    Apple A19, PassMark tek çekirdek testinde masaüstü işlemcileri geride bıraktı!

    iPhone 17 serisine güç veren A19, PassMark’ın tek çekirdek testinde masaüstü işlemciler dahil piyasadaki tüm rakipleri geride bırakarak en yüksek skoru elde etti.

    A19, PassMark tek çekirdek testinde masaüstü işlemcileri geçti! Tam Boyutta Gör
    Apple’ın yeni akıllı telefonları iPhone 17’de standart A19, iPhone 17 Air ve Pro modellerinde ise A19 Pro işlemcisiyle geliyor. Bu çipler, şirketin bugüne kadarki en güçlü mobil işlemcileri olmanın ötesinde, genel anlamda da zirvede yer alıyor. PassMark’ın tek çekirdek testinde A19, masaüstü işlemciler dahil piyasadaki tüm rakipleri geride bırakarak en yüksek skoru elde etti. Üstelik bunu, çok daha düşük güç tüketimiyle ve tamamen pasif soğutmayla gerçekleştirdi.

    A19 ve A19 Pro arasında neredeyse ölçüm hatası kadar fark bulunuyor. Resmi sonuçlara göre tek çekirdek performans lideri 5.149 puanla A19 oldu, A19 Pro ise 5.088 puan aldı. A19, Apple’ın masaüstü sınıfı M3 Ultra’sını (28 ve 32 çekirdekli sürümler), Intel’in Core Ultra 9 285K modelini ve AMD’nin EPYC 4585PX işlemcisini tek çekirdekte geride bırakmayı başardı.

    Karşılaştırmada TDP değerleri de paylaşılsa da, bunlar tek çekirdek yük altında gerçek tüketimi göstermiyor. Bu nedenle PassMark, tek çekirdek güç kullanımını yaklaşık olarak tahmin etti: A19 için 4W, 285K için 44W, EPYC için 56W. Hesaplar birebir doğru olmasa bile aradaki fark o kadar büyük ki, sonucu değiştirmiyor. A19 verimlilik açısından rakiplerinin çok ilerisinde.

    İşlemcinin geride kaldığı nokta ise çok çekirdek performansı. Daha fazla çekirdek devreye girdiğinde masaüstü rakiplerinin gerisinde kalıyor. Bu da normal, zira A19 sonuçta mobil odaklı ve çok daha az çekirdeğe sahip. Dahası, A19'un buhar odası soğutmaya sahip olmayan iPhone 17 üzerinde çalıştığını belirtelim. Buna rağmen böyle bir performans sergilemesi gerçekten etkileyici.

