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A-Data'dan SATA ve USB 3.0 destekli yeni SSD: N002

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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A-Data'dan SATA ve USB 3.0 destekli yeni SSD: N002
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Önde gelen bellek üreticilerinden A-Data, yeni nesil teknolojilerle uyumlu SSD sürücüsünü duyurdu. Hem SATA-II hem de USB 3.0 desteği sunan N002 isimli yeni depolama sürücüsü, 64GB, 128GB ve 256GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneğiyle geliyor ve Alüminyum kasa kullanıyor. 8 kanal mimarisi ile 200MB/sn okuma ve 170MB/sn yazma hızlarını destekleyen NAND flash tabanlı yeni depolama sürücüsü, yeni nesil USB 3.0 teknolojisiyle uyumlu anakartlarda, yüksek transfer hızları vaat ediyor.

Satışına Ocak ayında başlanacak yeni SSD sürücüsü için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.


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grafiker 9 yıl
ben etiketlerde sata 3 görüdüm orası yanılttı beni belkide haberi okurkende II yazısını 3 olrak algılamış olabilirim.
düzeltme için sağol Killer.
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F.@.T.İ.H 9 yıl

fx57


Satışına Ocak ayında başlanacak yeni SSD sürücüsü için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.




fiyatlar cok kazık oldugundan zaten kimse acıklayamıyor..
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grafiker 9 yıl
hem ssd hem usb 3.0 hem sata3 _norma leri bile çok pahalıyken bunun fiyatını şimdiden kestirmek mümkün en düşüğü 450 usd civarında gelir. Ama uygulama odaklı işlemlerde (win açılış - program açılış ) çok hızlılar gerçektende
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KiLLeR© 9 yıl

grafiker

hem ssd hem usb 3.0 hem sata3 _norma leri bile çok pahalıyken bunun fiyatını şimdiden kestirmek mümkün en düşüğü 450 usd civarında gelir. Ama uygulama odaklı işlemlerde (win açılış - program açılış ) çok hızlılar gerçektende



Hem SATA-II hem de USB 3.0 desteği sunan.
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