Yürüme zorluğu çekenlere özel ayak bileği destek ünitesi: AWAD

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Ayak bileğine ve bele takılan iki farklı aparattan oluşan sistem, üzerinde yer alan sensörler sayesinde kişilerin dengeli bir şekilde hareket edebilmesini sağlıyor. Bu dengeli yapı yanında hızlı yürüme tarafında da aktif olarak yardımcı olabildiği belirtilen AWAD, yere basılma anını algılayarak tepkilerini ayarlıyor ve gücünü dahili batarya sisteminden alıyor.
Yaşlıların günlük hayat içerisinde hareket ederek aktif kalmalarını sağlamak öncelikli amacı olan AWAD hakkında şimdilik çok fazla ayrıntılı bilgi yer almıyor. 2015 yılında satışa sunulacağı belirtilen destek ünitesi, söylenenlere göre yapılan testlerde oldukça olumlu sonuçlar ortaya koyuyor.
http://akihabaranews.com/2013/09/20/article-en/japanese-robots-yaskawa-electric-traditionally-industrial-goes-consumer Yorum Yaz Paylaş Tweetle
bunlarda insan işte. hemen konuya kuranı karıştırıp dalgaya almaya çalışırlar. sen nesin ya! oksijen israfı