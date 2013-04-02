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ZOWIE, oyuncular için geliştirdiği yeni kablo yönetim cihazını duyurdu

6 yıl
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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ZOWIE, oyuncular için geliştirdiği yeni kablo yönetim cihazını duyurdu
Özellikle oyuncular için ürettiği başarılı donanım ürünleri ile tanınan firmalardan olan ZOWIE, geliştirdiği yeni kablo yönetim cihazını resmi olarak duyurdu.
ZOWIE tarafından duyurulan ve CAMADE ismine sahip olan aparat, özellikle yüksek performans almak için kablolu fare kullanan oyuncular hedef alınarak geliştirilmiş. Farenin kablo uzunluğunun ve ayarlanabilir yaylı yapısı ile kablo yüksekliğinin rahatça değiştirilmesine imkan vererek, kullanıcıların daha hızlı hareket etmesini kolaylaştıran aparat ayrıca kabloların kullanım sırasında dolanmayacağını garanti edebiliyor ve kaymaz ayak yapısı ile sağlam bir kullanım sağlıyor.
Mayıs ayından itibaren satılmaya başlanacak olan ZOWIE CAMADE, üç farklı renk seçeneği ve 25$ fiyat etiketine sahip olarak piyasaya çıkacak. Ürünün ülkemize gelip gelmeyeceği hakkında ise henüz bir bilgi yer almıyor.

http://www.zowiegear.com/index.php?i=news&p=48 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ragneel 2 yıl
Kac sene gecti hala yok turkiyede bulamadim gitti
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crossmatch 6 yıl
lüks terimini karşılamayan bir ürün.
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acbold 6 yıl
Oyuncu ürünü ayağına iyi geçiriyorlar. Başka bir ürün daha vardı ismi lazım değil 80-100 TL kablo tutucu. mause ,mausepad,kulaklık,klavye 200-1000 TL arası tamam kabullenebiliyor insanda,bu boş ürünlerin 100 TL olması ve bunları alan olması beni şaşırtıyor. Zenginlikle alakalı birşey olduğunu sanmıyorum...
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