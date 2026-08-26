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    AB değil Asya'dan geldi: Laos, benzinli ve dizel araç ithalatını durdurdu

    Laos, elektrikli araç kullanımını artırmak ve petrol ürünlerine olan bağımlılığı azaltmak amacıyla yeni benzinli ve dizel araç ithalatını yıl sonuna kadar durdurdu.

    AB değil Asya'dan geldi: İçten yanmalı araç ithalatı duruyor! Tam Boyutta Gör
    Avrupa Birliği'nin 2035 yılı içten yanmalı yasağı planı dururken, elektrikli araç dönüşümü konusunda henüz somut adımların tamamı hayata geçirilebilmiş değil. Son olarak Güneydoğu Asya anakarasında yer alan Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti, 1 Haziran 2026 itibarıyla yeni benzinli ve dizel araçların ithalatını geçici olarak askıya aldı. Düzenlemenin 2026 sonuna kadar geçerli olması planlanırken, kısıtlama kısa süreli olarak uygulanacak.

    Laos, içten yanmalı araç ithalatını durdurdu

    Laos hükümeti, 2030 yılına kadar elektrikli araçların ülkenin toplam araç filosundaki payını yüzde 30'un üzerine çıkarmayı planlıyor. Bu hedef doğrultusunda yalnızca içten yanmalı araç ithalatına sınırlamanın yanında, bataryalı elektrikli araçlarda vergi avantajları da uygulanacak. 50 bin doların altında fiyatlandırılan tamamen elektrikli araçlar tüketim vergisinden muaf tutulacak.

    Daha yüksek fiyatlı elektrikli araçlar ve diğer alternatif yakıtlı araçlar için ise özel vergi oranları değerlendirilecek. Ayrıca hükümet, ithalat kısıtlamasının piyasada araç fiyatlarını yükseltmesini önlemeye çalışıyor. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, elektrikli araçlar için standart bir fiyatlandırma sistemi oluşturacak. Bu sistemde üreticinin fiyatı, nakliye giderleri, vergiler, gümrük maliyetleri ve şirketlerin izin verilen kâr marjları gibi unsurlar dikkate alınacak.

    Talep artışından yararlanarak araç fiyatlarını aşırı şekilde yükselten veya piyasada haksız uygulamalara başvuran şirketlere yaptırım uygulanması da planlanıyor. Laos'un aldığı kararın arkasında ise çevresel hedeflerin yanı sıra Laos'un enerji ve ekonomi politikaları da bulunuyor. Ülke önemli hidroelektrik kaynaklarına sahip olsa da petrol ürünlerinde ithalata bağımlı.

    Elektrikli araçların kullanımının artırılmasıyla benzin ve dizel talebinin düşürülmesi, dolayısıyla fosil yakıt ithalatına harcanan dövizin ülkede tutulması hedefleniyor.

    Şarj altyapısı da genişletilecek

    Elektrikli araçlara geçişin önündeki en önemli sorunlardan biri olan şarj altyapısı için de yeni yatırımlar yapılacak. Laos hükümeti, özel yatırımcılara şarj istasyonları kurabilmeleri için arazi ve teknik destek sağlamayı planlıyor. Bu adım özellikle önemli çünkü yalnızca benzinli ve dizel araçların ithalatını sınırlamak, elektrikli araçların kullanımını tek başına yaygınlaştırmaya yetmiyor. Elektrikli araç sahiplerinin şehirler arasında ve günlük kullanımda yeterli şarj noktasına ulaşabilmesi gerekiyor.

    Hükümet bunun yanında araç ticaretindeki finansal işlemleri de daha sıkı şekilde denetleyecek. Araç satışları ve bunlara ilişkin ödemelerin bankacılık sistemi üzerinden şeffaf biçimde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Laos'un uyguladığı model, elektrikli araçları yalnızca satın alma teşvikleriyle destekleyen politikalardan farklılaşıyor. Ülke bir taraftan elektrikli araçlara vergi avantajı sağlarken diğer taraftan benzinli ve dizel araçların arzını sınırlandırıyor.

    Ancak düzenlemenin başarısı büyük ölçüde elektrikli araçların uygun fiyatlı ve yeterli sayıda bulunmasına ve şarj istasyonlarının zamanında kurulmasına bağlı olacak. Aksi durumda içten yanmalı araçların ithalatının sınırlandırılması, tüketicilerin seçeneklerini azaltan bir uygulamaya dönüşebilir.

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    J
    Jikoxmarley 5 gün önce

    daha korkutucu bişey görmedim

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