Z4 Tablet Ultra'nın yılın ilk yarısında hazır olması bekleniyor

Digitimes'ın haberine göre tablet seri üretim ve tedarik zincirinde aksaklık yaşanmaz ise 2015 yılının ilk yarısında raflardaki yerini alacak. Üretimde ise iPad ve Surface tabletlerin üretimini yapan Pegatron Technology ile işbirliğine gidileceği söyleniliyor. Şirket ise ürünler ve iş ortaklarıyla ilgili yorum yapmayı reddediyor.

Tabletin yeni sızdırılan özelliklerinin de daha önceki haberde paylaşılan özelliklerle tutarlı olması gelecek ürünün Z4 Tablet Ultra olduğ iddialarını güçlendiriyor. Fakat bu kez dikkat çeken RAM ve pil kapasitesi değerleri ilgili bilgiler yer almıyor. Ürünün beklenen diğer özellikleri ise 3840x2400 piksel ekran yoğunluğu, üst seviye bir Qualcomm işlemci, 8 megapiksel kamera ve 8.6mm kalınlığında olması yönünde. Cihaz ile ilgili hazırlıkların tamamlandığı ve kısa süre içinde seri üretime başlanacağı konuşuluyor. Ayrıca kaynakta cihazın fiyatının 1000$ aşabileceğinden söz ediliyor.