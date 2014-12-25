Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Z4 Tablet Ultra'nın yılın ilk yarısında hazır olması bekleniyor

4 yıl
286
1
15
Taşınabilir Bilgisayarlar
Oğuz Avcı
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Z4 Tablet Ultra'nın yılın ilk yarısında hazır olması bekleniyor

Apple'ın iPad Pro isminde büyük ekranlı bir tablet tanıtacağının haberleri ardında diğer üreticilerden de benzer haberler gelmeye başladı. Sony'nin de bilgisayar bölümünü satışının ardından tablet tarafında daha agresif olması bekleniyordu. Geçtiğimiz günlerde de bu bağlantıdaki haberde Xperia Z4 Tablet Ultra haberini sizlerle paylaşmıştık.Görünen o ki beklentiler doğru çıkacak gibi zira Sony'den 12.9" ekrana sahip üst sınıf tabletin üretime hazır olduğuna dair haberler gelmeye devam ediyor.
Digitimes'ın haberine göre tablet seri üretim ve tedarik zincirinde aksaklık yaşanmaz ise 2015 yılının ilk yarısında raflardaki yerini alacak. Üretimde ise iPad ve Surface tabletlerin üretimini yapan Pegatron Technology ile işbirliğine gidileceği söyleniliyor. Şirket ise ürünler ve iş ortaklarıyla ilgili yorum yapmayı reddediyor. 
Tabletin yeni sızdırılan özelliklerinin de daha önceki haberde paylaşılan özelliklerle tutarlı olması gelecek ürünün Z4 Tablet Ultra olduğ iddialarını güçlendiriyor. Fakat bu kez dikkat çeken RAM ve pil kapasitesi değerleri ilgili bilgiler yer almıyor. Ürünün beklenen diğer özellikleri ise 3840x2400 piksel ekran yoğunluğu, üst seviye bir Qualcomm işlemci, 8 megapiksel kamera ve 8.6mm kalınlığında olması yönünde. Cihaz ile ilgili hazırlıkların tamamlandığı ve kısa süre içinde seri üretime başlanacağı konuşuluyor. Ayrıca kaynakta cihazın fiyatının 1000$ aşabileceğinden söz ediliyor.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
doctor_bey 4 yıl
Al sana ömürlük tablet :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aybey 4 yıl
Bu tablet androidli çıkarsa kendine yazık eder sony.

500-700 Usd üstünde android tabletlerin pek bir avantajı olduğu kanısında değilim. Bir de 1000 Usd gibi rakamlarda hiç mantıklı değil.
Benim düşüncem (veya isteyim diyeyim) bu tabletin Windows 8.1 ile çıkacağı yönündedir. (İşlemci intel core m olmalı)

Android ve Ios Tabletlerin hala üretkenlik tarafları zayıf. Ios bu konuda androide göre bir adım önde ancak o kadar büyük bir fark değil bu... Android 5 ile de buna çözüm bulamazlar çünkü uygulama/program ve buna bağlı çevre birimleri konusunda hala sıkıntılı.

Ayrıca SD 810 için bahsi geçen saat 2.8... hızı da bana zorlama gibi geldi. Birçok yurtdışı kaynakta en fazla 2.63 ghz gibi bir hızdan bahsedilmiş. Buda kafa karıştırıyor. Abartılı bir iddia olabilir.
Ancak intel core m işlemciler bu saat hızına zorlanmadan çıkıyorlar.

intel termal tasarımda hepimizin alıştığı pc standartlarını tabtel formuna inmişken, Qualcomm sıklet büyüterek pc standartlarına kafa tutuyor. Demem o ki; Qualcomm çok iddialı olduğu güç tüketimi vs gibi konularda 13 için boyutunda ve yüksek saat hızlarında avantajını fazlası ile kaybedebilecek gibi geliyor. Intel avını takip etti ve avlayacağı zamanı bence iyi ayarladı. 4K ve üzeri çözünürlükler Intel ve Qualcomm'un savaş meydanı olacak ama ben burada ne yazık ki kazananı Qualcomm olarak göremiyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
blckmgcmn34 4 yıl
Bu z4 tablet bize gelmez , z3 compact tablet geldimi. Bu gelsin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sercandk 4 yıl
Yuh o ne fiyat?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Elefue 4 yıl
Bu kadar kasmadan 11.6 FHD yapsalardı da Ocaktaki fuara yetiştirselerdei.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kesbi 4 yıl
Yine mi trilobilmemne diyerek TFT ekran koymuşlar.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
YediGüzelAdam 4 yıl kesbi
kesbi
Yine mi trilobilmemne diyerek TFT ekran koymuşlar.

Z2 nin ve z1compact ın white paperlarındada tft yazıyor ama ıps Super Tft dir aslında ips dediğimiz araştırabilirsiniz. Ayrıca Sony destekçisiyim(eskiden fanı derdim ama fanboylar o kadar bağnaz ve körki herşeye inanıyor) sony telefon da kesinlikle carl zeiss kullanmak istemeyecektir. Çünkü hem CZ nin adını iyice yükseltecek hemde Lumia serisi Pureview de kullanılan lens olduğu için Lumia yada pay çıkaracaktır ve en büyük sorun Carl Zeiss tan lensleri hem parayla alıp hemde ismini kullandığı için her telefondan komisyon verecek Sony dslr da sırf bu yüzden G lensi üretti Carl Zeiss rüya hiçbir firma başka bir firmaya bağlı kalmak istemez.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
General. 4 yıl
Kimsede dememiş fiyat çok pahalı.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Road.Runner 4 yıl General.
General.

Kimsede dememiş fiyat çok pahalı.

kimse de dememişki neyi beğenirsiniz. özellik özellik diyen doyumsuz kullanıcıya "öyle şeye böyle şey" demişler kısacası anlarsınız artık.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ALBAY 4 yıl
Ulan şöyle bir telefon yapamadılar.Çok zor sanki? 13 İnç tablete 12000 mah pil koyuyorsan 5-6 inç telefonlarada en az 5000 mah pil koyulabilir bence.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
viper17 4 yıl
tablette ram slotu var sanırım


Bu özelliklerde gelmesi imkansız
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 4 yıl ALBAY
ALBAY
Ulan şöyle bir telefon yapamadılar.Çok zor sanki? 13 İnç tablete 12000 mah pil koyuyorsan 5-6 inç telefonlarada en az 5000 mah pil koyulabilir bence.

13 inç tablete 12.000 lik pil koymuşlar ama...

13 inç boyut , 5 inç dediğin telefondan 5 kat büyük.

Hadi bazı telefon üreticileri telefonun arka kapağını çıkarılamaz yapıp, içine her köşesine pili dolduruyorlar.
Yeni yeni 3900 mAh lik cihazlar da gelmeye başladı. Motorola gibi üreticiler yapıyorlar.

Ama çok büyütmeden yapamıyorlar ya da pek yapmak istemiyorlar.

Zira pili büyük koyduklarında ağırlık da artıyor.

Yine de ben umutluyum. Çünkü son bir ay kadar sürede, pil alanında epey umut verici gelişmeler yaşandı.
Bu türde piller üretime geçerse çok iyi olacaktır...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xmasx 4 yıl
Eger boyle bir tablet cikacaksa diger markalar 2 yil bisey uretmesinler bi zahmet
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +274 12 Angry Men +163 Informed +150 serdar_k +123 madmahmutd +116 csh +92 aca-n +86 flowerhorn +84 Chronotide +76 CoreXXX +63
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
286 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Taşınabilir Bilgisayarlar, sony
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Creative Woof 2'nin Sınırlarını Zorluyoruz 4 yıl Gigabyte GTX 970 G1 Gaming 4GB Ekran Kartı Video İnceleme 4 yıl Haftanın en iyi Android oyunları 24 Aralık 2014 Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim