A Knight of the Seven Kingdoms, her bölümle izleyici sayısını biraz daha artırıyor

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Son günlerin çok konuşulan dizisi A Knight of the Seven Kingdoms, sergilediği performansla HBO'nun yüzünü güldürmeye devam ediyor. Her bölümüyle çıtayı biraz daha yükselten dizinin övgüleri kulaktan kulağa yayıldıkça, yeni bölümler için ekran başına geçen izleyicilerin sayısı da artıyor. Nitekim HBO dün yaptığı açıklamada, bölümlerin izleyici sayılarının giderek arttığını duyurdu.

A Knight of the Seven Kingdoms'ın ilk bölümü, yayınlandıktan sonraki üç günde sadece ABD'de 6.7 milyon izleyiciye ulaşmıştı. Bu da yeni Game of Thrones dizisi HBO'nun en iyi açılış yapan dizilerinden biri yapmak için yeterli olmuştu. Dizinin yayınlanan son bölümü ise aynı sürede 9.2 milyon izleyiciye ulaştı. HBO'nun dizinin izleyici sayısını her bölümde biraz daha arttığını söylüyor. Öyle ki bölümlerin ABD'deki ortalama izleyici sayısı 13 milyona yaklaşmı durumda. Bu da A Knight of the Seven Kingdoms'ı HBO'nun en çok izlenen dizilerinden biri yapıyor.

Bu arada HBO, doktor dizisi The Pitt'in şu sıralar yayınlanan 2. sezonunun da benzer bir grafik çizdiğini belirtiyor. Bölüm başına ortalama 12 milyon izleyici çeken dizi, ilk sezondaki izleyici sayısını yüzde 50 artırmış durumda.

A Knight of the Seven Kingdoms, Önümüzdeki Yıl 2. Sezonuyla Geri Dönecek

George R.R. Martin'in Game of Thrones'un (Buz ve Ateşin Şarkısı serisinin) uzantısı olarak yazdığı Dunk & Egg kitaplarından uyarlanan A Knight of the Seven Kingdoms, A Knight of the Seven Kingdoms, orijinal seride anlatılan olayların yaklaşık 100 yıl öncesinde geçiyor. Epey seveni olan Dunk & Egg serisi, Westeros’un efsanevi şövalyelerinden olan Ser Duncan the Tall ile yaveri Egg’in (Aegon V Targaryen) maceralarını anlatıyor.

A Knight of the Seven Kingdoms 2. sezon ne zaman yayınlanacak; Aç 2 hf. önce eklendi

Daha başlamadan 2. sezon onayını alan A Knight of the Seven Kingdoms, yeni sezon için izleyicileri uzun süre bekletmeyecek. 2. sezon için henüz resmi bir yayın açıklanmasa da dizinin yaratıcısı, her yıl yeni bir sezon çıkacağını söylüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Sinema ve Dizi Haberleri

A Knight of the Seven Kingdoms'ın izleyici sayısı giderek artıyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: