A18 çipli yeni iPad, 2026'nın ilk yarısında geliyor

Tam Boyutta Gör Apple’ın giriş seviyesi tablet serisini hedef alan A18 çipli yeni iPad modeli için takvim netleşmeye başladı. Mark Gurman tarafından paylaşılan bilgilere göre şirket, uzun süredir üzerinde çalıştığı bu modeli 2026 yılının ilk yarısında piyasaya sürmeyi planlıyor. Lansmanın iOS 26.4 sürüm döngüsüyle bağlantılı olduğu ve en erken Nisan ayında, tedarik zinciri koşullarına bağlı olarak ise Mayıs ayına kadar uzayabileceği ifade ediliyor. Bu yeni model, Apple’ın uygun fiyatlı tablet segmentindeki konumunu güncellemeyi amaçlarken, özellikle işlemci tarafında önemli bir sıçrama sunacak.

A18 çip ve Apple Intelligence desteği öne çıkıyor

Yeni iPad modelinin en dikkat çekici değişikliği, mevcut nesilde kullanılan A16 işlemciden A18 çipine geçiş olacak. Halihazırda iPhone 14 Pro serisinde kullanılan A16 çip, günlük kullanım ve temel üretkenlik ihtiyaçları için yeterli performans sunuyordu. Ancak A18 çipiyle birlikte cihazın işlem gücünde kayda değer bir artış bekleniyor.

Tam Boyutta Gör Apple Intelligence desteği, bu yeni modelle birlikte daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşacak. Apple’ın yazılım ekosistemine entegre ettiği bu yapay zeka altyapısı, özellikle metin işleme, kişisel asistan yetenekleri ve sistem genelinde öneri mekanizmaları gibi alanlarda kendini gösterecek. Ancak bu özelliklerin tam anlamıyla olgunlaşmasının iOS 26.5 sürümüne kadar zaman alacağı belirtiliyor. Şirketin WWDC24 etkinliğinde duyurduğu gelişmiş Siri yeteneklerinin de bu güncellemeyle birlikte devreye alınması bekleniyor.

Bununla birlikte, yeni modelin getirdiği yeniliklerin büyük ölçüde işlemci yükseltmesiyle sınırlı kalacağı görülüyor. Tasarım, ekran teknolojisi veya kamera tarafında köklü değişikliklere dair güçlü bir bilgi bulunmuyor. Tedarik zinciri tarafında ise bazı belirsizlikler dikkat çekiyor. Lansmanın Nisan ayında gerçekleşme ihtimali güçlü olsa da üretim ve dağıtım süreçlerindeki olası aksaklıklar nedeniyle Mayıs ayına sarkabileceği belirtiliyor. Bu durum, Apple’ın son yıllarda sıkça karşılaştığı küresel üretim dalgalanmalarının hâlâ etkisini sürdürdüğünü gösteriyor. Öte yandan, şirketin kendi geliştirdiği C1 modem ve N1 ağ çipini bu modele entegre edebileceğine dair söylentiler bulunsa da, bu konuda henüz doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

A18 çipli yeni iPad, 2026'nın ilk yarısında geliyor

