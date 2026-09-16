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    AB, 15 yaş altına çevrimiçi oyunları ve yapay zekayı yasaklamayı planlıyor

    AB, 15 yaş altı çocukların sohbet botları, sosyal medya ve çevrim içi oyunlara erişimini kısıtlamaya hazırlanıyor. Taslak, şirketlere küresel gelirlerinin yüzde 6'sına kadar ceza öngörüyor.

    AB, 15 yaş altına çevrimiçi oyunları ve yapay zekayı yasaklayacak Tam Boyutta Gör
    Avrupa Birliği, çocukların dijital platformlara erişimini sınırlandırmaya yönelik çalışmalarını genişletiyor. Hazırlanan AB Çocuk Yasası (EU Kids Act) taslağı, 15 yaş altındaki çocukların sosyal medyanın yanı sıra video paylaşım platformları, yapay zeka sohbet botları ve çevrim içi oyunlara erişimini de kısıtlamayı öngörüyor. Ebeveyn gözetimi altındaki kullanımlar için ise istisnalar planlanıyor.

    Reuters'ın aktardığı bilgilere göre taslağın perşembe günü sunulması bekleniyor. Ancak düzenlemenin mevcut halinin değişebileceği de belirtiliyor. Yasanın yürürlüğe girmesi için AB üyesi ülkeler ile Avrupa Parlamentosu'nun onayı gerekiyor.

    Yaşa göre farklı kurallar uygulanabilir

    Teklif, çocukların yaşlarına göre farklı erişim koşulları belirliyor. 15 yaş ve üzerindeki kullanıcıların kendi hesaplarını açmasına izin verilmesi planlanırken 13 ve 14 yaşındaki çocuklar için hesapların ebeveynler tarafından oluşturulabilmesi öngörülüyor. Bu hesaplarda iletişim kurulabilecek kişiler sınırlandırılacak ve katı zaman kısıtlamaları uygulanacak.

    3 ila 12 yaş arasındaki çocuklar ise tamamen ebeveyn kontrolündeki hesaplar üzerinden yalnızca çocuklara uygun hizmetlere erişebilecek. 3 yaşından küçük çocukların dijital platformlara erişimi tamamen engellenecek.

    Düzenleme kapsamında sosyal medya ve video paylaşım platformlarında hesap açılırken yaş doğrulaması yapılması gerekecek. Çocukların çevrim içi oyun indirmesinden önce de yaş kontrolü uygulanacak.

    Bağımlılık yaratan tasarımlara müdahale

    AB, 15 yaş altına çevrimiçi oyunları ve yapay zekayı yasaklayacak Tam Boyutta Gör
    AB'nin hazırladığı kurallar, platformların çocukları uzun süre çevrim içi tutmaya yönelik tasarımlarını da hedefliyor. Şirketlerin bağımlılık oluşturan tasarımlardan ve zararlı içerik akışlarından kaçınması gerekecek.

    Sonsuz kaydırma, otomatik oynatma ve anlık bildirimler gibi özellikler, çocuk güvenliği açısından uzun süredir tartışılıyor. AB, bu tür uygulamaların çocuklar üzerindeki etkisini azaltmayı amaçlıyor.

    Şirketlere dev cezalar kesilebilir

    Taslakta yer alan kurallara uymayan şirketler için ciddi mali yaptırımlar öngörülüyor. Buna göre kuruluşlara yıllık gelirlerinin yüzde 6'sına kadar para cezası uygulanabilecek.

    Meta'nın 2025 yılında 200,97 milyar dolar gelir açıkladığı dikkate alındığında şirket için teorik olarak yaklaşık 12,1 milyar dolarlık maksimum ceza söz konusu olabilir.

    Düzenlemenin kapsamı yalnızca sosyal medya şirketleriyle sınırlı kalmıyor. Uygulama mağazaları ve yapay zeka destekli arkadaşlık uygulamaları da teklifin hedeflediği hizmetler arasında yer alıyor.

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