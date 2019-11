Youtuber Saniye Anne'nin Başarı Hikayesi

Bugün sizlere Saniye Anneyi tanıtacağız sizlere. Çoğunuz tanır belki de eli öpülesi anamızı. Ama biz Türkiye’nin en yaşlı Youtuber’ı olan Saniye Annemizin bilinmeyen yanlarını ve donanım haber için yaptığı özel röportajı kaleme alacağız sizlere. Öyle ki yarım milyona yaklaşan abonesi ona duyulan sevgiyi apaçık ortaya çıkarıyor. Çıktığı sayısız tv programları, paneller, davetler saymakla bitmez.

O bir Anadolu kadını. Hem de hiç değişmemiş. Şivesi, duruşu, konuşması, güler yüzü ve hepsinden önemlisi bir su gibi olan saflığı günümü dünyasında böyle insanlar kaldı mı dedirtircesine.40 yılı aşkın yaşadığı Egenin şirin bir köyü olan Manisa Salihli ye bağlı Mersindere köyünde 40 yılı aşkın yaşamış. Daha sonra İzmir’e yerleşmiş. 76 yaşında ve senelerdir yaşadığı şehir hayatı onu değiştirememiş.

Köyünde yaşadığı zamanları şöyle anlatıyor Saniye Anne (Saniye Karataş); Şimdilerde hep üzüm bağı olan köyümüzde eskiden tütün vardı pamuk vardı. Traktörler yoktu. Ayağımızın ikisinde de lastik pabuç oldu mu şanslı sayılırdık. Bazen birinde pabuç olur diğerinde olmazdı. Yokluk vardı. Tarlada çapa yapmak çok büyük uğraştı ve çok zaman alırdı. Çiftçilik çok zordu.

Sabah ezanı ile beraber kalkar tarlaya giderdik. Derme çatma köy evlerinde yaşar kışları soğuk girmesin diye deliğin birini kapatır bir yerden açılırdı. Damımız damlardı. Araba motor yoktu. 1 tane eşeğimiz vardı ve kardeşlerimle beraber tarlaya gidene kadar eşeğe sırayla binerdik. Tarlada katığımız kendi yaptığımız ekmek ve zeytin olurdu genelde.

Daha sonra motorlar çıktı. Bizim köyde java motoru çoktu. Sonra sonra ilk traktörler çıkmaya başladığında çok büyük devrimdi bu ama herkesin traktör alacak parası yoktu. Zor zamanlardı eski zamanlar. Elektrik su olmadığı zamanları da yaşadık. Zorluk çektik ama çalıştık, çalıştık. Şimdilerde her şey var biz çamaşırı hep elde yıkardık. Şimdi gene evde işlerimi ben tek başıma yaparım. Mutfağa kimseyi sokmam. O zamanlardan çalışmaya alışmışım çünkü.

6 ay ayağa kalkamayan oğlunun yanından bir an bile ayrılmıyor anamız. Onu yaptığı yemekleriyle doğal ürünleriyle besliyor hep. Ana yüreği elinden bu geliyor işte. Üzüntüsünü evde çalışarak yemek yaparak hafifletmeye çalışmış. Oğlu da çalışamaz olduktan sonra bir emekli maaşıyla nereye kadar. Elde yok avuçta yok. Zaten tedavi masrafları da olanı almış bitirmiş.

Saniye Anne böyle anlattı eski günlerini. 7 kardeşi ve 3 çocuğu var Saniye Annenin. Peki Youtube başlama maceranız nasıl oldu diye sorduk annemize. İşte bu noktada Saniye annenin o neşeli görünüşünün altında acı bir hikaye yatıyor. Büyük oğlu Süleyman 2014 yılının sonlarında ayağındaki damar tıkanması nedeni ile yoğun bakıma alınıyor. Kılcal damar açılmayınca ayağı kesilmek zorunda kalıyor. İşte kendini çocuklarına adamış Saniye Anne büyük bir üzüntüyle yıkılıyor o zamanlarda.

Süleyman sağlığına kavuşuyor ama bir ayağı yok artık. Çalışamıyor, anasına destek olamıyor, kahroluyor, her gün ne yapacağını düşünüyor ve düşündükçe kahroluyor.

Hayat o kadar garipti ki bir yandan alıyor bir yandan veriyordu. Türk insanı o kadar sevdi ki Saniye Anneyi hemen bağrına bastı. Kendinden bir şeyler gördü her izleyen onu. Kimi doğallığı, kimi saflığı, kimi cesaret, kimi de ana nene sevgisi. İnsanların sevgisi o kadar büyüktü ki Saniye Anneye. Hiç kötü yorum gelmeyen tek kanal olarak rekor kırdı belki de Youtubeta. Öyle ya 76 yaşında bir Anadolu kadını tatlı güler yüzlü şivesi ile size tecrübelerini anlatıyor. İçimizde ve Youtubeta bir renk bir mozaik olmuştu anamız.

Ekşi sözlükte bir izleyici şöyle yazmıştı. Youtubeta her yoruma tek tek cevap veren tek kanal. Öyleydi gerçekten de. Hatta öyle ki seyircilerinin yorumlarını cevaplamayan diğer büyük kanallar Saniye Anne sayesinde yorumları cevaplamaya seyircisine saygı duymaya başlamıştı. Ama yorumları cevaplamak en sevdiği işti saniye annenin. Bir yük değildi sırtında. Peki yorumları saniye annemi cevaplıyordu oğlu ya da başka biri mi? Merak edip sorduk. Oğlum her gün bilgisayarı alır yanıma dedi ve ekledi Saniye Anne: bana tek tek yorumları okur. Sonra ben cevap veririm ve oda yazar. Onlardan gelen yorumlarda ne kadar mutlu olduğumu bilir. Sağolsun oda çok çalışır ve tüm kanal işlerini tek başına saatlerce çalışarak yapar. Ana oğul ikimiz çok şükür her işin üstesinden geliyoruz. Ama şimdilerde seyircilerinden gelen yoğun talep üzerine köy ürünleri işletmesi açmış Saniye Anne. Salamura yaprak satış , ev salçası,, ev tarhanası, pekmez, doğal zeytinyağı gibi ürünleri hem işlemeye hem de Saniye Anne markası ile en kaliteli doğal ürünleri en ekonomik fiyatlardan satmaya başlamıştır. İlçe tarım onaylı bu katkısız ev yapımı ürünleri de çok ama çok beğenilmiş.