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Zeptolab, uygulama içi satın alımlarda yenilikçi bir sistem deniyor

Uygulama içindeki satın alım teklifleri genelde belirli bir fiyat seviyesi üzerinden belirlenir. Zeptolab ve Gondola, dinamik bir fiyatlandırma sistemi için işbirliği yapmaya başladı.
3 yıl
2,5b
1
5
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Zeptolab, uygulama içi satın alımlarda yenilikçi bir sistem deniyor


Mobil uygulamaların olmazsa olmazlarından birisi, içeride yapılan satın alım teklifleri durumunda. Ücretsiz uygulamaların en büyük gelir kapısı durumundaki iç satın alma tekliflerine, ücretli olan uygulamalarda da rastlıyoruz. Cut the Rope ile dünyanın tanıdığı Zeptolab, uygulama içi satın alımlarda farklı bir sistem deniyor 

Gondola adındaki bir girişimle işbirliği yapan Zeptolab, dinamik fiyatlandırma adı verilen bu yeni sistemi Cut the Rope 2 oyununa uyarlamış durumda. Yaklaşık 4 milyon civarındaki kullanıcıların yarısına dinamik fiyatlandırma ile, diğer yarısına da standart fiyatlandırma ile oyun içi satın alım teklifleri yapılmış ve sonuçlar değerlendirilmiş. 

Dinamik fiyatlandırma; kullanıcıların hangi sıklıkta oyunu oynadığını, seviyeleri geçebilmek için hangi eşyaya daha çok ihtiyaç duyduklarını, hangi eşyalara daha çok ilgi gösterdiklerini ve daha bir çok göstergeyi temel alarak bir analiz ortaya çıkarıyor. Böylece pek çok satın alım teklifinde fiyatlar aşağı çekiliyor ve oyuncuların daha fazla ilgi duyması sağlanıyor. 

Yapılan testler sonucunda Gondola'nın dinamik fiyatlandırmasını kullanan satın alım tekliflerine, standart fiyatlandırma kullanan tekliflerden yüzde 11 daha fazla para ödenmiş. Ayrıca kullanıcılar dinamik fiyatlandırmaya daha fazla ilgi göstermiş ve oyunla olan etkileşimleri de artmış. 

Zeptolab, bu yeni teknolojiyi diğer yapımlarında da kullanmayı amaçlıyor. Uygulama içi satın alımlarda gelirleri önemli ölçüde artıran bu tür bir teknoloji şüphesiz diğer geliştiricilerin de ilgisini çekecektir. Benzer algoritmaları uygulayan farklı çözümler de mevcut olduğu için dinamik fiyatlandırma yöntemi kısa sürede yayınlaşabilir. Bu da oyun içinde para harcamayı seven kullanıcıların oldukça işine yarayacaktır. 

http://www.pocketgamer.co.uk/r/Android/Cut+the+Rope+2/news.asp?c=68629 Yorum Yaz
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marooned 3 yıl en beğenilen
"Bu da oyun içinde para harcamayı seven kullanıcıların oldukça işine yarayacaktır."
Bir insan oyun içinde para harcamayı nasıl sevebilir ki? anlayabilmiş değilim.
"Bu da oyun içinde para harcamayı seven kullanıcıların oldukça işine yarayacaktır."Bir insan oyun içinde para harcamayı nasıl sevebilir ki? anlayabilmiş ...
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Murat.92 3 yıl
Bu sistem ülkemizde yıllardır "denk getirebildiğine" adıyla uygulanıyordu. Yeni bişey değil.
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Seyrim 3 yıl
Alırım bi konsol ona para harcarım (Velhasıl harcıyorum).. Uyduruk oyunlara ne diye para harcayayım..
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Murat.92 3 yıl
Bu sistem ülkemizde yıllardır "denk getirebildiğine" adıyla uygulanıyordu. Yeni bişey değil.
Yanıtla +5
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mahsur kalan adam 3 yıl
bu oyunun neyine para harcıyorlar acaba hadi direk ücretli olur anlarimda oyun içinde neye para veriyor insanlar ben böyle oyun uygulamaları direk siliyorum
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gurkanse 3 yıl
marooned
Bu da oyun içinde para harcamayı seven kullanıcıların oldukça işine yarayacaktır. Bir insan oyun içinde para harcamayı nasıl sevebilir ki? anlayabilmiş değilim.

eskiden vakit harcardık ve bir anlamı olurdu.şimdi ise para harcanıyor ve hiç bir anlamı yok oyunların :(
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marooned 3 yıl en beğenilen
"Bu da oyun içinde para harcamayı seven kullanıcıların oldukça işine yarayacaktır."
Bir insan oyun içinde para harcamayı nasıl sevebilir ki? anlayabilmiş değilim.
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