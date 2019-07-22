Yüksek hızlı internetin kurumlara ve işletmelere sağladığı kolaylıklar

Gündelik yaşamımızda internetin sağladığı kolaylıklar elbette tartışılmaz. Özellikle e-ticaret, okul, hastane, eczane ve otel gibi kurum ve işletmelerin olmazsa olmazı olan internet, bu alanlarda varlığı kadar hızıyla da önem kazanıyor. Neden mi? İşte detaylar…

Hızla beraber talep de artar

Zamanın pek çok şeyden daha değerli olduğu günümüzde; her kurum ve işletme, hizmet verdiği alanın en hızlısı olarak anılmak ister. Çünkü verilen hizmetin hızı arttıkça talep ve sunulan hizmet de o doğrultuda artar. Metro ethernet altyapısı sayesinde hızlı ve kesintisiz hizmet sunan yüksek hızlı internet, bu anlamda sizi asla yarı yolda bırakmaz. Çünkü yüksek hızlı internet, kazı yapılıp işletmeye özel bir altyapı ile kurulur. Böylelikle işletmenin en yoğun saatlerinde bile sabit ve yüksek hız sunmaya devam eder.

Markanıza duyulan güven tazelenir

“İşleminizi şu anda gerçekleştiremiyorum” cümlesi, ağırlıklı olarak internet üzerinden hizmet sunan kurum ve şirketlerin korkulu rüyasıdır. Bu cümleyle başlayan aksilikler, işlerin yığılmasına neden olurken aynı zamanda hizmet bekleyenleri de mağdur edebilir. Söz konusu olan bu aksiliğin sürekli hale gelmesi ise, markanıza duyulan güven sarsılabilir. İndirme ve yükleme hızını eşitleyen “simetrik hız” özelliğine sahip yüksek hızlı internette, böyle bir yavaşlama ya da donma söz konusu olmadığından daha seri hizmet verebilir ve böylelikle markanıza duyulan güveni artırabilirsiniz.

İnternete bağlı ticari kayıplarınız azalır

Yüksek hızlı internet, iş uygulamalarınızı verimli kullanabilmeniz için veri indirme hızı ile beraber yüksek veri yükleme hızı da sunar. Bu sayede internetinizi diğer internet sağlayıcılarına oranla 10 kat daha hızlı kullanabilir, başta zaman ve elektrik olmak üzere birçok konuda da tasarruf edebilirsiniz. Çünkü yüksek hızlı internet ile internet sayfaları arasında daha hızlı gezinebilir, video görüşmelerinizi kesintisiz yapabilir, dosyalarınızı daha hızlı transfer edebilir ve mail alışverişlerinizi de yine o oranda hızlandırabilirsiniz.

Verileriniz kaybolmaz

Eğer internet odaklı bir iş yapıyorsanız sizin için internetin hızı kadar kesintisiz olması da son derece önemlidir. Çünkü olası bir veri kaybı, telafisi zor olabilecek bir ticari zarara uğramanıza neden olabilir. 7/24 uzaktan takip desteği sunan yüksek hızlı internet; müdahalesi bazen günler süren standart internet sağlayıcılarının aksine, olası bir arızayı arıza kaydı oluşturmanızı beklemeksizin tespit eder ve hızlıca çözer.

Vodafone Metro Ethernet ile sınırsız ve hızlı internet Artık iş internetiniz size özel altyapısı sayesinde yavaşlamıyor, yükleme ve indirme hızları hep sabit kalıyor. Üstelik 7/24 arıza kontrolü ile de sorunlar daha yaşanmadan çözülüyor.

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Detaylı bilgi için Artık iş internetiniz size özel altyapısı sayesinde yavaşlamıyor, yükleme ve indirme hızları hep sabit kalıyor. Üstelik 7/24 arıza kontrolü ile de sorunlar daha yaşanmadan çözülüyor.Kurumsal firmaların tercihi, fiber teknolojisiyle paylaşımsız yüksek hızda Metro Ethernet hizmetimizle tanışın!Detaylı bilgi için tıklayınız