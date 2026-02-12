Giriş
    AB'den Çinli modele ek vergi muafiyeti: Yeni dönemin ilk örneği

    AB, Çin’de üretilen Cupra Tavascan için uygulanan yüzde 20,7’lik ek vergiyi kaldırdı. Yerine asgari fiyat ve ithalat kotası geldi. Bu model, yeni sistemin ilk örneği oldu.

    AB'nin Çin menşeli elektrikli araçlara karşı uyguladığı vergi politikasında geçiş yapılacak "asgari fiyat" modelinin ilk somut örneği Cupra Tavascan oldu. AB ile Volkswagen Anhui arasında varılan yeni anlaşma sayesinde Cupra Tavascan, ek vergilerden muaf tutulacak.

    Cupra Tavascan'a ek vergi yerine asgari fiyat

    AB'den Çin'de üretilen Cupra Tavascan'a ek vergi muafiyeti Tam Boyutta Gör
    Çin’de üretilen elektrikli araçlara yönelik ek gümrük vergileri, Çin’de üretim yapan Avrupalı markaları da etkiliyordu. Bu kapsamda, yalnızca Çin’in Anhui kentindeki Volkswagen tesisinde üretilen ve AB’ye ithal edilen Cupra Tavascan için yüzde 20,7 ek vergi uygulanıyordu. Ancak bu durum değişti.

    Cupra Tavascan artık AB'ye “asgari fiyat” ve “yıllık ithalat kotası” uygulamasıyla giriş yapacak. Avrupa Komisyonu, Ocak ayında Çinli üreticiler için fiyat taahhüdü esasına dayalı bir çerçeve oluşturmuştu. Bu sistem, firmalara sabit ek vergiler yerine belirlenen minimum fiyat seviyesine uyma seçeneği sunuyor.

    Anlaşmaya göre Cupra, Tavascan’ı AB’ye belirlenen asgari fiyatın altında ithal edemeyecek ve yıllık belirli bir adetle sınırlı kalacak. Net kota miktarı ise henüz açıklanmadı. Ayrıca Volkswagen Anhui, AB’ye başka bir elektrikli model ihraç etmeme ve aynı ithalatçıya farklı tip araç (hibrit veya içten yanmalı dahil) satmama taahhüdü verdi.

    Tavascan’ın soruşturma döneminde henüz üretimde olmaması nedeniyle asgari fiyat, Avrupa’da üretilen benzer bir Volkswagen modelinin fiyatı referans alınarak belirlenecek.

    Avrupa Komisyonu, bu düzenlemenin sübvansiyon kaynaklı haksız etkiyi ortadan kaldırmaya yeterli olduğunu savunuyor. Çin Ticaret Odası ise Komisyon’un tek tek şirketlerle ikili görüşmeler yapmasını eleştirerek ayrımcılık yapılmaması çağrısında bulundu. Komisyon ise Volkswagen’in şu ana kadar resmi taahhüt sunan tek üretici olduğunu belirtiyor.

    Kaynakça https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202600328 https://www.reuters.com/business/autos-transportation/vws-seat-says-cupra-tavascan-model-spared-eu-duties-chinese-ev-2026-02-10/
