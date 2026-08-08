A Knight of the Seven Kingdoms'ın 2. sezonu için beklenen haber geldi

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Özellikle serinin hayranlarını fazlasıyla memnun eden ilk sezonuyla Game of Thrones markasını adeta rehabilite eden A Knight of the Seven Kingdoms, yakında 2. sezonuyla ekranlara dönecek. "Her yıl yeni bir sezon" hedefiyle yola çıkan dizinin 2. sezonu, önümüzdeki yılın başında izleyici ile buluşacak. Nitekim bugün gelen bilgiler, dizinin artık bu hedefini tutturmaya bir adım daha yaklaştığını gösteriyor.

A Knight of the Seven Kingdoms'ın 2. Sezon Çekimleri Tamamlandı

Dizinin başrol oyuncularından Dexter Sol Ansell (Egg), 2. sezon çekimlerinin tamamlandığını duyurdu. İspanya'daki yoğun yağışlar sebebiyle sekteye uğrayan çekimlerin iki ay gecikmeli de olsa tamamlanmış olması, dizinin söz verildiği gibi 2027'nin başına yetişebileceği anlamına geliyor.

2. Sezon, The Sworn Sword Hikâyesini Ekrana Uyarlayacak

A Knight of the Seven Kingdoms'ın 2. sezonu, diziye kaynaklık eden Dunk & Egg serisinin en sevilen kitaplarından olan The Sworn Sword'u ekrana uyarlayacak. Serinin ikinci kitabı olan The Sworn Sword'da Dunk & Egg'in yolu Dorne'a uzanıyor. Westeros'un Güneş ile kavrulan bu köşesinde kuraklığın baş göstermesi, bölgedeki iki haneyi karşı karşıya getiriyor. Dunk'ın bu hanelerden biriyle olan bağı, onurlu bir şövalye olmaya çalışan Dunk ile küçük yaverini sadakatlarının sınanacağı bir krizin içine atıyor.

Netflix, The Witcher 5. sezonu 2026 programından çıkardı 13 sa. önce eklendi

Bu yeni macerada ekibe katılacak üç isim Lucy Boynton (Bohemian Rhapsody), Babou Ceesay (Alien: Earth) ve Peter Mullan (Ozark) olacak. Genç oyuncu Lucy Bonton, Ser Dunk ile yolu kesişen Lady Rohanne'e hayat verecek. Babou Ceesay, Ser Bennis'i canlandırırken, tecrübeli oyuncu Peter Mullan da Ser Eustace Osgrey'e hayat verecek.

İlk sezon gibi 2. sezon da altı bölümden oluşacak. Bölümlerin süresi yine 30 ila 60 dakikası arasında değişecek. İlk sezonda olduğu gibi 2. sezonda da George R.R. Martin yaratım sürecine doğrudan katkıda bulunacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Sinema ve Dizi Haberleri

A Knight of the Seven Kingdoms 2. sezon için beklenen haber geldi

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: