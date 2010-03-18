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A-Data oyuncular için hazırladığı 8GB kapasiteli yeni bellek kitini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
9,2b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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A-Data oyuncular için hazırladığı 8GB kapasiteli yeni bellek kitini duyurdu
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Dünyanın en büyük bellek üreticilerinden A-Data, oyuncular için hazırladığı XPG markalı yeni bellek kitini satışa sunuyor. Her biri 4GB kapasiteli iki adet bellek modülünden oluşan 8GB'lık DDR3 bellek kiti, 1600MHz'de görev yapıyor ve 1.65v çalışma geriliminde 9-9-9-24 zamanlamalarıyla görev yapıyor. A-Data tarafından hazırlanan özel tasarımlı soğutuculara sahip çift kanal formundaki yeni bellek kiti, hem Intel (Clarkdale, Lynnfield, Core 2) hem de AMD'nin güncel işlemci modelleriyle kullanılabilecek.

A-Data tarafından ömür boyu garanti ile satışa sunulacağı açıklanan 8GB kapasiteli yeni bellek kiti için henüz herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.


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::Ashes:: 9 yıl
No way out tartışmaya değmez diyorsun ama tek modulde 4 gbın 2 gb a göre daha düşük frekanslarda olmasının normal olduğunu bilmiyorsun daha..
ilk 4 gb tek moduller 1066 cl9 da geldiler sonra 1333 cl9 çıktı şimdi 1600 cl9 çıkarmışlar yeni bir gelişme..
X58 için diyorsun al 2 tane 2x4 gb 3 ünü kullan alsana 12 gb olsun zaten 3x4 lerde çıkar yakında..
1600 cl9 istersen 1333 cl7 yada 1333 cl6 zorlarsan olur..
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Tolgá 9 yıl
4*4 olması iyi olmuş çok slot kaplamaz 2*4 gibi
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DH Misafiri 9 yıl
bana 1gb fazla fazla yetiyor 1gb sd ram ile ve hd3850 kartım ile bioshock oyununu en yüksek detaylarda sorunsuz oynuyorum.
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kenan yavuz 9 yıl
arkadaşlar bana 6 gb yetiyor oyun oynarken 8 gb olsa yok demem ramleri alırken 8 gb çıkacagını bilseydim 8 gb alırdım
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sgnr 9 yıl
Ram önemli özellikle video işi ile uğraşanlar için bu şekilde 4gbx2 kit güzel olmuş. Adobe artık programları için 12gb ram öneriyor sitesinde.
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No Way Out 9 yıl
Hayatımda bu kadar saçma birşey görmedim;

-8GB ve oyuncu için ne kadar mantıklı; tartışmaya değmez...



-Çok büyük ümitlerle çıkartıp 1600mhz CL9 olması ne kadar mantılı; tartışmaya değmez...



-8 GB rem'in X58 için olmaması ne kadar mantıklı; tartışmaya değmez...


Şaka gibi bir ürün...
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spaydix 9 yıl
tamda aradığım ramler 4 gb yetmiyor virtual memory kullanmadığım zaman direkt doluyor . çok ii oldu bu uygun fiyatlı olursa hemen alırım
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F.@.T.İ.H 9 yıl
degerleri iyi görünmüyor..
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heatblast 9 yıl
2x4 olarak daha iyi olmuş tek kit 4gb
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t3 9 yıl
Bunlar oyuncular içinse A-Data'nın 2200mhz'de çalısan CL7 Ramleri kimin için yapılmıs. Oyuncular için bu zamanlamalar yetiyor. CL7 daha profesyonel çalısanlar içinmi demek istiyor acaba?
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TELESCOPE 9 yıl
güzel , olmuş tek olarak
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