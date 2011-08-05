Zuckerberg'in kardeşi Facebook'taki işinden ayrıldı

2004 yılında Harvard Üniversitesi’nde okuyan Mark Zuckerberg’in küçük bir arkadaşlık paylaşım projesi olarak başlattığı Facebook, bugün 750 milyondan fazla kullanıcıya sahip dünyanın en büyük sosyal ağı. Zuckerberg’in kişisel serveti ise 13.5 milyar dolar civarında. Zuckerberg’in kurduğu bu şirketten elbette aile bireyleri de yeterince faydalanıyor. Bunlardan birisi Mark’ın kız kardeşi Randi Zuckerberg.





Abisinin yanına 2005 yılında katılan Randi, 6 yıl boyunca pazarlama stratejileri konusunda Facebook'a katkı yaptı. Hayata geçirdiği Twitter benzeri trendlerin takibini esas alan Facebook Live projesi ile bir Emmy ödülünün de sahibi olmuştu.





Randi'nin Facebook'tan ayrılmadan önceki pozisyonu Pazarlama Direktörlüğü'ydü. Randi otoriteler tarafından pazarlama stratejileri alanında en iyilerden birisi olarak gösteriliyor.





Dün calışma arkadaşlarına bir mektup göndererek işinden ayrıldığını duyuran Randi henüz kariyerinin başında olduğunu belirterek farklı alanlarda yol almak istediğini söyledi.





Randi bundan sonra kendi kurduğu Web 2.0 uygulamaları geliştiren ve aynı zamanda sosyal ağlar konusunda danışmanlık hizmeti veren RtoZ Media şirketinde çalısmaya başlayacak.





Şirketin portföyünde kendi sosyal ağını kurmak veya ilerletmek isteyen firmalar bulunuyor. Randi, Facebook'ta kazandığı deneyimi bu firmalara aktarmaya çalışacak.