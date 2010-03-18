A-Data oyuncular için hazırladığı 8GB kapasiteli yeni bellek kitini duyurdu

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Dünyanın en büyük bellek üreticilerinden A-Data, oyuncular için hazırladığı XPG markalı yeni bellek kitini satışa sunuyor. Her biri 4GB kapasiteli iki adet bellek modülünden oluşan 8GB'lık DDR3 bellek kiti, 1600MHz'de görev yapıyor ve 1.65v çalışma geriliminde 9-9-9-24 zamanlamalarıyla görev yapıyor. A-Data tarafından hazırlanan özel tasarımlı soğutuculara sahip çift kanal formundaki yeni bellek kiti, hem Intel (Clarkdale, Lynnfield, Core 2) hem de AMD'nin güncel işlemci modelleriyle kullanılabilecek.
A-Data tarafından ömür boyu garanti ile satışa sunulacağı açıklanan 8GB kapasiteli yeni bellek kiti için henüz herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
ilk 4 gb tek moduller 1066 cl9 da geldiler sonra 1333 cl9 çıktı şimdi 1600 cl9 çıkarmışlar yeni bir gelişme..
X58 için diyorsun al 2 tane 2x4 gb 3 ünü kullan alsana 12 gb olsun zaten 3x4 lerde çıkar yakında..
1600 cl9 istersen 1333 cl7 yada 1333 cl6 zorlarsan olur..
-8GB ve oyuncu için ne kadar mantıklı; tartışmaya değmez...
-Çok büyük ümitlerle çıkartıp 1600mhz CL9 olması ne kadar mantılı; tartışmaya değmez...
-8 GB rem'in X58 için olmaması ne kadar mantıklı; tartışmaya değmez...
Şaka gibi bir ürün...