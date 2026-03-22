Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    A18 çipli yeni iPad, 2026'nın ilk yarısında geliyor

    Teknoloji devi Apple’ın A18 çipli yeni iPad modeli, 2026’nın ilk yarısında tanıtılabilir. İşte performans ve yapay zeka desteğiyle gelecek yeni modelin detayları:

    Apple’ın giriş seviyesi tablet serisini hedef alan A18 çipli yeni iPad modeli için takvim netleşmeye başladı. Mark Gurman tarafından paylaşılan bilgilere göre şirket, uzun süredir üzerinde çalıştığı bu modeli 2026 yılının ilk yarısında piyasaya sürmeyi planlıyor. Lansmanın iOS 26.4 sürüm döngüsüyle bağlantılı olduğu ve en erken Nisan ayında, tedarik zinciri koşullarına bağlı olarak ise Mayıs ayına kadar uzayabileceği ifade ediliyor. Bu yeni model, Apple’ın uygun fiyatlı tablet segmentindeki konumunu güncellemeyi amaçlarken, özellikle işlemci tarafında önemli bir sıçrama sunacak.

    A18 çip ve Apple Intelligence desteği öne çıkıyor

    Yeni iPad modelinin en dikkat çekici değişikliği, mevcut nesilde kullanılan A16 işlemciden A18 çipine geçiş olacak. Halihazırda iPhone 14 Pro serisinde kullanılan A16 çip, günlük kullanım ve temel üretkenlik ihtiyaçları için yeterli performans sunuyordu. Ancak A18 çipiyle birlikte cihazın işlem gücünde kayda değer bir artış bekleniyor.

    A18 çipli yeni iPad, 2026'nın ilk yarısında geliyor Tam Boyutta Gör
    Apple Intelligence desteği, bu yeni modelle birlikte daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşacak. Apple’ın yazılım ekosistemine entegre ettiği bu yapay zeka altyapısı, özellikle metin işleme, kişisel asistan yetenekleri ve sistem genelinde öneri mekanizmaları gibi alanlarda kendini gösterecek. Ancak bu özelliklerin tam anlamıyla olgunlaşmasının iOS 26.5 sürümüne kadar zaman alacağı belirtiliyor. Şirketin WWDC24 etkinliğinde duyurduğu gelişmiş Siri yeteneklerinin de bu güncellemeyle birlikte devreye alınması bekleniyor.

    Bununla birlikte, yeni modelin getirdiği yeniliklerin büyük ölçüde işlemci yükseltmesiyle sınırlı kalacağı görülüyor. Tasarım, ekran teknolojisi veya kamera tarafında köklü değişikliklere dair güçlü bir bilgi bulunmuyor. Tedarik zinciri tarafında ise bazı belirsizlikler dikkat çekiyor. Lansmanın Nisan ayında gerçekleşme ihtimali güçlü olsa da üretim ve dağıtım süreçlerindeki olası aksaklıklar nedeniyle Mayıs ayına sarkabileceği belirtiliyor. Bu durum, Apple’ın son yıllarda sıkça karşılaştığı küresel üretim dalgalanmalarının hâlâ etkisini sürdürdüğünü gösteriyor. Öte yandan, şirketin kendi geliştirdiği C1 modem ve N1 ağ çipini bu modele entegre edebileceğine dair söylentiler bulunsa da, bu konuda henüz doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    en iyi tansiyon aleti kadınlar kulübü 50cc motor alacaklara tavsiyeler en iyi çay karışımı antalya ankara yol tarifi vestel tv kablosuz erişim seçeneği yok

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Vivo Y19S
    Vivo Y19S
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Huawei MateBook D16
    Huawei MateBook D16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum