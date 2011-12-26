Zalman yeni işlemci soğutucusu CNPS10X Optoma'yı kullanıma sunuyor

Komponent üreticisi Zalman, yeni işlemci soğutucusu CNPS10X Optoma'yı satışa sunuyor. AMD ve Intel platformunda geniş bir işlemci uyumluluğuna sahip olan yeni soğutucu, işlemci ile doğrudan temas kuran dört adet bakır ısı borusu ve çok sayıda alüminyum yaprakla geliyor.

Üzerinde yer alan 120mm çapındaki fan, PWM kontrollü yapısı sayesinde 1000-1700 devir/dakika hızında çalışıyor ve çalışma hızına bağlı olarak 17dbA-28dbA seviyesinde gürültü yaratıyor. Daha yüksek soğutma performansı isteyenler için ikinci fan kurulumuna olanak tanıyan CNPS10X Optoma, AMD'nin Soket FM1 (Fusion işlemciler) AM2/AM2+, and AM3/AM3+ (Bulldozer), Intel'in ise LGA 1155/1156, 1366 ve 775 işlemcilerine destek sunuyor.

Zalman CNPS10X Optoma, 36$ etiket fiyatı ile Ocak sonuda raflardaki yerini almış olacak.