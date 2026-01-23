A Knight of the Seven Kingdoms, HBO'nun en iyi açılış yapan dizilerinden biri oldu

A Knight of the Seven Kingdoms, İzlenme Rakamlarıyla HBO'nun Yüzünü Güldürdü
HBO, dizinin Pazar günü izleyici ile buluşan ilk bölümünün ilk üç günde sadece ABD'de 6.7 milyon izleyiciye ulaştığını duyurdu. Bu da diziyi, HBO Max'te bugüne kadar en iyi açılışı yapan üç diziden biri yapıyor. HBO diğer ikisinin hangileri olduğunu paylaşmadı ama House of the Dragon ve The Last of Us olduğunu varsayabiliriz. House of the Dragon'ın 2. sezonu 7.8 milyon izleyici ile açılış yapmıştı. A Knight of the Seven Kingdoms bunun biraz altında kalmış olsa da House of the Dragon 2. sezonun yarattığı hayal kırıklığı sonrası bu kabul edilebilir bir düşüş.
George R.R. Martin'in Game of Thrones'un (Buz ve Ateşin Şarkısı serisinin) uzantısı olarak yazdığı Dunk & Egg kitaplarından uyarlanan A Knight of the Seven Kingdoms'ın ilk sezonu altı bölümden oluşuyor. HBO altı bölümü de haftalık olarak yayınlayacak. Dizi daha şimdiden 2. sezon onayını da almış durumda.
A Knight of the Seven Kingdoms, orijinal seride anlatılan olayların yaklaşık 100 yıl öncesinde geçiyor. Epey seveni olan Dunk & Egg serisi, Westeros’un efsanevi şövalyelerinden olan Ser Duncan the Tall ile yaveri Egg’in (Aegon V Targaryen) maceralarını anlatıyor. Taht üzerinde hak iddia edebilecek Targaryen ailesi üyelerinden olan Aegon V Targaryen (Egg) ile Ser Duncan’ın Westeros boyunca uzanan maceralarını anlatacak olan dizi, Westeros’un geçmişini ve taht savaşlarından önceki düzeni daha detaylı şekilde görmemizi sağlayacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: