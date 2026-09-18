Çinli markaların "hibrit" sığınağı çöktü: AB’den yüzde 15 pazar payı kotası

Pekin bu talebi kabul etmezse, halihazırda sadece %10'luk standart gümrük vergisine tabi olan Çinli hibrit modellere de tıpkı tamamen elektrikli araçlarda olduğu gibi üreticiye özel ek telafi edici vergiler getirilecek. AB yetkilileri durumu, "Pazarımızı kendileri kısıtlamazsa biz kısıtlayacağız. Bu hamle sanayisizleşmeyi durdurmak ve ticareti yönetmekle ilgili" sözleriyle özetliyor.
Hibrit satışları 10 katına çıktı
Güncel verilerde Çinli hibritlerin Avrupa pazarındaki payı üçte biri aşmış durumda. AB ise bu oranı yeniden %15 seviyelerine çekmek istiyor.
Ekim ayında kritik zirve
Ocak 2026’da hibrit araçlara ek vergi getirme planını yalanlayan Avrupa Komisyonu, artan ithalat baskısı nedeniyle geri adım atarak süreci hızlandırdı. Brüksel, Çin ile yürütülen ticaret açığını azaltma müzakerelerinde somut sonuçlar almak için Ekim ayına kadar süre tanıdı.
Pekin’de yapılacak kritik görüşmelerde anlaşma sağlanamazsa, Çinli markaların Avrupa'daki "hibrit sığınağı" da resmen son bulmuş olacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: