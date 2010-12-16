Zalman Full Tower formundaki yeni kasa modeli GS1200'ü detaylandırdı

Kasa ve soğutucu çözümleriyle tanınan Zalman, önümüzdeki yıl için hazırladığı full tower formundaki yeni kasa modeli GS1200'ü detaylandırdı. Daha önce piyasaya sürülen GS1000 modelinin yerine konumlandırılan yeni model, agresif tasarım çizgileri ve tamamı Siyah olan iddialı görünümü ile dikkatleri üzerine çekmekte sıkıntı yaşamayacak gibi görünüyor.

Dört adet 5.25-inç sürücü yuvasına sahip olan kasa, geniş iç hacmi sayesinde yeni nesil anakart ve ekran kartlarıyla uyum konusunda sıkıntı yaşatmayacak gibi görünüyor. Giriş-Çıkış panelinde bir adet USB 3.0, üç adet USB 2.0, bir adet eSATA ve iki adet ses konnektörüne yer verilen kasanın bir diğer dikkat çekici özelliği ise sahip olduğu disk istasyonu.

Kasa üzerine yerleştirilen sabit disk istasyonu sayesinde, dahili sürücüleri harici depolama kaynağı olarak kullanabilmek mümkün kılınıyor. İkisi öne ve birisi yana konumlandırılan üç adet fanla gelen Zalman GS1200, aynı zamanda özel olarak tasarlanan fanlı ön paneli sayesinde sabit disklerin hızlı bir şekilde kurulup çıkarılabilmesine olanak tanıyor.

Zalman tarafından CES 2011 fuarıyla aynı günlerde lanse edilmesi beklenen GS1200 model isimli yeni kasanın nihai çıkış tarihi ve son kullanıcı satış fiyatı ise açıklanmadı.