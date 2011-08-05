Zuckerberg'in kardeşi Facebook'taki işinden ayrıldı

Haber Editörü
2004 yılında Harvard Üniversitesi’nde okuyan Mark Zuckerberg’in küçük bir arkadaşlık paylaşım projesi olarak başlattığı Facebook, bugün 750 milyondan fazla kullanıcıya sahip dünyanın en büyük sosyal ağı. Zuckerberg’in kişisel serveti ise 13.5 milyar dolar civarında. Zuckerberg’in kurduğu bu şirketten elbette aile bireyleri de yeterince faydalanıyor. Bunlardan birisi Mark’ın kız kardeşi Randi Zuckerberg.
Abisinin yanına 2005 yılında katılan Randi, 6 yıl boyunca pazarlama stratejileri konusunda Facebook'a katkı yaptı. Hayata geçirdiği Twitter benzeri trendlerin takibini esas alan Facebook Live projesi ile bir Emmy ödülünün de sahibi olmuştu.
Randi'nin Facebook'tan ayrılmadan önceki pozisyonu Pazarlama Direktörlüğü'ydü. Randi otoriteler tarafından pazarlama stratejileri alanında en iyilerden birisi olarak gösteriliyor.
Dün calışma arkadaşlarına bir mektup göndererek işinden ayrıldığını duyuran Randi henüz kariyerinin başında olduğunu belirterek farklı alanlarda yol almak istediğini söyledi.
Randi bundan sonra kendi kurduğu Web 2.0 uygulamaları geliştiren ve aynı zamanda sosyal ağlar konusunda danışmanlık hizmeti veren RtoZ Media şirketinde çalısmaya başlayacak.
Şirketin portföyünde kendi sosyal ağını kurmak veya ilerletmek isteyen firmalar bulunuyor. Randi, Facebook'ta kazandığı deneyimi bu firmalara aktarmaya çalışacak.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Kaçıncı evren ? :))
artık bıraktım dostum 13 evrende ilk 100 e girdim sonra banladılar
adamın başarıları ortada boş konuşmaya gerek yok. 750 milyonun yarısı sahte üyelik olsa bile facebook çok çok başarılı demektir. ilkokul arkadaşlarımı bile bulabiliyorsam kimse o siteye başarısız diyemez. sanki daha iyisi var gibi sürekli saldırma modundasınız. ekşi sözlük yazarlarından farkınız yok.
Beş para etmez adamın teki. Neden sevelim ki? Tabii ki hırsızlıklarla, başkasının fikrini çalmalarla geldiği bu yerden olmasını istiyoruz...
yazımın neresinde sitenin başarısız olduğunu söylemişim. daha okuduğunu anlayamayan birinin karşısındakine boş konuşuyorsun demek ne kadar da manidar bir durum... önce yazılanı anla sonra sağa sola agresiflik yaparak sataş.. gerçi senin birilerine sataşmak, antipatiklik yapmak için illede okuduğunu anlaman gerekmiyor, yıllardır yazdığın yorumlarından bu anlaşılıyor. sevilmeyen antipatik agresif kaale dahi alınmayan bir tip olup çıktın. üstelik sana benim yazılarıma kaç defa cevap verme dememe rağmen hala pişkin bir şekilde gelip muhatap oluyorsun.. yazma arkadaşım benim yorumlarımı alıntı yaparak yada dolaylı yoldan bana cevap verme.. insanda yüz olur yahuuu.. ilkokul arkadaşlarımı bile buluyorum deyince cem yılmazın esprisi geldi aklıma gerçekten bunu bilen bir adamın yazacağı son şey olsa gerek
+1 :) :D
ve aynı zamanda Facebookun batışını
en ön koltuktan izleme fırsatını kaçırması kötü olmuş ! :(
üzüldüm doğrusu ! :) :D
yan gelip yatmak varken neden daha fazla çalışsın ki?
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
4111 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Diğer, facebook