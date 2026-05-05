Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Avrupa Birliği, telekom altyapısında yeni bir döneme giriyor. Özellikle 5G ve kritik ağ ekipmanlarında Çinli üreticilere yönelik yaklaşım daha da sıkılaşacak. Ancak bu adım doğrudan bir yasaktan ziyade, üye ülkelere yapılan bir tavsiye olarak paylaşıldı.

AB'den Çinli ağ ekipmanlarına açık mesaj

Avrupa Komisyonu tarafından paylaşılan bilgilere göre, üye devletlerin telekom altyapılarında Çin merkezli tedarikçilere mesafeli yaklaşması tavsiye ediliyor. Bu kapsamda özellikle Huawei ve ZTE gibi şirketlerin ekipmanlarının ağlardan çıkarılması veya yeni kurulumlarda tercih edilmemesi paylaşıldı.

Şu an için bu karar bağlayıcı bir yasaya dayanmıyor. Ancak AB genelinde uzun süredir tartışılan "yüksek riskli tedarikçi" tanımı açısından önemli bir dönüm noktası konumunda. Üye ülkelerin bu doğrultuda kendi ulusal politikalarını şekillendirmesi bekleniyor. Bu tavsiyenin arkasında ise, AB'nin yürürlüğe almaya hazırlandığı yeni siber güvenlik düzenlemeleri bulunuyor.

Jet yakıtı krizinde belirsizlik: Türkiye kendi yakıtını üretiyor 1 gün önce eklendi

Özellikle "CSA 2.0" (İstatistiksel Faaliyetlerin Sınıflandırılması) olarak anılan güncellenmiş çerçeve, tedarik zinciri güvenliği ve kritik altyapılarda dış müdahale risklerini azaltmayı hedefliyor. Telekom sektörü ise bu düzenlemelerin merkezinde yer alıyor.

Çin'den olası karşılık sinyali

Öte yandan Çin cephesinden daha önce yapılan açıklamalarda, bu tür adımların "ayrımcı" olduğu ve Avrupa ile Çin arasındaki ticari ilişkileri olumsuz etkileyebileceği vurgulanmıştı. Dolayısıyla süreç yalnızca teknoloji değil, diplomasi ve ticaret boyutuyla da yeni bir gerilimle sonuçlanabilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ağ Ürünleri Haberleri

AB'den Çinli ağ ekipmanlarına kısıtlama geliyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: