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Yüz tanıma özellikli Panasonic Eluga X1 ve Eluga X1 Pro tanıtıldı

Kızılötesi tabanlı yüz tanıma sistemine sahip olan Panasonic Eluga X1 serisi sınıfında önemli bir avantaj sunuyor. Panasonic Eluga X1 özellikleri ve fiyatı haberimizde.
7 ay
3,6b
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9
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Global pazarda aradığını bulamayınca bölgesel akıllı telefon pazarlarına odaklanan Panasonic ağırlıklı olarak Hindistan’a yönelik telefonlar geliştiriyor. Yeni Eluga X1 serisi kızılötesi yüz tanıma sistemi ile öne çıkıyor.

Panasonic Eluga X1 özellikleri ve fiyatı

6.18 inçlik 2160x1080 piksel çözünürlüğünde bir ekrana sahip olan Eluga X1 modeli çentik tasarımına yer veriyor. Ekran Gorilla Glass 3 ile korunuyor. Metal çerçeve ve cam kaplama tasarımı ile Premium hissiyat arttırılmış.

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Panasonic pazarda genel olarak gördüğümüz ön kamera tabanlı yüz tanıma sistemlerinin dışına çıkmış ve rakibi Xiaomi gibi kızılötesi tabanlı bir sisteme yer vermiş. Çentik içerisine yerleştirilen kızılötesi kamera, ön kameranın da yardımıyla daha detaylı bir yüz tanıma yapabiliyor.

MediaTek Helio P60 yonga setinden gücünü alan telefonda 4GB RAM ve 64GB arttırılabilir kapasite bulunuyor. Yonga setinin yapay zekâ desteği sayesinde kullanıcı arayüzü sürekli sahibinin alışkanlıklarını öğrenerek günlük hayatta çeşitli öneriler verebiliyor.

Telefonun arka kısmında 16MP + 5MP çözünürlüğünde çift kamera yer alıyor. Ön kısımda da 16MP çözünürlüğünde bir sensör var. Yapay zekâ desteği bulanıklık, hareketli fotoğraflar, Facemoji zengin gerçeklik emojilerinde kendisini gösteriyor.

3000mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olan telefonun fiyatı 312$ olarak belirlenmiş. Eluga X1 Pro ise 6GB RAM/128GB depolama kapasitesi yanında kablosuz şarj ekstralarına sahip. Fiyatı 366$ civarında.

 

https://www.gizmochina.com/2018/10/04/panasonic-unveils-eluga-x1-eluga-x1-pro-in-india-wireless-charging-ir-face-unlock/ Yorum Yaz
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yunusaticioglu 7 ay en beğenilen
hey gidi panasonic efsane gd90 modelinden sonra kayboldun gittin sen bu hallere düşecek marka mıydın :(
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Johan Elmander 7 ay
Casper Via A3 Plus'ın ikiz kardeşi.
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esmerbuyucu 7 ay Johan Elmander
Aynı zamanda; BLU Vivo XI+ / Condor Allure M3 / Allview Soul X5 Pro'nun beşiz kardeşi.
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intel7mix 7 ay
Mediatek gördükten sonra çıkmasada olurmuş.
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435 7 ay
şahsen panasonic ürünlerinin tamamına güvenim sonsuz. Şimdiye kadar TV'sinden müzik setine, traş makinasından fotoğraf makinasına kadar onlarca ürününü kullandım. hatta ilk telefonum panasonic g600 idi 1998'den 2004'e kadar kullandım.
bu telefon iphone Xs tipinde büyüklüğünde ancak işlemci vs gibi özellikleri daha düşük.
iphone X kullanıyorum 1 yıldır, bir kere oyun oynamışlığım yok. dolayısıyla bu hıza ihtiyacım yok. iyi batarya ömrüne, iyi kameraya ve şık telefona ihtiyacım var o kadar.
Bu nedenle kamera sonuçlarını çok merak ediyorum, kötü bile olsa fiyat performans'ta eşsiz olduğuna inanıyorum.
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AqRaMa 7 ay
alınası bir telefon olmuş
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esmerbuyucu 7 ay
Ucuz bir iPhone X klonu olmuş. Üstelik diğer yüz tanıma özellikli şayomi mi 8'den de ucuz. Hindistan pazarında iyi pazarlayabilirlerse samsunga, şayomiye falan nal toplatırlar.
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interwap 7 ay
Avantajı nedir?
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yunusaticioglu 7 ay en beğenilen
hey gidi panasonic efsane gd90 modelinden sonra kayboldun gittin sen bu hallere düşecek marka mıydın :(
1 Yanıt Yanıtla +5
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Kayrabey 7 ay yunusaticioglu
Hiç sorma üstadım ya...
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