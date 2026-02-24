Giriş
    A Knight of the Seven Kingdoms'ın 2. sezonu hakkında ilk detaylar paylaşıldı

    Game of Thrones evreninde geçen A Knight of the Seven Kingdoms'ın 2. sezonu hakkında ilk detaylar paylaşıldı: İşlenecek hikâye, bölüm sayısı, yayın tarihi ve daha fazlası...

    A Knight of the Seven Kingdoms 2. sezon hakkında ilk detaylar paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Pazar günü final yapan ilk sezonuyla büyük beğeni kazanan A Knight of the Seven Kingdoms, yıllardır çıkan en başarılı Game of Thrones işi olarak serinin hayranlarını fazlasıyla mutlu etti. Bu yüzden hazırlıklarına başlanan 2. sezon artık eskisinden de daha heyecanla bekleniyor. Neyse ki 2. sezon için öyle uzun süre beklememiz gerekmeyecek. Hatırlarsanız dizinin yaratıcıları, A Knight of the Seven Kingdoms'ın yıllık bir dizi olacağını ve 2027'de 2. sezonuyla geri döneceğini açıklamıştı. Dün paylaşılan bilgilerle birlikte işin bu kısmı tekrar doğrulanırken, 2. sezona dair ilk detaylar da paylaşıdı.

    A Knight of the Seven Kingdoms 2. Sezon, The Sworn Sword'u Ekrana Uyarlayacak

    İlk sezon gibi 2. sezon da altı bölümden oluşacak. Bölümlerin süresi yine 30 ila 60 dakikası arasında değişecek. İlk sezonda olduğu gibi 2. sezonda da George R.R. Martin yaratım sürecine doğrudan katkıda bulunacak ki kendisi zaten daha birkaç gün önce setten paylaşımlar yaptı.

    Çekimlerine bir süre önce başlanan 2. sezon, bu diziye kaynaklık eden Dunk & Egg serisinin en sevilen kitaplarından olan The Sworn Sword'u ekrana uyarlayacak. Serinin ikinci kitabı olan The Sworn Sword'da Dunk & Egg'in yolu Dorne'a uzanıyor. Westeros'un Güneş ile kavrulan bu köşesinde kuraklığın baş göstermesi, bölgedeki iki haneyi karşı karşıya getiriyor. Dunk'ın bu hanelerden biriyle olan bağı, onurlu bir şövalye olmaya çalışan Dunk ile küçük yaverini sadakatlarının sınanacağı bir krizin içine atıyor.

    A Knight of the Seven Kingdoms'ın 2. sezonu için net bir yayın tarihi açıklanmamış olsa da 2027'nin ilk yarısında yayınlanması bekleniyor.

