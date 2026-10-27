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    A Knight of the Seven Kingdoms'ın yıldızı X-Men ekibine katılıyor

    Game of Thrones dizisi A Knight of the Seven Kingdoms ile yıldızı parlayan Peter Claffey, şimdi de Marvel evrenine adım atıyor. Claffey, X-Men'in önemli üyelerinden birini canlandıracak.

    A Knight of the Seven Kingdoms'ın yıldızı X-Men ekibine katılıyor Tam Boyutta Gör
    Yeni Avengers filmleri sonrası sinematik evreninde yeni bir döneme geçecek olan Marvel, bu yeni dönemde X-Men'i de hikâyenin önemli bir parçası hâline getirmeyi planlıyor. Bunun için hazırlıklara başlayan stüdyo, kısa süre önce yeni X-Men ekibinin önemli bir kısmını duyurdu. Jean Grey, Cyclops, Profesör X, Rogue gibi önemli karakterleri kimlerin canlandıracağı belli olurken, Beast gibi birkaç karakterin oyuncusu henüz belirlenmediği için açıklanmadı. Ancak artık Beast'i canlandıracak oyuncu da belirlenmiş görünüyor.

    İlk olarak Knight Edge Media tarafından aktarılan, daha sonra başka kaynaklar tarafından da doğrulanan bilgilere göre Beast karakterine Peter Claffey hayat verecek. Claffey, Game of Thrones dizisi A Knight of the Seven Kingdoms'ın yıldızı olarak adından söz ettirmeyi başarmıştı.

    Bu haber henüz Marvel tarafından resmi olarak doğrulanmış değil. Ancak Peter Claffey'nin ismi bir süredir gündemdeydi. Şimdi birden fazla kaynağın bu bilgiyi doğruluyor olması, resmi bir açıklamanın da yakında geleceğini düşündürüyor.

    Yeni X-Men Filmi 2028 Yılında Çıkacak

    Yeni X-Men filmini daha önce Marvel için Thunderbolts filmini de yöneten Jake Schreier çekecek. Filmde Jean Grey'a Sadie Sink, Cyclops'a Kit Connor, Profesör X'e Christopher Abbott, Rogue'a Inde Navarrette, Emma Frost'a Samara Weaving, Storm'a Maya Boyd ve filmin kötüsü Mister Sinister'a ise Adam Driver hayat verecek.

    A Knight of the Seven Kingdoms'ın yıldızı X-Men oluyor Tam Boyutta Gör

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    emrahmt 3 gün önce

    tuhaf

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