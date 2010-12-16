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Zalman Full Tower formundaki yeni kasa modeli GS1200'ü detaylandırdı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
22,4b
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Kasa
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Kasa ve soğutucu çözümleriyle tanınan Zalman, önümüzdeki yıl için hazırladığı full tower formundaki yeni kasa modeli GS1200'ü detaylandırdı. Daha önce piyasaya sürülen GS1000 modelinin yerine konumlandırılan yeni model, agresif tasarım çizgileri ve tamamı Siyah olan iddialı görünümü ile dikkatleri üzerine çekmekte sıkıntı yaşamayacak gibi görünüyor.

Dört adet 5.25-inç sürücü yuvasına sahip olan kasa, geniş iç hacmi sayesinde yeni nesil anakart ve ekran kartlarıyla uyum konusunda sıkıntı yaşatmayacak gibi görünüyor. Giriş-Çıkış panelinde bir adet USB 3.0, üç adet USB 2.0, bir adet eSATA ve iki adet ses konnektörüne yer verilen kasanın bir diğer dikkat çekici özelliği ise sahip olduğu disk istasyonu.

Kasa üzerine yerleştirilen sabit disk istasyonu sayesinde, dahili sürücüleri harici depolama kaynağı olarak kullanabilmek mümkün kılınıyor. İkisi öne ve birisi yana konumlandırılan üç adet fanla gelen Zalman GS1200, aynı zamanda özel olarak tasarlanan fanlı ön paneli sayesinde sabit disklerin hızlı bir şekilde kurulup çıkarılabilmesine olanak tanıyor.

Zalman tarafından CES 2011 fuarıyla aynı günlerde lanse edilmesi beklenen GS1200 model isimli yeni kasanın nihai çıkış tarihi ve son kullanıcı satış fiyatı ise açıklanmadı.


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DH Misafiri 8 yıl
ZALMAN GS1000 Plus kullanıyorum ama bu farklı bişey, değişik tasarım. Merak ettim.
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emmati 8 yıl
Kart sahibi babam onay vermeyince bugün vatanın indirimden haf x alamadım, şimdi de bu kasayı gördüm ve hiiiçç acalem yok diyorum


İç detayları normal resim olmasada burada çizimleri var kullanım kitapcığında

zalman.co.kr/...
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xdorukx 8 yıl
Sanki gelcekten kopup gelmiş gibi :D
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_Dominic_Toretto_ 8 yıl
Kasa çok güzel görünüyor.

Disk istasyonu olması ise ayrı bir güzel detay olmuş
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Batuist 8 yıl
gerçekten mükemmel görünüyor... özellikle disk istasyonlarını çok kullanışlı buluyorum...
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Rey Leon 8 yıl
Olay budur fiyatıda iyi olursa talep bayağı bir olur gibime geliyor
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BlackBeasT 8 yıl
Zalman imzalı hoş 1 kasa ,fiyat olarak iyi niyetli 1 tahmin
500$ yakın olar.
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DH Misafiri 8 yıl
Benim aklım hâlâ GS100T modelinde kaldı. Gelse de alsak...
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vidoko 8 yıl
dizaynı iyi yapmışlar.. hoşuma gitti ama parası okadar hoşumuza gitmeye bilir.
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DH Misafiri 8 yıl
Kasayı çok beğendim herşey yerli yerinde Zalman yapmış yapacağını çok güzel
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V1CT0RY 8 yıl
Kasa harika ya...
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saintroyo 8 yıl
içini de görseydik iyiydi...
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Chris Brown 8 yıl
Önceki modelin fiyatı çok uçuktu hatırladıgım kadarıyla , ürünün kalitesi fotoğraflardan taşıyor ama ciddi pahalı olacaktır.
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