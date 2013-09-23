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Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yürüme zorluğu çekenlere özel ayak bileği destek ünitesi: AWAD

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Yürüme zorluğu çekenlere özel ayak bileği destek ünitesi: AWAD
Herhangi bir nedenden dolayı yürüme zorluğu çeken kişiler (Daha çok yaşlılar) hedef alınarak Yaskawa Electric isimli firma tarafından geliştirilen AWAD (Ankle Walking Assist Device ) sistemi, sadece fuarlarda karşımıza çıkan ve bir daha görünmeyen robotların aksine herkesin ulaşabileceği şekilde satışa sunulmaya hazırlanıyor.
Ayak bileğine ve bele takılan iki farklı aparattan oluşan sistem, üzerinde yer alan sensörler sayesinde kişilerin dengeli bir şekilde hareket edebilmesini sağlıyor. Bu dengeli yapı yanında hızlı yürüme tarafında da aktif olarak yardımcı olabildiği belirtilen AWAD, yere basılma anını algılayarak tepkilerini ayarlıyor ve gücünü dahili batarya sisteminden alıyor. 
Yaşlıların günlük hayat içerisinde hareket ederek aktif kalmalarını sağlamak öncelikli amacı olan AWAD hakkında şimdilik çok fazla ayrıntılı bilgi yer almıyor. 2015 yılında satışa sunulacağı belirtilen destek ünitesi, söylenenlere göre yapılan testlerde oldukça olumlu sonuçlar ortaya koyuyor.
(DV) / (UG) 
 
Yürüme zorluğu çekenlere özel ayak bileği destek ünitesi: AWAD

http://akihabaranews.com/2013/09/20/article-en/japanese-robots-yaskawa-electric-traditionally-industrial-goes-consumer Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
GAMBIT 6 yıl en beğenilen
IhtiyarDelikanli
Kuranda yazıyodu

bunlarda insan işte. hemen konuya kuranı karıştırıp dalgaya almaya çalışırlar. sen nesin ya! oksijen israfı
IhtiyarDelikanliKuranda yazıyodubunlarda insan işte. hemen konuya kuranı karıştırıp dalgaya almaya çalışırlar. sen nesin ya! oksijen is...
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DH Misafiri 4 yıl
merhaba buyürüme aparatı awad ilgimi çekti nerede bulabilirim fiatı ne acaba yardımcı olurmusunuz
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OverClocK1ng 6 yıl
Orijinalden alıntı: WarSaw
Bunun yüksekten atlayabilen ve G kuvvetlerine karşı koyabilen modelinin ismide GAWAD olsun

Dostum yardın beni. Reno yardım bile bu kadar yarmamıştı.
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DH Misafiri 6 yıl
WarSaw
Bunun yüksekten atlayabilen ve G kuvvetlerine karşı koyabilen modelinin ismide GAWAD olsun

cok güldüm süpersin:)
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DaRKFoRCeS 6 yıl
Teknolojik firmalar özellikle seri üretime gereksiz ürünleri geçireceklerine.Bu tip cihazlara önem verseler dünya elektronik çöplük olmaktan engelli arkadaşlarımız içinde bir umut ışığı olabilirler.
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Lion 6 yıl
Vay be. İşe yarar umarım.
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SıradanÇinkoKarbonPil 6 yıl
bende yürüme zorluğu çekiyorum,ama asosyallikten.Almak lazım bi tane :D
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GAMBIT 6 yıl en beğenilen
IhtiyarDelikanli
Kuranda yazıyodu

bunlarda insan işte. hemen konuya kuranı karıştırıp dalgaya almaya çalışırlar. sen nesin ya! oksijen israfı
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