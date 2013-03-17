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Zeus ve Zitmo virüsleri internet bankacılığını tehdit ediyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
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Zeus ve Zitmo virüsleri internet bankacılığını tehdit ediyor

İnsanların bankalara gitmek yerine pek çok temel bankacılık işlemlerini internet üzerinden halletmeye başlaması, hacker'ların da dikkatini çekmiş durumda. Hem PC hem de mobil cihazlar üzerinden internet bankacılığı işlemlerini gerçekleştiren kullanıcılar büyük bir tehdit altında bulunuyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Bilişim Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin İstanbul, Antalya ve Kocaeli'de düzenlediği eşzamanlı operasyonlarda gözaltına aldığı bir çetenin Zeus ve Zitmo isimli virüsler aracılığıyla internet bankacılığı üzerinden nitelikli hırsızlık yaptığı belirlendi. 

Çete 19 farklı hesaptan 742 bin TL çekerken, Zeus ve Zitmo virüslerini kullanarak güvenlik önlemlerini atladığı ve kullanıcıları kandırdığı belirlendi.

Zeus ve Zitmo virüsleri işlem yapılan banka internet sitesinin arayüzünü taklit ediyor. Müşteriler bankanın internet sitesinde işlem yaptığını ve banka ile doğrudan etkileşime girdiğini düşünürken aslında bilgisayar korsanlarının sitesi üzerinde işlem yapıyor ve müşteri numarası, kullanıcı şifresi gibi bilgileri bilgisayar korsanlarına sunuyor. 

Bankaların kimlik doğrulama amacıyla telefonlara gönderdikleri SMS'ler siber suçluların kullandığı virüsler sayesinde başka telefonlara yönlendirilebiliyor ve korsanlar da elde ettikleri SMS bilgileriyle kullanıcı hesaplarının güvenlik duvarını aşıyor. Böylece korsanlar herhangi bir engelle karşılaşmadan müşteri hesaplarını boşaltmış oluyor.

Bunun için bankalar güvenlik önlemlerini müşterinin elinden alan çözümlere yönelmiş durumda. Şu an için en güvenli çözümlerden birisi Almanya'da yaşayan bir Türk girişimci tarafından bankalara sunulan Uygulama Güvenlik Teknolojisi (AST). AST, Avusturya, İsviçre gibi pek çok ülke tarafından tercih ediliyor.

 AST çözümü bankaların internet sitelerini ve mobil uygulamalarını çift faktörlü kimlik doğrulamasına ek olarak yazılım güvenlik katmanıyla da güvence altına alıyor. Böylelikle müşteriler ortak kullandıkları bilgisayarlarda ya da güvenlik duvarının bulunmadığı akıllı telefonlarında dahi işlem yaparken siber hırsızlık riskiyle karşı karşıya kalmıyor. Çözüm; iPhone, iPad, Android ve PC'lerde çalışabiliyor.  

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ssonerb 6 yıl
ilk kez kurup kullanmaya başladığın makinada bile virüs oluyor.kasmayın boşa bişi indirmiyim şu siteye girmeyeyim diye ipin ucu kaçtı.allahdan limitler yüksek degil kartların adam yerine koymuyorlar.
tavsiyem sanal kartlar kullanmanız en azından kaybınız minimum a iner
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DH Misafiri 6 yıl
sadece Winzort kullanan alıkları ilgilendirir... Live CD Slax Linux kullanana bir şey olmaz...
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MxFxOx 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

sadece Winzort kullanan alıkları ilgilendirir... Live CD Slax Linux kullanana bir şey olmaz...

Adamlar bankanın gönderdiği smsleri kendi telefonlarına yönlendirmişler seninki, çözümden epey uzak :D
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DarkHellKnightX 6 yıl
internette gezerken java güncellemesi ekranı çıktı İngilizce yazmasından şüphelendim ama bağlantı oracle ın sitesine girince indirip yükledim her şey normal fakat Windows defender virüs buldu ve sistemi yeniden başlatmak istedi ilk yeniden başlatmada Windows update den kötü amaçlı yazılım temizleme güncellemesini yükleyip bir kez daha uzun süren bir yeniden başlatma yaptı sonraki açılışta sistemde zbot bulundu ve kaldırıldı diye yazı çıktı. benim anlamadığım tarayıcıda çıkan o güncelleme penceresinin sitelerden bağımsız çıkması... ilk defa www.systemrequirementslab.com da çıktı sonra sürekli çıkmaya başladı hala çıkıyordu ama bir daha gösterme gibi bir şey seçtim şimdi çıkmıyor. gerçekten ilginç bir malware...
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