A Knight of the Seven Kingdoms'ın 2. sezonu hakkında ilk detaylar paylaşıldı

A Knight of the Seven Kingdoms 2. Sezon, The Sworn Sword'u Ekrana Uyarlayacak
İlk sezon gibi 2. sezon da altı bölümden oluşacak. Bölümlerin süresi yine 30 ila 60 dakikası arasında değişecek. İlk sezonda olduğu gibi 2. sezonda da George R.R. Martin yaratım sürecine doğrudan katkıda bulunacak ki kendisi zaten daha birkaç gün önce setten paylaşımlar yaptı.
Çekimlerine bir süre önce başlanan 2. sezon, bu diziye kaynaklık eden Dunk & Egg serisinin en sevilen kitaplarından olan The Sworn Sword'u ekrana uyarlayacak. Serinin ikinci kitabı olan The Sworn Sword'da Dunk & Egg'in yolu Dorne'a uzanıyor. Westeros'un Güneş ile kavrulan bu köşesinde kuraklığın baş göstermesi, bölgedeki iki haneyi karşı karşıya getiriyor. Dunk'ın bu hanelerden biriyle olan bağı, onurlu bir şövalye olmaya çalışan Dunk ile küçük yaverini sadakatlarının sınanacağı bir krizin içine atıyor.
A Knight of the Seven Kingdoms'ın 2. sezonu için net bir yayın tarihi açıklanmamış olsa da 2027'nin ilk yarısında yayınlanması bekleniyor.