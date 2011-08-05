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Zuckerberg'in kardeşi Facebook'taki işinden ayrıldı

7 yıl
4,1b
1
24
Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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2004 yılında Harvard Üniversitesi’nde okuyan Mark Zuckerberg’in küçük bir arkadaşlık paylaşım projesi olarak başlattığı Facebook, bugün 750 milyondan fazla kullanıcıya sahip dünyanın en büyük sosyal ağı. Zuckerberg’in kişisel serveti ise 13.5 milyar dolar civarında. Zuckerberg’in kurduğu bu şirketten elbette aile bireyleri de yeterince faydalanıyor. Bunlardan birisi Mark’ın kız kardeşi Randi Zuckerberg.

Abisinin yanına 2005 yılında katılan Randi, 6 yıl boyunca pazarlama stratejileri konusunda Facebook'a katkı yaptı. Hayata geçirdiği Twitter benzeri trendlerin takibini esas alan Facebook Live projesi ile bir Emmy ödülünün de sahibi olmuştu. 

Randi'nin Facebook'tan ayrılmadan önceki pozisyonu Pazarlama Direktörlüğü'ydü. Randi otoriteler tarafından pazarlama stratejileri alanında en iyilerden birisi olarak gösteriliyor. 

Dün calışma arkadaşlarına bir mektup göndererek işinden ayrıldığını duyuran Randi henüz kariyerinin başında olduğunu belirterek farklı alanlarda yol almak istediğini söyledi. 

Randi bundan sonra kendi kurduğu Web 2.0 uygulamaları geliştiren ve aynı zamanda sosyal ağlar konusunda danışmanlık hizmeti veren RtoZ Media şirketinde çalısmaya başlayacak. 

Şirketin portföyünde kendi sosyal ağını kurmak veya ilerletmek isteyen firmalar bulunuyor. Randi, Facebook'ta kazandığı deneyimi bu firmalara aktarmaya çalışacak. 

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fuckulteli 7 yıl en beğenilen
Bardağı taşıran son damla yeni sohbet uygulaması olmuştur..
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OverClocK1ng 7 yıl
Orijinalden alıntı: ogameci
türkiyede olsa onu iyi bir benzetirlerdi gel lan buraya kimsin sen benim projemi çalıyorsun suphi, recep, ramazan dalın buna

Kaçıncı evren ? :))
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ogameci 7 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

ogameci
türkiyede olsa onu iyi bir benzetirlerdi gel lan buraya kimsin sen benim projemi çalıyorsun suphi, recep, ramazan dalın buna

Kaçıncı evren ? :))


artık bıraktım dostum 13 evrende ilk 100 e girdim sonra banladılar
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nofearozi 7 yıl
yeni sohbet yüzünden olmuşturrrrr
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sadtneverdie 7 yıl
Batuist
sosyal ağ filmini izlediğimden beridir hiç haz etmiyorum şu zakırdan... çalıntı fikirle kurduğun sistem bakalım daha ne kadar gidecek... gerçi gittiğide yokya 750 milyon kullanıcı varmış.. kim inanır buna hayret ediyorum.. börtü böceklere bile profil açılan, kaç tane profili olduğunu bile unutan insanları hepsini çıksan kaç tane kalır geriye yada bu ağı adam gibi kullanan ve sırf kendini pazarlama amaçlı değilde ciddi manada arkadaşları ile bir ortam oluşturmak için giren kaç kişi vardır? sitenin istatistiklerine bakılınca en fazla kızların resim yolladıkları ve sürekli değiştirdikleri gerçeği ortaya çıkmış.. resmen vitrin olmuş bir site.. insan vitrini!

adamın başarıları ortada boş konuşmaya gerek yok. 750 milyonun yarısı sahte üyelik olsa bile facebook çok çok başarılı demektir. ilkokul arkadaşlarımı bile bulabiliyorsam kimse o siteye başarısız diyemez. sanki daha iyisi var gibi sürekli saldırma modundasınız. ekşi sözlük yazarlarından farkınız yok.
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OverClocK1ng 7 yıl
Bilmiyorum sen Social Network'u izledin mi ama adam resmen Hırsız. Onu geçtim adam satıcı. Arkadaşlarını, dostlarını satıyor.
Beş para etmez adamın teki. Neden sevelim ki? Tabii ki hırsızlıklarla, başkasının fikrini çalmalarla geldiği bu yerden olmasını istiyoruz...
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Batuist 7 yıl sadtneverdie
sadtneverdie

Batuist

sosyal ağ filmini izlediğimden beridir hiç haz etmiyorum şu zakırdan... çalıntı fikirle kurduğun sistem bakalım daha ne kadar gidecek... gerçi gittiğide yokya 750 milyon kullanıcı varmış.. kim inanır buna hayret ediyorum.. börtü böceklere bile profil açılan, kaç tane profili olduğunu bile unutan insanları hepsini çıksan kaç tane kalır geriye yada bu ağı adam gibi kullanan ve sırf kendini pazarlama amaçlı değilde ciddi manada arkadaşları ile bir ortam oluşturmak için giren kaç kişi vardır? sitenin istatistiklerine bakılınca en fazla kızların resim yolladıkları ve sürekli değiştirdikleri gerçeği ortaya çıkmış.. resmen vitrin olmuş bir site.. insan vitrini!



adamın başarıları ortada boş konuşmaya gerek yok. 750 milyonun yarısı sahte üyelik olsa bile facebook çok çok başarılı demektir. ilkokul arkadaşlarımı bile bulabiliyorsam kimse o siteye başarısız diyemez. sanki daha iyisi var gibi sürekli saldırma modundasınız. ekşi sözlük yazarlarından farkınız yok.



yazımın neresinde sitenin başarısız olduğunu söylemişim. daha okuduğunu anlayamayan birinin karşısındakine boş konuşuyorsun demek ne kadar da manidar bir durum... önce yazılanı anla sonra sağa sola agresiflik yaparak sataş.. gerçi senin birilerine sataşmak, antipatiklik yapmak için illede okuduğunu anlaman gerekmiyor, yıllardır yazdığın yorumlarından bu anlaşılıyor. sevilmeyen antipatik agresif kaale dahi alınmayan bir tip olup çıktın. üstelik sana benim yazılarıma kaç defa cevap verme dememe rağmen hala pişkin bir şekilde gelip muhatap oluyorsun.. yazma arkadaşım benim yorumlarımı alıntı yaparak yada dolaylı yoldan bana cevap verme.. insanda yüz olur yahuuu.. ilkokul arkadaşlarımı bile buluyorum deyince cem yılmazın esprisi geldi aklıma gerçekten bunu bilen bir adamın yazacağı son şey olsa gerek

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SEO-Uzmanı 7 yıl
Bl00dyHell
erencexor yaw G+ ın yükselişini ve aynı zamanda Facebookun batışını en ön koltuktan izleme fırsatını kaçırması kötü olmuş ! :( üzüldüm doğrusu ! :) :D


+1 :) :D
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S 7 yıl
Chipte okumuştum haberi çok şaşırmıştım facebook dağılıyor mu ne :S
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SEO-Uzmanı 7 yıl
yaw G+ ın yükselişini
ve aynı zamanda Facebookun batışını
en ön koltuktan izleme fırsatını kaçırması kötü olmuş ! :(
üzüldüm doğrusu ! :) :D
1 Yanıt Yanıtla +1
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Bl00dyHell 7 yıl SEO-Uzmanı
erencexor

yaw G+ ın yükselişini
ve aynı zamanda Facebookun batışını
en ön koltuktan izleme fırsatını kaçırması kötü olmuş ! :(

üzüldüm doğrusu ! :) :D



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braethxx 7 yıl
Buda abisi gibi nasıl köşeyi döndüm ama tarzında gülüyo çok sinir bozucu
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OverClocK1ng 7 yıl
Allah bilir Zuckerberg bu kızcağıza da bir kazık atmıştır ondan ayrılmıştır. O adamdan her şey beklenir. Aynen Batuist gibi ben de Sosyal Ağ'dan beri adamdan hiç haz etmiyorum. Hırsız, arkadaş satan adamın teki. Bu kıza da bir kazık atmıştır. Yoksa o kadar yükselişte olan şirkettten iyi de para alıyorsa niye ayrılsın ki? Haa iyi para almıyorsa da zaten abisinin şirketi olmasına rağmen zaten kazık yiyordur. Benim abim olsa ve şirketi olsa kardeşine iyi para verirdi herhalde. Üstelik Facebook'tayken yaptığı işle o kadar başarılı olmuş ki ödül bile almış. Yok yok. Kesin bi kazık yemiştir...
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alito 7 yıl
kadın ermiş artık çalışmasada olur bankada en az 1 milyar doları vardır. nie o işi bırakmış diyenlere şu soruyu sormak isterim.
yan gelip yatmak varken neden daha fazla çalışsın ki?
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Volkanbaba 7 yıl
Ayrılsa ne olacak kurduğu şirket batarsa facebooka geri döner zaten kurduğu şirketde dolaylı olarak facebooktan beslenecek olduğu için sorun yok.
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Batuist 7 yıl
sosyal ağ filmini izlediğimden beridir hiç haz etmiyorum şu zakırdan... çalıntı fikirle kurduğun sistem bakalım daha ne kadar gidecek... gerçi gittiğide yokya 750 milyon kullanıcı varmış.. kim inanır buna hayret ediyorum.. börtü böceklere bile profil açılan, kaç tane profili olduğunu bile unutan insanları hepsini çıksan kaç tane kalır geriye yada bu ağı adam gibi kullanan ve sırf kendini pazarlama amaçlı değilde ciddi manada arkadaşları ile bir ortam oluşturmak için giren kaç kişi vardır? sitenin istatistiklerine bakılınca en fazla kızların resim yolladıkları ve sürekli değiştirdikleri gerçeği ortaya çıkmış.. resmen vitrin olmuş bir site.. insan vitrini!
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