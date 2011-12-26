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Zalman yeni işlemci soğutucusu CNPS10X Optoma'yı kullanıma sunuyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
13,8b
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21
Soğutucular / Fanlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Komponent üreticisi Zalman, yeni işlemci soğutucusu CNPS10X Optoma'yı satışa sunuyor. AMD ve Intel platformunda geniş bir işlemci uyumluluğuna sahip olan yeni soğutucu, işlemci ile doğrudan temas kuran dört adet bakır ısı borusu ve çok sayıda alüminyum yaprakla geliyor.
Üzerinde yer alan 120mm çapındaki fan, PWM kontrollü yapısı sayesinde 1000-1700 devir/dakika hızında çalışıyor ve çalışma hızına bağlı olarak 17dbA-28dbA seviyesinde gürültü yaratıyor. Daha yüksek soğutma performansı isteyenler için ikinci fan kurulumuna olanak tanıyan CNPS10X Optoma, AMD'nin Soket FM1 (Fusion işlemciler)  AM2/AM2+, and AM3/AM3+ (Bulldozer), Intel'in ise LGA 1155/1156, 1366 ve 775 işlemcilerine destek sunuyor.
Zalman CNPS10X Optoma, 36$ etiket fiyatı ile Ocak sonuda raflardaki yerini almış olacak.

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Dovahkiin 7 yıl en beğenilen aliakalin
aliakalin

zalmanın işlemci sogutucularının cogu minimum hızda,ses yok denecek kadar azken,max. hızda cıkardıgı seste öle böle deil,bence biraz paraya kıyıp almısken Noctua NH-D14 alınmalı hertürlü..

He he öyle. 36$'lık ürün yerine almışken 80-90$'lık ürün almak lazım.
aliakalinzalmanın işlemci sogutucularının cogu minimum hızda,ses yok denecek kadar azken,max. hızda cıkardıgı seste öle böle deil,bence ...
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captaincato 7 yıl
Asus un soğutucusu var öyle ahım şahım birşeyde değil gibi pek hakkında övgü yok yazı yok,1090 t işlemcimi 4 ghz kullanıyorum ses yok bir şey yok 7 8 saat aralıksız oyun oynadığım zaman bile 30 dereceyi bulmadı,evet noktua çok sağlam görünüyor çokda sessizdir eminim fakat soğutma sistemi sıvı soğutma gibi bir teknoloji sunmuyorsa,2 tane fan ve aliminyum yapraklı bakır borulu sistemlere böyle tomarla para ödemek biraz saçma geliyor bana....
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Penryn 7 yıl
Zalmandan uygun fiyatlı bir soğutucu gerçekten şaşırtıcı bir durum.Bakalım performansı nasıl olacak ?
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KUM23 7 yıl
sırf markaya para vermek budur işte "hoca bi fan aldım zalman manyak bişey"dedinmi iş bitmiştir kesin kalite serin sessiz :)
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mmnder16 7 yıl
ben size fiyatını söyleyeyim.. 150TL piyasa fiyatı olur.. 190TL'de vatan fiyatı olur :)) Artık bu tip soğutucular bitti.. bu fiyata corsair su soğutma veriyor.. hem kasada yer işgal etmiyor, hem de hemen hemen aynı fiyatta daha preformansıl bir soğutucunuz olmuş oluyor.. üstelik bunun gibi anakartı yamultma gibi bir durum söz konusu değil..
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alito 7 yıl
şimdi bunun diğer 1000 tane modelden farkını biri bir zahmet söylesin bana
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ZiveR 7 yıl alito
alito

şimdi bunun diğer 1000 tane modelden farkını biri bir zahmet söylesin bana


Markasının Zalman olması
Yaratıcılık "0" , aynı şeyleri piyasaya sürüp duruyorlar.
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intibak23 7 yıl
muhtemelen 85 ile 100 tl arası bir fiyat olur ama direct touch tasarımı ve zalman kalitesi bu paraya değer bence phali diyemem.
Tabi bu fiyatlara satışa sunulursa :))
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dicoo 7 yıl
Bu ürünün 36$ dan türkiyede satılacağına inanmıyorum.
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saintroyo 7 yıl
100 lira sınırını geçeceğini sanmıyorum fiyat olarak.
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halitozbasli 7 yıl
Bu tarz soğutucular cok buyuk ve ağır oluyor zaman içinde bağlantı klipsleri sıcaktan eriyor ve kırılıyor. Klips sorununa el atmaları lazım en son sistemimde sırf bu sebepten Cooler Master Hyper 101 aldım nispeten daha küçük boyutta ve hafif tabi standart fandan iyi olmakla beraber ciddi overclock ta çaresiz kalıyor.
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SEO-Uzmanı 7 yıl
fansız ve AIO sıvı soğutma sistemleriyle ilgileniyorum !
örnek su havanın bilmem kaç yüz kat yoğun bir şekli olduğu için
suyun 1 kez geçtiği yerden, hava fanı, bi kaç yüz kez geçmesi gerekir ki
işin yoksa hava fanı dön boba dön :)
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mundt 7 yıl SEO-Uzmanı
erencexor
fansız ve AIO sıvı soğutma sistemleriyle ilgileniyorum !
örnek su havanın bilmem kaç yüz kat yoğun bir şekli olduğu için
suyun 1 kez geçtiği yerden, hava fanı, bi kaç yüz kez geçmesi gerekir ki
işin yoksa hava fanı dön boba dön :)

+1
Artık bence kocaman ve fanlı sogutucuların devri bitmeye baslayacak ve su soğutma sistemleri yavaş yavaş alınabilir seviyelere düşüyor, bunun yerine corsair h60, h80 gibi bir su soğutma sistemi alırım ve keyfime bakarım, evet belki daha fazla para vermis olurum ama verdiğim paraya değer, üstelik kasanın icinde yer acilmis olur, suanda kullandıgım sogutucu o kadar yer kaplıyor ki rem slotlarından birini kullanamıyorum.
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alpa07 7 yıl
burda 120 tl satılır
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FoXDiE 7 yıl
36 dolar civarında satılsa burdada keşke :S
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