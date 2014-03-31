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Zorlu şartlara dayanıklı yeni amiral gemisi: Olympus Tough TG-3

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Zorlu şartlara dayanıklı yeni amiral gemisi: Olympus Tough TG-3
Sabah saatlerinde yaptığı 5 eksenli görüntü sabitleme teknolojisine sahip Stylus SH-1 kompakt fotoğraf makinesi duyurusuyla dikkatleri üzerine çeken Olympus, ürün gamına ayrıca zorlu şartlara dayanıklı yeni fotoğraf makinesi Tough TG-3'ü de ekledi.
Firmanın "Tough" serisi fotoğraf makinesi ailesinin en üstüne yerleştirilen ve bu nedenle amiral gemisi olarak lanse edilen TG-3, dış gövde yapısından da anlaşılacağı üzere her türlü zorlu şartlara hazırlıklı geliyor ve bu doğrultuda 15 metre suyun altına inebiliyor, 2.1 metreden meydana gelebilecek düşmeler ile 100 kg'lık çarpmalara dayanabiliyor ve son olarak -10 derece dahi çalışmaya devam edebiliyor. Teknik olarak 16MP çözünürlükte arka aydınlatmalı BSI CMOS sensör, 100-6400 ISO aralığı, titreşim önleme sistemli 4 kat optik yakınlaştırma verebilen 25-100mm F/2.0-F/4.9 lens, 460K 3-inç TFT-LCD ekran, artık standart haline geldiği şekilde 1920 x 1080 piksel 30p video çekim kapasitesi, saniyede 5 kare seri çekim hızı, konum temelli işaretleme için GLONASS destekli dahili GPS ve akıllı telefonlar üzerinden kontrol ve fotoğraf / video paylaşımı için Wi-Fi kablosuz bağlantı teknolojisi gibi detaylara sahip olan Olympus Tough TG-3, çekilen görüntüleri SD, SDHC, SDXC hafıza kartlarına aktarabiliyor ve LI-92B lityum-iyon bataryasıyla CIPA standartlarına göre 330 fotoğraf çekebiliyor. 247 gram ağırlığı bulunan makinenin boyutu ise 112 x 66 x 31 mm olarak belirtilmiş durumda.
Makinenin en ilginç çekim modları arasında ise "Focus Stacking (Fotoğraf / odak istifleme denebilir)" yer alıyor. Bu sayede farklı netlemeye sahip kareler çekiliyor ve daha iyi bir alan derinliği ortaya çıkartılarak başarılı makro sonuçları alınabiliyor. Olympus Tough TG-3 aynı zamanda LED halka ışık aparatına da (Görsel aşağıda) destek veriyor. Yine makro çekim için faydalı olabilecek bu aksesuar, makinenin dahili LED lambasından aldığı ışığı lensin çevresine halka şeklinde getiriyor ve böylece daha iyi bir aydınlatma sağlanabiliyor.
Olympus'un zorlu şartlara dayanıklı fotoğraf makinesi ailesinin tepe modeli Tough TG-3, siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle Haziran ayında satışa çıkıyor. Makinenin açıklanan resmi satış fiyatı ise 350$ seviyesinde.
 
Zorlu şartlara dayanıklı yeni amiral gemisi: Olympus Tough TG-3

http://www.dpreview.com/news/2014/03/31/shockproof-flagship-olympus-drops-new-tough-tg-3?utm_campaign=internal-link&utm_source=news-list&utm_medium=text&ref=title_0_1 Yorum Yaz
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nebulabado 5 yıl
4k video olsa mükemmel olurdu.
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Guest-334F3CF19 5 yıl
Tasarımı bir harika fiyat ise 3 aya normal hale gelir diye düşünüyorum
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