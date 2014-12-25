Z4 Tablet Ultra'nın yılın ilk yarısında hazır olması bekleniyor

Apple'ın iPad Pro isminde büyük ekranlı bir tablet tanıtacağının haberleri ardında diğer üreticilerden de benzer haberler gelmeye başladı. Sony'nin de bilgisayar bölümünü satışının ardından tablet tarafında daha agresif olması bekleniyordu. Geçtiğimiz günlerde de bu bağlantıdaki haberde Xperia Z4 Tablet Ultra haberini sizlerle paylaşmıştık.Görünen o ki beklentiler doğru çıkacak gibi zira Sony'den 12.9" ekrana sahip üst sınıf tabletin üretime hazır olduğuna dair haberler gelmeye devam ediyor.
Digitimes'ın haberine göre tablet seri üretim ve tedarik zincirinde aksaklık yaşanmaz ise 2015 yılının ilk yarısında raflardaki yerini alacak. Üretimde ise iPad ve Surface tabletlerin üretimini yapan Pegatron Technology ile işbirliğine gidileceği söyleniliyor. Şirket ise ürünler ve iş ortaklarıyla ilgili yorum yapmayı reddediyor.
Tabletin yeni sızdırılan özelliklerinin de daha önceki haberde paylaşılan özelliklerle tutarlı olması gelecek ürünün Z4 Tablet Ultra olduğ iddialarını güçlendiriyor. Fakat bu kez dikkat çeken RAM ve pil kapasitesi değerleri ilgili bilgiler yer almıyor. Ürünün beklenen diğer özellikleri ise 3840x2400 piksel ekran yoğunluğu, üst seviye bir Qualcomm işlemci, 8 megapiksel kamera ve 8.6mm kalınlığında olması yönünde. Cihaz ile ilgili hazırlıkların tamamlandığı ve kısa süre içinde seri üretime başlanacağı konuşuluyor. Ayrıca kaynakta cihazın fiyatının 1000$ aşabileceğinden söz ediliyor.
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500-700 Usd üstünde android tabletlerin pek bir avantajı olduğu kanısında değilim. Bir de 1000 Usd gibi rakamlarda hiç mantıklı değil.
Benim düşüncem (veya isteyim diyeyim) bu tabletin Windows 8.1 ile çıkacağı yönündedir. (İşlemci intel core m olmalı)
Android ve Ios Tabletlerin hala üretkenlik tarafları zayıf. Ios bu konuda androide göre bir adım önde ancak o kadar büyük bir fark değil bu... Android 5 ile de buna çözüm bulamazlar çünkü uygulama/program ve buna bağlı çevre birimleri konusunda hala sıkıntılı.
Ayrıca SD 810 için bahsi geçen saat 2.8... hızı da bana zorlama gibi geldi. Birçok yurtdışı kaynakta en fazla 2.63 ghz gibi bir hızdan bahsedilmiş. Buda kafa karıştırıyor. Abartılı bir iddia olabilir.
Ancak intel core m işlemciler bu saat hızına zorlanmadan çıkıyorlar.
intel termal tasarımda hepimizin alıştığı pc standartlarını tabtel formuna inmişken, Qualcomm sıklet büyüterek pc standartlarına kafa tutuyor. Demem o ki; Qualcomm çok iddialı olduğu güç tüketimi vs gibi konularda 13 için boyutunda ve yüksek saat hızlarında avantajını fazlası ile kaybedebilecek gibi geliyor. Intel avını takip etti ve avlayacağı zamanı bence iyi ayarladı. 4K ve üzeri çözünürlükler Intel ve Qualcomm'un savaş meydanı olacak ama ben burada ne yazık ki kazananı Qualcomm olarak göremiyorum.
Z2 nin ve z1compact ın white paperlarındada tft yazıyor ama ıps Super Tft dir aslında ips dediğimiz araştırabilirsiniz. Ayrıca Sony destekçisiyim(eskiden fanı derdim ama fanboylar o kadar bağnaz ve körki herşeye inanıyor) sony telefon da kesinlikle carl zeiss kullanmak istemeyecektir. Çünkü hem CZ nin adını iyice yükseltecek hemde Lumia serisi Pureview de kullanılan lens olduğu için Lumia yada pay çıkaracaktır ve en büyük sorun Carl Zeiss tan lensleri hem parayla alıp hemde ismini kullandığı için her telefondan komisyon verecek Sony dslr da sırf bu yüzden G lensi üretti Carl Zeiss rüya hiçbir firma başka bir firmaya bağlı kalmak istemez.
kimse de dememişki neyi beğenirsiniz. özellik özellik diyen doyumsuz kullanıcıya "öyle şeye böyle şey" demişler kısacası anlarsınız artık.
Bu özelliklerde gelmesi imkansız
13 inç tablete 12.000 lik pil koymuşlar ama...
13 inç boyut , 5 inç dediğin telefondan 5 kat büyük.
Hadi bazı telefon üreticileri telefonun arka kapağını çıkarılamaz yapıp, içine her köşesine pili dolduruyorlar.
Yeni yeni 3900 mAh lik cihazlar da gelmeye başladı. Motorola gibi üreticiler yapıyorlar.
Ama çok büyütmeden yapamıyorlar ya da pek yapmak istemiyorlar.
Zira pili büyük koyduklarında ağırlık da artıyor.
Yine de ben umutluyum. Çünkü son bir ay kadar sürede, pil alanında epey umut verici gelişmeler yaşandı.
Bu türde piller üretime geçerse çok iyi olacaktır...