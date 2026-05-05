AB'den Çinli ağ ekipmanlarına kısıtlama geliyor

AB'den Çinli ağ ekipmanlarına açık mesaj
Avrupa Komisyonu tarafından paylaşılan bilgilere göre, üye devletlerin telekom altyapılarında Çin merkezli tedarikçilere mesafeli yaklaşması tavsiye ediliyor. Bu kapsamda özellikle Huawei ve ZTE gibi şirketlerin ekipmanlarının ağlardan çıkarılması veya yeni kurulumlarda tercih edilmemesi paylaşıldı.
Şu an için bu karar bağlayıcı bir yasaya dayanmıyor. Ancak AB genelinde uzun süredir tartışılan "yüksek riskli tedarikçi" tanımı açısından önemli bir dönüm noktası konumunda. Üye ülkelerin bu doğrultuda kendi ulusal politikalarını şekillendirmesi bekleniyor. Bu tavsiyenin arkasında ise, AB'nin yürürlüğe almaya hazırlandığı yeni siber güvenlik düzenlemeleri bulunuyor.
Özellikle "CSA 2.0" (İstatistiksel Faaliyetlerin Sınıflandırılması) olarak anılan güncellenmiş çerçeve, tedarik zinciri güvenliği ve kritik altyapılarda dış müdahale risklerini azaltmayı hedefliyor. Telekom sektörü ise bu düzenlemelerin merkezinde yer alıyor.
Çin'den olası karşılık sinyali
Öte yandan Çin cephesinden daha önce yapılan açıklamalarda, bu tür adımların "ayrımcı" olduğu ve Avrupa ile Çin arasındaki ticari ilişkileri olumsuz etkileyebileceği vurgulanmıştı. Dolayısıyla süreç yalnızca teknoloji değil, diplomasi ve ticaret boyutuyla da yeni bir gerilimle sonuçlanabilir.
