Fulton 5 ay
Enes Batur gibilerinki duruyorsa pek etkili olmamıştır.
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sibelbiriken 5 ay
Bazen gerekli bazen gerçekten abartı..
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Das Boot 5 ay
Çöplük.
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Ohol Oula 5 ay
Ulan benim videoları da kaldırmışlar. Annem babam ve arkadaşım izlemişti
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Sharparrow 5 ay
Anlaşılan sunucu yetiştiremiyorlar, çareyi izlenmeyen videoları silmekte buldular
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SEO-Uzmanı 5 ay
benim anlamadığım
adam videoya mp3 eklemiş
video info kısmında ise
eklediği mp3 ü satın almak isterseniz diye link var !
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Jakoßen 5 ay
Youtube mlsf katı olmak zorunda, bu kadar çöplükle başka türlü baş edemez.
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fuckulteli 5 ay
Pornografi içermeyen(istismar, taciz) ve doğrudan şiddete, teröre yönlendirmeyen hiçbir içeriğe dokunmamalılar, arama sonuçlarında alt sıralara indirilebilir ama bu kadar dayatma olmamalı.
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zibidi gonzales 5 ay
beğendiğim videolara göz atarken anlamıştım bir şeyler olduğunu
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redoracle 5 ay
2019'da 13. madde yüzünden bireysel kanallar kapanacak deniyor, ilk oturumda yasa kabul edildi bakalım 2. seferde kabul edilirse o zaman ne yapacak youtube.
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