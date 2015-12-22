Zeptolab, uygulama içi satın alımlarda yenilikçi bir sistem deniyor





Mobil uygulamaların olmazsa olmazlarından birisi, içeride yapılan satın alım teklifleri durumunda. Ücretsiz uygulamaların en büyük gelir kapısı durumundaki iç satın alma tekliflerine, ücretli olan uygulamalarda da rastlıyoruz. Cut the Rope ile dünyanın tanıdığı Zeptolab, uygulama içi satın alımlarda farklı bir sistem deniyor





Gondola adındaki bir girişimle işbirliği yapan Zeptolab, dinamik fiyatlandırma adı verilen bu yeni sistemi Cut the Rope 2 oyununa uyarlamış durumda. Yaklaşık 4 milyon civarındaki kullanıcıların yarısına dinamik fiyatlandırma ile, diğer yarısına da standart fiyatlandırma ile oyun içi satın alım teklifleri yapılmış ve sonuçlar değerlendirilmiş.





Dinamik fiyatlandırma; kullanıcıların hangi sıklıkta oyunu oynadığını, seviyeleri geçebilmek için hangi eşyaya daha çok ihtiyaç duyduklarını, hangi eşyalara daha çok ilgi gösterdiklerini ve daha bir çok göstergeyi temel alarak bir analiz ortaya çıkarıyor. Böylece pek çok satın alım teklifinde fiyatlar aşağı çekiliyor ve oyuncuların daha fazla ilgi duyması sağlanıyor.





Yapılan testler sonucunda Gondola'nın dinamik fiyatlandırmasını kullanan satın alım tekliflerine, standart fiyatlandırma kullanan tekliflerden yüzde 11 daha fazla para ödenmiş. Ayrıca kullanıcılar dinamik fiyatlandırmaya daha fazla ilgi göstermiş ve oyunla olan etkileşimleri de artmış.





Zeptolab, bu yeni teknolojiyi diğer yapımlarında da kullanmayı amaçlıyor. Uygulama içi satın alımlarda gelirleri önemli ölçüde artıran bu tür bir teknoloji şüphesiz diğer geliştiricilerin de ilgisini çekecektir. Benzer algoritmaları uygulayan farklı çözümler de mevcut olduğu için dinamik fiyatlandırma yöntemi kısa sürede yayınlaşabilir. Bu da oyun içinde para harcamayı seven kullanıcıların oldukça işine yarayacaktır.

http://www.pocketgamer.co.uk/r/Android/Cut+the+Rope+2/news.asp?c=68629