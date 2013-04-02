ZOWIE, oyuncular için geliştirdiği yeni kablo yönetim cihazını duyurdu

Özellikle oyuncular için ürettiği başarılı donanım ürünleri ile tanınan firmalardan olan ZOWIE, geliştirdiği yeni kablo yönetim cihazını resmi olarak duyurdu.

ZOWIE tarafından duyurulan ve CAMADE ismine sahip olan aparat, özellikle yüksek performans almak için kablolu fare kullanan oyuncular hedef alınarak geliştirilmiş. Farenin kablo uzunluğunun ve ayarlanabilir yaylı yapısı ile kablo yüksekliğinin rahatça değiştirilmesine imkan vererek, kullanıcıların daha hızlı hareket etmesini kolaylaştıran aparat ayrıca kabloların kullanım sırasında dolanmayacağını garanti edebiliyor ve kaymaz ayak yapısı ile sağlam bir kullanım sağlıyor.

Mayıs ayından itibaren satılmaya başlanacak olan ZOWIE CAMADE, üç farklı renk seçeneği ve 25$ fiyat etiketine sahip olarak piyasaya çıkacak. Ürünün ülkemize gelip gelmeyeceği hakkında ise henüz bir bilgi yer almıyor.

http://www.zowiegear.com/index.php?i=news&p=48