A Knight of the Seven Kingdoms'ın yıldızı X-Men ekibine katılıyor

İlk olarak Knight Edge Media tarafından aktarılan, daha sonra başka kaynaklar tarafından da doğrulanan bilgilere göre Beast karakterine Peter Claffey hayat verecek. Claffey, Game of Thrones dizisi A Knight of the Seven Kingdoms'ın yıldızı olarak adından söz ettirmeyi başarmıştı.
Bu haber henüz Marvel tarafından resmi olarak doğrulanmış değil. Ancak Peter Claffey'nin ismi bir süredir gündemdeydi. Şimdi birden fazla kaynağın bu bilgiyi doğruluyor olması, resmi bir açıklamanın da yakında geleceğini düşündürüyor.
Yeni X-Men Filmi 2028 Yılında Çıkacak
Yeni X-Men filmini daha önce Marvel için Thunderbolts filmini de yöneten Jake Schreier çekecek. Filmde Jean Grey'a Sadie Sink, Cyclops'a Kit Connor, Profesör X'e Christopher Abbott, Rogue'a Inde Navarrette, Emma Frost'a Samara Weaving, Storm'a Maya Boyd ve filmin kötüsü Mister Sinister'a ise Adam Driver hayat verecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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