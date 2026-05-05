    AB'den Çinli ağ ekipmanlarına kısıtlama geliyor

    Avrupa Birliği, 5G altyapısında güvenlik kaygılarını artıran yeni bir adım attı. Çinli tedarikçilere yönelik doğrudan yasak gelmese de, üye ülkeler için uyarı yapıldı.

    Avrupa Birliği, telekom altyapısında yeni bir döneme giriyor. Özellikle 5G ve kritik ağ ekipmanlarında Çinli üreticilere yönelik yaklaşım daha da sıkılaşacak. Ancak bu adım doğrudan bir yasaktan ziyade, üye ülkelere yapılan bir tavsiye olarak paylaşıldı. 

    AB'den Çinli ağ ekipmanlarına açık mesaj

    Avrupa Komisyonu tarafından paylaşılan bilgilere göre, üye devletlerin telekom altyapılarında Çin merkezli tedarikçilere mesafeli yaklaşması tavsiye ediliyor. Bu kapsamda özellikle Huawei ve ZTE gibi şirketlerin ekipmanlarının ağlardan çıkarılması veya yeni kurulumlarda tercih edilmemesi paylaşıldı.

    Şu an için bu karar bağlayıcı bir yasaya dayanmıyor. Ancak AB genelinde uzun süredir tartışılan "yüksek riskli tedarikçi" tanımı açısından önemli bir dönüm noktası konumunda. Üye ülkelerin bu doğrultuda kendi ulusal politikalarını şekillendirmesi bekleniyor. Bu tavsiyenin arkasında ise, AB'nin yürürlüğe almaya hazırlandığı yeni siber güvenlik düzenlemeleri bulunuyor.

    Özellikle "CSA 2.0" (İstatistiksel Faaliyetlerin Sınıflandırılması) olarak anılan güncellenmiş çerçeve, tedarik zinciri güvenliği ve kritik altyapılarda dış müdahale risklerini azaltmayı hedefliyor. Telekom sektörü ise bu düzenlemelerin merkezinde yer alıyor. 

    Çin'den olası karşılık sinyali

    Öte yandan Çin cephesinden daha önce yapılan açıklamalarda, bu tür adımların "ayrımcı" olduğu ve Avrupa ile Çin arasındaki ticari ilişkileri olumsuz etkileyebileceği vurgulanmıştı. Dolayısıyla süreç yalnızca teknoloji değil, diplomasi ve ticaret boyutuyla da yeni bir gerilimle sonuçlanabilir.

