A Quiet Place 3 sonunda geliyor: Oyuncu kadrosu ve detayları açıklandı

Aynı ilk iki filmde olduğu gibi A Quiet Place 3'ü de John Krasinski yazıp yönetecek. Hikâyenin merkezindeki Abbott ailesinin üyelerine hayat veren Emily Blunt, Noah Jupe ve Millicent Simmonds da aynı rollerde geri dönecek. Üçüncü film için geri dönen bir diğer isim de ikinci filmde seriye dâhil olan Cillian Murphy (Oppenheimer, Peaky Blinders) olacak.
A Quiet Place 3, 9 Temmuz 2027'de Vizyona Girecek
A Quiet Place serisi, sessizliğin ölüm kalım meselesi hâline geldiği bir dünyada geçiyor. Sese duyarlı uzaylı yaratıkların dünyayı istila ettiği bu felaket sırasında hayatta kalmaya çalışan Abbott ailesi, her adımını dikkatle atmak zorunda kalıyor. İlk film Abbott ailesini sessizlik içinde kurduğu yaşamı sürdürmeye çalışmasını konu alırken, devam filmiyle birlikte hikâye dış dünyaya biraz daha açılmıştı. Bu yüzden üçüncü filmin de daha geniş ölçekli bir film olması bekleniyor.
Türkiyede gelmez malsesef gelse bile 1,2m den aşağı sattırmazlar. Bize ucuz araba haram çünkü [resim]
Hafif araç çitlenbik gibi, ne yalan söyleyeyim araç çok hoşuma gitti, şehir içinde ideal bir araç
bence pastadan ciddi bir pay alabilir
hiç fena değil evin 2. arabası olur