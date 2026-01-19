Giriş
    AB'den Çinli hibrit araçlara ek vergi sinyali: Pazar dengeleri değişebilir

    Avrupa Komisyonu, Çin’den ithal hibrit araçlara elektriklilerle aynı ek vergileri uygulamayı tartışıyor. Çin'in AB'ye hibrit ihracatı %155 artarken, AB’de pazar dengeleri yeniden şekillenebilir.

    AB'den Çinli hibrit araçlara ek vergi sinyali Tam Boyutta Gör
    Avrupa ve Çin, elektrikli otomobil rekabetinde fiyat dengesini bulmak için yoğun bir müzakere süreci yürütüyor. Bununla ilgili geçtiğimiz günlerde "minimum fiyat taahhüdü" mekanizması kabul edildi. Böylece Çinli üreticiler, elektrikli araçlarını AB'nin belirlediği minimum fiyatın üzerinde satarak ek vergilerden kurtulabilecek. Her iki uygulama da - ek vergi ve minimum fiyat - şimdilik paralel olarak yürürlükte kalacak.

    Diğer yanda ise Avrupa Komisyonu, Çinli elektrikli araçlara uygulanan ek vergilerin hibrit araçları da kapsayacak şekilde genişletilmesini tartışıyor. AB Komisyonu başkan yardımcılarından Stephane Sejourne, hibrit araçların da elektriklilerle aynı koşullarda üretildiğini vurgulayarak AB'nin elektrikli araçlara uyguladığı önlemlerin hibritlere neden uygulanmadığını sorguladı ve Avrupa'daki rakip üreticilerin eşit rekabet şartlarına sahip olması gerektiğini ifade etti.

    AB'nin hibritleri de vergi kapsamına almayı değerlendirmesi halinde etkilenen ürün sayısı önemli ölçüde artacak. Çinli üreticiler, AB'nin %7,8 ile %35,3 arasında değişen ek vergilerinin etkisini hafifletmek için hibritlere yönelmişti. Veriler de bu hamleyi tüm gerçekliğiyle ortaya koyuyor. 2025'te Çin'in Avrupa'ya elektrikli araç ihracatı yalnızca yüzde 12 artarken hibrit araç ihracatı ise yüzde 155 yükseldi. Dünya genelinde ise hibritler, Çin'in otomobil ihracatının yaklaşık üçte birini oluşturuyor. 2026'nın ortasında ise elektrikli ve benzinli araçların önüne geçeceği öngörülüyor.

    Bu gelişmeler, Çinli hibrit ve elektrikli araç pazarında dengelerin önümüzdeki dönemde yeniden şekillenebileceğinin sinyalini veriyor.

