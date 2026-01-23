A Knight of the Seven Kingdoms, HBO'nun en iyi açılış yapan dizilerinden biri oldu

Tam Boyutta Gör Game of Thrones'tan sonra House of the Dragon'ın da izleyicileri hayal kırıklığa uğratacak bir yola girmesi, Game of Thrones markasına zarar verdi. Öyle ki pek çok kişi yeni Game of Thrones dizisi A Knight of the Seven Kindoms'a o kadar da büyük bir ilgi olmayabileceğini düşünenler vardı. Ancak günün sonunda bu endişe boşa çıktı. A Knight of the Seven Kingdoms, en azından ilk bölümü itibarıyla HBO'nun beklentilerini karşıladı.

A Knight of the Seven Kingdoms, İzlenme Rakamlarıyla HBO'nun Yüzünü Güldürdü

HBO, dizinin Pazar günü izleyici ile buluşan ilk bölümünün ilk üç günde sadece ABD'de 6.7 milyon izleyiciye ulaştığını duyurdu. Bu da diziyi, HBO Max'te bugüne kadar en iyi açılışı yapan üç diziden biri yapıyor. HBO diğer ikisinin hangileri olduğunu paylaşmadı ama House of the Dragon ve The Last of Us olduğunu varsayabiliriz. House of the Dragon'ın 2. sezonu 7.8 milyon izleyici ile açılış yapmıştı. A Knight of the Seven Kingdoms bunun biraz altında kalmış olsa da House of the Dragon 2. sezonun yarattığı hayal kırıklığı sonrası bu kabul edilebilir bir düşüş.

George R.R. Martin'in Game of Thrones'un (Buz ve Ateşin Şarkısı serisinin) uzantısı olarak yazdığı Dunk & Egg kitaplarından uyarlanan A Knight of the Seven Kingdoms'ın ilk sezonu altı bölümden oluşuyor. HBO altı bölümü de haftalık olarak yayınlayacak. Dizi daha şimdiden 2. sezon onayını da almış durumda.

Disney+, yeni Türk dizilerini tanıttı 7 sa. önce eklendi

A Knight of the Seven Kingdoms, orijinal seride anlatılan olayların yaklaşık 100 yıl öncesinde geçiyor. Epey seveni olan Dunk & Egg serisi, Westeros’un efsanevi şövalyelerinden olan Ser Duncan the Tall ile yaveri Egg’in (Aegon V Targaryen) maceralarını anlatıyor. Taht üzerinde hak iddia edebilecek Targaryen ailesi üyelerinden olan Aegon V Targaryen (Egg) ile Ser Duncan’ın Westeros boyunca uzanan maceralarını anlatacak olan dizi, Westeros’un geçmişini ve taht savaşlarından önceki düzeni daha detaylı şekilde görmemizi sağlayacak.

