A-Data'dan SATA ve USB 3.0 destekli yeni SSD: N002

Tam Boyutta Gör

Önde gelen bellek üreticilerinden A-Data, yeni nesil teknolojilerle uyumlu SSD sürücüsünü duyurdu. Hem SATA-II hem de USB 3.0 desteği sunan N002 isimli yeni depolama sürücüsü, 64GB, 128GB ve 256GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneğiyle geliyor ve Alüminyum kasa kullanıyor. 8 kanal mimarisi ile 200MB/sn okuma ve 170MB/sn yazma hızlarını destekleyen NAND flash tabanlı yeni depolama sürücüsü, yeni nesil USB 3.0 teknolojisiyle uyumlu anakartlarda, yüksek transfer hızları vaat ediyor.

Satışına Ocak ayında başlanacak yeni SSD sürücüsü için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.