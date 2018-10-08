Yüz tanıma özellikli Panasonic Eluga X1 ve Eluga X1 Pro tanıtıldı

Global pazarda aradığını bulamayınca bölgesel akıllı telefon pazarlarına odaklanan Panasonic ağırlıklı olarak Hindistan’a yönelik telefonlar geliştiriyor. Yeni Eluga X1 serisi kızılötesi yüz tanıma sistemi ile öne çıkıyor.

Panasonic Eluga X1 özellikleri ve fiyatı

6.18 inçlik 2160x1080 piksel çözünürlüğünde bir ekrana sahip olan Eluga X1 modeli çentik tasarımına yer veriyor. Ekran Gorilla Glass 3 ile korunuyor. Metal çerçeve ve cam kaplama tasarımı ile Premium hissiyat arttırılmış.

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Panasonic pazarda genel olarak gördüğümüz ön kamera tabanlı yüz tanıma sistemlerinin dışına çıkmış ve rakibi Xiaomi gibi kızılötesi tabanlı bir sisteme yer vermiş. Çentik içerisine yerleştirilen kızılötesi kamera, ön kameranın da yardımıyla daha detaylı bir yüz tanıma yapabiliyor.

MediaTek Helio P60 yonga setinden gücünü alan telefonda 4GB RAM ve 64GB arttırılabilir kapasite bulunuyor. Yonga setinin yapay zekâ desteği sayesinde kullanıcı arayüzü sürekli sahibinin alışkanlıklarını öğrenerek günlük hayatta çeşitli öneriler verebiliyor.

Telefonun arka kısmında 16MP + 5MP çözünürlüğünde çift kamera yer alıyor. Ön kısımda da 16MP çözünürlüğünde bir sensör var. Yapay zekâ desteği bulanıklık, hareketli fotoğraflar, Facemoji zengin gerçeklik emojilerinde kendisini gösteriyor.

3000mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olan telefonun fiyatı 312$ olarak belirlenmiş. Eluga X1 Pro ise 6GB RAM/128GB depolama kapasitesi yanında kablosuz şarj ekstralarına sahip. Fiyatı 366$ civarında.