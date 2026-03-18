A Quiet Place 3 sonunda geliyor: Oyuncu kadrosu ve detayları açıklandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Uzun süredir beklenen A Quiet Place 3, epey gecikmeli de olsa gerçeğe dönüşüyor. Son haftalarda çok daha somut bir hâl alan proje için hazırlıkların hız kazanmasıyla birlikte merak edilen detaylar da belli oldu. Dün filmin hem oyuncu kadrosu hem de yeni detayları paylaşıldı.

Aynı ilk iki filmde olduğu gibi A Quiet Place 3'ü de John Krasinski yazıp yönetecek. Hikâyenin merkezindeki Abbott ailesinin üyelerine hayat veren Emily Blunt, Noah Jupe ve Millicent Simmonds da aynı rollerde geri dönecek. Üçüncü film için geri dönen bir diğer isim de ikinci filmde seriye dâhil olan Cillian Murphy (Oppenheimer, Peaky Blinders) olacak.

A Quiet Place 3, 9 Temmuz 2027'de Vizyona Girecek

Tam Boyutta Gör A Quiet Place 3'te Emily Blunt ve Cillian Murphy'e üç dikkat çekici isim katılacak. Jack O’Connell (Sinners), Jason Clarke (Oppenheimer) ve Katy O’Brian (The Running Man). Çekimlerine bu baharda başlanacak film, 9 Temmuz 2027'de vizyona girecek.

Dünyanın en iyi korkunç korku filmleri 5 ay önce eklendi

A Quiet Place serisi, sessizliğin ölüm kalım meselesi hâline geldiği bir dünyada geçiyor. Sese duyarlı uzaylı yaratıkların dünyayı istila ettiği bu felaket sırasında hayatta kalmaya çalışan Abbott ailesi, her adımını dikkatle atmak zorunda kalıyor. İlk film Abbott ailesini sessizlik içinde kurduğu yaşamı sürdürmeye çalışmasını konu alırken, devam filmiyle birlikte hikâye dış dünyaya biraz daha açılmıştı. Bu yüzden üçüncü filmin de daha geniş ölçekli bir film olması bekleniyor.

