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Oynat Avrupa Birliği'nde elektrikli otomobil satışları ekim ayında rekor artış gösterdi. Ekimde tam elektrikli araç satışları yüzde 61,4 artarak 280 bine ulaştı ve pazardan yaklaşık yüzde 30 pay aldı. Benzinli ve dizel otomobillerdeki sert düşüşle birlikte elektrikli modeller, geleneksel araçların toplamını geride bıraktı. BYD ve Tesla gibi devler de büyümesini sürdürdü. Sektörde hibrit liderliği sürerken, elektriklilerin pazar payı hızla artıyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Avrupa Birliği’nde otomobil pazarı ekimde sınırlı büyürken elektrikli modellere talep hızla arttı. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği’nin (ACEA) verilerine göre, toplam pazar yüzde 2,6 büyümeyle 939.447 adede ulaştı. Tamamen elektrikli otomobil satışları ise yüzde 61,4 artarak 279.799’a çıktı. Böylece ekimde trafiğe çıkan her 10 yeni otomobilden yaklaşık üçü elektrikli oldu.

Hibritler hala lider

Pazarın en çok tercih edilen motor tipi hala tam hibritler. Ekimde 316.940 adetlik satışa ulaşan bu modeller, toplamdan yaklaşık yüzde 34 pay aldı. Ancak yıllık büyüme yüzde 0,3’te kaldı. Şarj edilebilir hibritler ise yaklaşık yüzde 6 artışla 102.301 adede ulaştı.

Benzinli ve dizel otomobillerde düşüş sürdü. Benzinli modeller 158.970, dizeller 51.177 adetle ekimi tamamladı. Her iki kategoride de gerileme yaklaşık yüzde 30’u buldu. Hibritler dışında kalan benzinli ve dizel otomobillerin toplamı, elektriklilerin yaklaşık 70 bin adet gerisinde kaldı.

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Yılın ilk 10 ayında da elektrikliler lehine benzer bir tablo var. AB’de tamamen elektrikli otomobil satışları yüzde 50 artarak 2 milyon 211 bin adede ulaştı. Pazar payları geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 16,4’ten yüzde 23,4’e yükseldi. Hibritler yüzde 36 payla liderliğini korurken benzinli ve dizellerin toplam payı yüzde 36,5’ten yüzde 27,7’ye geriledi.

Çinli üreticilerin büyümesi sürüyor

Markaların tüm motor seçeneklerini kapsayan satış verilerinde ise Çinli üreticilerin büyümesi sürüyor. BYD, ekimde yüzde 128 artışla 30.974 adede, Chery Grubu yüzde 185 artışla 21.458 adede ulaştı. Leapmotor da yüzde 279 büyüyerek 11.709 araçlık satış kaydetti.

Tesla’nın AB satışları da ekimde yüzde 83,5 artarak 10.166’ya çıktı. Markanın ocak-ekim toplamı, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 70 artışla 198.349 adet oldu.

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AB’de elektrikli otomobillerin payı yüzde 30’a dayandı

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