A-Data oyuncular için hazırladığı 8GB kapasiteli yeni bellek kitini duyurdu

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Dünyanın en büyük bellek üreticilerinden A-Data, oyuncular için hazırladığı XPG markalı yeni bellek kitini satışa sunuyor. Her biri 4GB kapasiteli iki adet bellek modülünden oluşan 8GB'lık DDR3 bellek kiti, 1600MHz'de görev yapıyor ve 1.65v çalışma geriliminde 9-9-9-24 zamanlamalarıyla görev yapıyor. A-Data tarafından hazırlanan özel tasarımlı soğutuculara sahip çift kanal formundaki yeni bellek kiti, hem Intel (Clarkdale, Lynnfield, Core 2) hem de AMD'nin güncel işlemci modelleriyle kullanılabilecek.

A-Data tarafından ömür boyu garanti ile satışa sunulacağı açıklanan 8GB kapasiteli yeni bellek kiti için henüz herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.