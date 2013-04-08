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Zor şartlara dayanıklı Olympus TG-630 ve TG-830 fotoğraf makinelerini teknik ayrıntıları belli oldu

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Zor şartlara dayanıklı Olympus TG-630 ve TG-830 fotoğraf makinelerini teknik ayrıntıları belli oldu

Olympus tarafından ilk CES 2013 fuarında kullanıcılar karşısına çıkartılan TG-630 ve TG-830 fotoğraf makinelerinin teknik ayrıntıları belli oldu.
Olmypus'un zorlu arazi şartlarına uygun olarak geliştirdiği TG-630 ve TG-830 kompakt fotoğraf makineleri, su, darbe ve soğuk geçirmez gövde yapıları ile aksiyon sever fotoğrafçılar ya da su altında fotoğraf çekmek isteyen kullanıcılar hedef alınarak geliştirilmiş. Modellerden TG-630, 1/2.3 12MP CMOS sensöre, 28-140mm 5 kat optik (4 kat dijital) yakınlaştırma sağlayan lense, ISO 100-6400 oranına, saniyede 5 kare seri çekim hızına, TruePic VI görüntü işlemcisine, 3" Hypercrystal III LCD ekrana ve Full HD 1080P video çekim kapasitesine sahip.
5 Metre su altı derinliğine kadar inilmesine imkan sağlayabilen Olympus TG-630, 98.4x65.9x21.9mm boyutlara ve 167 gram ağırlığa sahip. Üzerinde akıllı çekim modları ve yaratıcı filtrelerin de unutulmadığı model, yüksek seviye otomatik netleme performansına ve çift görüntü sabitleme sistemine sahip.
 
Zor şartlara dayanıklı Olympus TG-630 ve TG-830 fotoğraf makinelerini teknik ayrıntıları belli oldu
Olympus'un diğer zor şartlara dayanıklı fotoğraf makinesi olan ve TG-630 modelinin üzerinde yer alan TG-830, 10 metre su altı derinliğe kadar aktif olarak çalışabiliyor. Teknik olarak üzerinde 1/2.3" 16MP CMOS sensör, 28-140mm 5 kat optik (4 kat dijital) yakınlaştırma sağlayan lens, ISO 125-6400 oranı, 3" Hypercrystal III LCD ekran, Full HD 1080P video çekim kapasitesi, TruePic VI görüntü işlemcisi ve çift görüntü sabitleme sistemi yer alıyor. 
109.5x66.5x28.4mm boyutlara ve 214 gram ağırlığa sahip olan Olympus TG-830, ayrıca kullanıcılarına dahili GPS özelliği de sağlayabiliyor.
 
Zor şartlara dayanıklı Olympus TG-630 ve TG-830 fotoğraf makinelerini teknik ayrıntıları belli oldu
Zor şartlara dayanıklı Olympus TG-630 ve TG-830 fotoğraf makinelerini teknik ayrıntıları belli oldu
Siyah, mavi, kırmızı ve gri olmak üzere dört farklı renk seçeneğine sahip olan modellerden Olympus TG-630 199$, Olympus TG-830 fotoğraf makinesi modeli ise 280$ fiyat etiketi ile yurt dışında satılmaya başlanmış durumda. Modellerin ülkemizde ne zaman satılacakları ise henüz belli olmuş değil. 

http://www.olympus.com.tr/site/tr/c/cameras/ Yorum Yaz
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famouse 6 yıl
o kadar telefon haberleri duyuyoruz ki
bunun ağırlığı bir nokıa lumıa kadar ağır olduğunu farkettim
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sis651 6 yıl
Hey gidi Olympus, yaşıyor musun sen daha? :)
Sürekli radikal ürünler üreterek kendini yokedecek firma. :D
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_bluescream_ 6 yıl
trsr
makine çok şık gözüküyor yalnız :D

evet, tr de ucuz olsa bence spor için yada buraz işlerle uğraşanlar için fena makine değil, çok büyük bir kamera değil, helmet cam bile yapılabilir
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trsr 6 yıl
makine çok şık gözüküyor yalnız :D
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