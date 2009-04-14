A-DATA, XPG serisi DDR2-1066MHz belleklerini duyurdu

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Özellikle Vitesta serisi yüksek performanslı bellekleriyle tanınan ve son dönemde SSD pazarına yönelik girişimleriyle gündeme gelen A-DATA, oyuncuları ve yüksek performans tutkunlarını hedef alan XPG serisi yeni belleklerini duyurdu. Firmanın DDR2 formunda olan ve 1066MHz'de çalışan yeni belleklerini modül veya kit olarak alabilmek mümkün. 1GB ve 2GB'lık modül, 2GB ve 4GB'lık ta kitler halinde satılan yeni bellekler 1066MHz'de CAS6 zamanlamalarıyla geliyor ve 1.9v-2.1v geriliminde görev yapıyorlar. A-DATA'ya özgü özel bir soğutucu ile donatılan yeni belleklerin fiyatları hakkındaysa henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.