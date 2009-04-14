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A-DATA, XPG serisi DDR2-1066MHz belleklerini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
6,6b
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13
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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A-DATA, XPG serisi DDR2-1066MHz belleklerini duyurdu
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Özellikle Vitesta serisi yüksek performanslı bellekleriyle tanınan ve son dönemde SSD pazarına yönelik girişimleriyle gündeme gelen A-DATA, oyuncuları ve yüksek performans tutkunlarını hedef alan XPG serisi yeni belleklerini duyurdu. Firmanın DDR2 formunda olan ve 1066MHz'de çalışan yeni belleklerini modül veya kit olarak alabilmek mümkün. 1GB ve 2GB'lık modül, 2GB ve 4GB'lık ta kitler halinde satılan yeni bellekler 1066MHz'de CAS6 zamanlamalarıyla geliyor ve 1.9v-2.1v geriliminde görev yapıyorlar. A-DATA'ya özgü özel bir soğutucu ile donatılan yeni belleklerin fiyatları hakkındaysa henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.


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yekoo 10 yıl
vitestalar zaten cl5 ama farklı bişeymi var ne var bunlarda?
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max975 10 yıl
gerileim 2.5 olur cas5 mi olur yinede kötü..
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Thehunt 10 yıl
cas6 ne hakketen yaa şakamı?
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fatihcanery 10 yıl
c6 ne ya ,bende c4 yaptılar heralde dedim.yinede performasını görmeden konuşmamak lazım
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emre sönmez 10 yıl
ama bişeyi anlayamadım.. gerilim 1.9 la 2.1 arasında gidip geliyo mu ? garip olur biraz :D yoksa 1.9 volt standart gerilim var da... 2.1 e kadar overclock garantisi falan mı var ? corsair da öyle bişey vardı bi ara.. belli bi voltaja kadar garanti kapsamına giriyodu :D şimdi var mı bilmem..
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darkwanderer 10 yıl
cl 6 ne ya olmamış olmamış..
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Mene 10 yıl
arkadaşlar gerilime dikkat etmiyorsunuz galiba. eğer 1.9v'da çalışırsa tek kelime ile mükemmel bence. hemen hemen bütün 1066MHz'lik ram'ler standart en az 2.1v'da çalışmaktalar
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sertert 10 yıl
cl 6 mı ? bunun neresi performans belleği
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killnOd 10 yıl
Eger tek 4gb ise cl6 normal.Ama tek 2gb ise kesinlikle yuksek bir deger 2gb larda 555-15 neredeyse standart oldu artik.
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LEON-X 10 yıl
CL-6 olmamış


Oem bellekler bile cl-5 yani
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