Çinli markaların "hibrit" sığınağı çöktü: AB’den yüzde 15 pazar payı kotası

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Tam Boyutta Gör Avrupa Birliği, Çinli otomotiv üreticilerinin elektrikli araçlara uygulanan ek gümrük vergilerini aşmak için sığındığı hibrit (PHEV) araç kapısını kapatmaya hazırlanıyor. Financial Times’ın haberine göre Brüksel, Pekin yönetiminden Çin üretimi hibrit araçların Avrupa pazarındaki payını %15 seviyesinde gönüllü olarak sınırlamasını talep etti.

Pekin bu talebi kabul etmezse, halihazırda sadece %10'luk standart gümrük vergisine tabi olan Çinli hibrit modellere de tıpkı tamamen elektrikli araçlarda olduğu gibi üreticiye özel ek telafi edici vergiler getirilecek. AB yetkilileri durumu, "Pazarımızı kendileri kısıtlamazsa biz kısıtlayacağız. Bu hamle sanayisizleşmeyi durdurmak ve ticareti yönetmekle ilgili" sözleriyle özetliyor.

Hibrit satışları 10 katına çıktı

Tam Boyutta Gör AB'nin Ekim 2024’te Çin menşeili %100 elektrikli araçlara getirdiği ek vergiler sonrası (BYD için %27, Geely için %28.8, SAIC/MG için %45.3 toplam vergi), BYD ve MG gibi devler strateji değiştirerek odağını hibrit modellere kaydırmıştı. Bu strateji değişimi rakamlara da yansıdı ve o tarihten bu yana hibrit satışları 10 kattan fazla artarak 50 bin adede ulaştı.

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Güncel verilerde Çinli hibritlerin Avrupa pazarındaki payı üçte biri aşmış durumda. AB ise bu oranı yeniden %15 seviyelerine çekmek istiyor.

Ekim ayında kritik zirve

Ocak 2026’da hibrit araçlara ek vergi getirme planını yalanlayan Avrupa Komisyonu, artan ithalat baskısı nedeniyle geri adım atarak süreci hızlandırdı. Brüksel, Çin ile yürütülen ticaret açığını azaltma müzakerelerinde somut sonuçlar almak için Ekim ayına kadar süre tanıdı.

Pekin’de yapılacak kritik görüşmelerde anlaşma sağlanamazsa, Çinli markaların Avrupa'daki "hibrit sığınağı" da resmen son bulmuş olacak.

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AB’den Çin’e hibrit araç ültimatomu: Ek vergiler yolda

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